دبي، الإمارات العربية المتحدة--(BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")-- أسس الشيخ أحمد دلموك آل مكتوم شركة إنماء الإمارات القابضة، وهي كيان مقره دبي أُنشئ لتعزيز الاستثمارات الخاصة في مشاريع التنمية المستدامة ومشاريع التأثير واسعة النطاق في الأسواق الناشئة، والتي كانت تُدار سابقًا من خلال مكتب عائلة الشيخ أحمد دلموك.

وترتكز فلسفة "إنماء"، المشتقة من الجذر العربي "ن-م-أ"، على النمو والاستدامة طويلة الأمد، وترتكز على أربع قيم أساسية: التعاون، والاستشراف، والمسؤولية، والقدرة على التكيف، والالتزام بتحقيق أثر ملموس. تم تصميم شركة القابضة الخاصة لتطبيق الانضباط المؤسسي في الاستثمار القائم على العلاقات، مع الحفاظ على التركيز على التنفيذ والمتانة بدلاً من المظاهر أو النتائج قصيرة الأجل.

وباعتباره رئيسًا لمجلس الإدارة، سيشرف الشيخ أحمد الدلموك على الاستراتيجية والحوكمة بينما تعمل المجموعة على صياغة نموذج يهدف إلى مواءمة المصالح بين قطاع الأعمال والحكومة لتحقيق مكاسب عملية: تعزيز الخدمات الأساسية، وتحسين القدرات المؤسسية، ودعم النمو الشامل للقطاع الخاص.

تشمل الركائز الرئيسية لتوسيع تأثير "إنماء" ما يلي:

البنية التحتية ذات المنفعة العامة المركبة: الطاقة الموثوقة، والتنقل الفعال، وأصول المجتمع المرنة التي تقلل من مخاطر التشغيل طوال عمر الأصول.

التكنولوجيا من أجل تعزيز قدرة الدولة: الهوية الآمنة، ومنصات البيانات المتوافقة، والخدمات العامة الرقمية القابلة للتطوير والمصممة للاستخدام اليومي من قبل المواطنين والمسؤولين.

التطوير العقاري: مشاريع مستدامة ومتعددة الاستخدامات ومرتكزة على المجتمع تعمل على تعزيز المرونة الحضرية وتوسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

قال الشيخ أحمد دلموك: "تعكس شركة إنماء الإمارات القابضة قناعتنا الراسخة بأن المبادئ التي وجهت مسيرة دبي التنموية -المتمثلة في الانضباط والشراكة والاستشراف- يمكنها الإسهام بفعالية في دفع عجلة التقدم خارج حدودنا. ومن دبي إلى العالم، نهدف إلى تطبيق هذه القيم بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الساعية إلى نمو مستدام وقابل للقياس".

وتشمل الأمثلة التوضيحية لنموذج الاستثمار العام والخاص العملي الذي تتبناه شركة "إنماء" امتيازًا لمدة 50 عامًا لشركة ميناء كراتشي في باكستان مع موانئ أبو ظبي، ومحطة طاقة بقدرة 36.6 ميجاوات تدعم موثوقية الطاقة في غينيا الاستوائية، بالإضافة إلى الدعم الاستراتيجي لشركة Talent Plus، وهي شركة تابعة للاقتصاد الرقمي مقرها الإمارات العربية المتحدة ولها نطاق إقليمي. تمتد البصمة العالمية للشركة على أكثر من اثنتي عشرة دولة، مع سجل حافل من المشاريع واسعة النطاق التي أنشئت على مدى أكثر من 10 سنوات تحت قيادة الشيخ أحمد دلموك.

تُهيكل حوكمة إنماء بإشراف لجنة الاستثمار، وضوابط واضحة للمخاطر، ومؤشرات أداء رئيسية على مستوى المشروع، مثل جاهزية الخدمة، وزيادة الدخل، والوظائف المُستحدثة، أو الانبعاثات المُتجنبة، مع تتبعها وفقًا لجداول زمنية واقعية، والتحقق منها، عند الاقتضاء، من قِبل جهات خارجية مؤهلة. من الناحية المالية، ستتبنى المجموعة نهجًا يجمع بين العائدات والمسؤولية، حيث سيتم تحديد حجم الاستثمارات بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للمشاريع، والسعي للحصول على التمويل المشترك مع المؤسسات والشركات الاستراتيجية عندما يعزز ذلك متانة الاستثمار ويخفض تكلفة رأس المال.

حول شركة إنماء الإمارات القابضة

شركة إنماء الإمارات القابضة هي شركة قابضة مقرها دبي أسسها الشيخ أحمد دلموك آل مكتوم لتعزيز شراكات الاستثمار والتنمية المسؤولة عبر الأسواق الناشئة. مشتقة من المصطلح العربي الذي يعني النمو والاستدامة، تعمل إنماء كمنصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في التكنولوجيا والبنية التحتية والعقارات.

يسترشد عمل الشركة بقيم التعاون والبصيرة والمسؤولية والقدرة على التكيف، وتتمثل مهمتها في تعزيز النمو المستدام من خلال مواءمة رأس المال والخبرة والسياسة في المشاريع التي تحقق تأثيرًا قابلاً للقياس. تغطي محفظة إنما مناطق متعددة، وتدعم الحكومات والشركات في تطوير حلول قابلة للتطوير وطويلة الأجل تعزز المرونة الاقتصادية وتحسن نوعية الحياة.

-انتهى-

#بياناتشركات