الشارقة، تنطلق اليوم في أسواق الجبيل في مدن الشارقة والذيد وكلباء فعالية "فوالة العيد"، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتي تستمر حتى 19 مارس الجاري. وتهدف الفعالية إلى تعزيز الأجواء الاحتفالية داخل الأسواق من خلال مبادرة مجتمعية تستلهم العادات الإماراتية الأصيلة المرتبطة بالضيافة والكرم.

وتسعى أسواق الجبيل من تنظيم الفعالية إلى إحياء مفهوم "الفوالة" كإحدى أبرز العادات الاجتماعية في المجتمع الإماراتي، حيث سيتم تنظيم مساحة مخصصة داخل الأسواق لعرض سلال وصناديق العيد بطريقة أنيقة ومنظمة، لتكون جاهزة للشراء كضيافة للعيد أو كهدايا للأهل والأصدقاء، في تجربة تسوق تجمع بين الطابع التراثي واللمسة العصرية.

وقال سلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأسواق:"نحرص في أسواق الجبيل على إطلاق مبادرات نوعية تعزز حضور العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، و تمنح الزوار تجربة تسوق مختلفة ترتبط بالمناسبات الاجتماعية والدينية، وتأتي فعالية "فوالة العيد" لتجسد أحد أبرز مظاهر الضيافة المرتبطة بالعيد، وتقديمها بأسلوب منظم وجذاب يواكب تطلعات الزوار، إلى جانب دعم المحال والمشاريع المحلية وتعزيز الحركة التجارية في الأسواق".

وأضاف الكتبي، أن هذه المبادرة تسهم في ترسيخ مكانة أسواق الجبيل كوجهة مجتمعية وثقافية إلى جانب دورها التجاري، من خلال تنظيم فعاليات موسمية تعكس هوية المجتمع و تثري تجربة الزوار.

وتسعى المبادرة إلى تقديم تجربة مميزة للزوار خلال الأيام التي تسبق العيد، عبر تصميم عروض مستوحاة من التراث الإماراتي، مع إشراك أصحاب المحال والمشاريع المحلية داخل السوق، بما يعزز الحركة التجارية ويدعم أصحاب المشاريع، ويخلق أجواء احتفالية تشجع على الإقبال والتسوق.

وتقام الفعالية يومياً من بعد صلاة المغرب وحتى منتصف الليل داخل القاعة الرئيسية للأسواق، وتشمل مواقع الشارقة وكلباء والذيد، حيث تستقبل الزوار والعائلات الباحثين عن تجربة تسوق مميزة واستعدادات متكاملة لاستقبال العيد في أجواء تجمع بين التراث والاحتفال.

ومن الجدير بالذكر أن أسواق الجبيل تابعة لقطاع إدارة الأسواق بشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

-انتهى-

#بياناتحكومية