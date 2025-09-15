الشارقة: نظمت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، برنامج تدريب المقيمين المعتمدين من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) ، بمشاركة واسعة من موظفي الشركة من مختلف القطاعات والإدارات، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز قدرات موظفيها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في التميز المؤسسي والتحسين المستمر.

وركّز البرنامج التدريبي على تمكين المشاركين من فهم نموذج التميز الأوروبي EFQM، وآليات التقييم المؤسسي، باستخدام منهجية رادار، بما يؤهلهم للعمل كمقيمين داخليين معتمدين قادرين على دعم تحقيق الأداء المستدام.

وقال إبراهيم الحوطي ، رئيس المكتب التنفيذي بالشركة: "يأتي هذا التدريب انسجاماً مع رؤيتنا في تطوير كوادرنا البشرية وصقل مهاراتهم وفق أرقى المعايير العالمية، بما يتيح لهم المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية، ونحن نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز النضج المؤسسي، وضمان استدامة الأداء والنجاح على المدى الطويل."

ويأتي البرنامج استكمالا للجهود المشتركة بين التميّز المؤسسي وأنظمة الجودة وإدارة الموارد البشرية بالشركة ، بهدف ترسيخ مفاهيم التميّز والابتكار المؤسسي، وتعزيز جاهزية الشركة للمنافسة في الدورة القادمة من جائزة "نجوم للتميّز المؤسسي" الداخلية، التي أطلقتها الشركة للموظفين العام الماضي في نسختها الأولى.

نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

