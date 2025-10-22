الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والتي تقود تطوير مشروع السودة وأجزاء من رجال ألمع، في منطقة عسير، وتحويلها إلى وجهة جبلية فاخرة بمعايير عالمية، عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)، المؤسسة غير الربحية العالمية.

وتأسست السودة للتطوير في عام 2021 ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وهي تضطلع بدور محوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال جعل منطقة عسير نموذجًا للسياحة المستدامة التي ترتكز على الثقافة الأصيلة والتراث الفريد.

تأتي هذه الشراكة قبيل انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار FII9، المؤتمر الاستثماري العالمي الرئيسي للمؤسسة، الذي سيعقد في الرياض، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، تحت شعار: ”مفتاح الازدهار: إطلاق آفاق جديدة للنمو “، بمشاركة رؤساء دول، وقادة أعمال، ومستثمرين، ومبتكرين.

وعلق المهندس صالح العريني، الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير, قائلاً: ”تواصل المملكة العربية السعودية جهود تحقيق رؤية السعودية 2030، وتفخر شركة السودة للتطوير بالمساهمة في ذلك من خلال مشروع قمم السودة، أول وجهة جبلية فاخرة، وبصفتنا شريكًا استراتيجيًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، نستعرض كيف يسهم هذا المشروع الرائد في تطوير منطقة عسير، وجذب الاستثمارات، ويعزز التنويع الاقتصادي للمملكة.“

ومن جهته أَضاف ريتشارد آتياس، رئيس اللجنة التنفيذية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: "السياحة هي محرك قوي للنمو الاقتصادي والتبادل الثقافي، لكن مستقبلها يعتمد على تجاوز النماذج العالمية نحو نماذج وتجارب مسؤولة تستعيد النظم البيئية، تمكّن المجتمعات، وتحافظ على الأصالة، السودة للتطوير تعكس هذه الرؤية، ومعًا سنُبرز كيف يمكن أن تكون السياحة محركًا للازدهار ومنارةً للتنمية المستدامة على المدى الطويل."

من خلال هذا التعاون، ستعمل السودة للتطوير ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار على مدار العام في مبادرات مشتركة ومنصات فكرية مخصصة لدفع عجلة الابتكار بما يخدم البشرية. مما سيولّد رؤى قابلة للتطبيق وتُروّج للحلول التي تدعم النمو المستدام والتقدّم الشامل.

-انتهى-

