أطلقت شركة الربيع للأوراق المالية تطبيقاً "منصة"، تتيح للمستثمرين المحليين الذين يسعون إلى التعامل مع الشركات المدرجة في البورصة العراقية الاستفادة من هذه المنصة المتطورة للتداول.

وتضع هذه التكنولوجيا المتقدمة معياراً جديداً من خلال تقديم حل آمن وشفاف وسهل الاستخدام، ما يجعلها المنصة الأكثر تقدماً لتداول الشركات العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.

وكانت الشركة أعلنت عن تقديمه في مرحلة أولى خلال شهر مايو العام الماضي، وهو أول تطبيق للتداول عبر الإنترنت لبورصة العراق، وقد مكّن هذا التطبيق الرائد المستثمرين المحليين من فتح حسابات تداول والمشاركة في سوق الأوراق المالية، والوصول إلى أخبار السوق والشركات ومراجعة محافظهم الاستثمارية. وإلى جانب هذه التطورات التكنولوجية، تواصل شركة الربيع للأوراق المالية زيادة الوعي والمعرفة حول استثمارات سوق الأوراق المالية للمستثمرين المحليين.

وأعرب السيد شوان إبراهيم طه، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الربيع للأوراق المالية، عن حماسته لهذا التطور، قائلاً: "يسعدنا أن نقدم هذا التطبيق المحدث، والذي يمكّن المستثمرين من إدارة تداولاتهم بسلاسة، وتوفر المنصة إمكانية الوصول إلى تحليل متعمق، بدقة، وقد تم إعداد الأبحاث من قبل أعضاء فريقنا ذوي الخبرة، ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي".

كما سلط السيد طه الضوء على الشراكة الاستراتيجية لتعزيز راحة المستثمرين، مشيراً إلى "أننا تعاونا مع زين كاش لتزويد المستثمرين بخيارات آمنة للإيداع والسحب وتصفية الأصول، وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بتبسيط المعاملات المالية لعملائنا".

وشدد طه على الزخم الإيجابي في سوق الأوراق المالية العراقي، وقال إن سوق الأوراق المالية لا تزال تكتسب زخماً بين المستثمرين، خصوصاً أن العراق لا يزال يشهد مزيداً من الأمن والاستقرار.

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