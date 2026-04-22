القاهرة – جمهورية مصر العربية– افتتح المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، مركز الشايع العالمي لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك بحضور السيد/ فيصل الشايع، المدير العام للمجموعة؛ والسيد/ جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع؛ والمهندس/ محمود صفراطه، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والسيد/ بول موريس، رئيس التكنولوجيا وشئون العملاء بمجموعة الشايع؛ والسيدة/ جانسيت حسين كاشت، مدير عام الشركة في مصر.

ويعمل المركز الجديد على تقديم مجموعة متكاملة من خدمات التعهيد العابرة للحدود، تشمل خدمات مراكز الاتصال وخدمة العملاء متعددة اللغات، والتسويق الرقمي، وحلول تكنولوجيا المعلومات، بما يدعم عمليات المجموعة ويعزز كفاءة التشغيل وخطط التوسع الدولي.

كما يقدّم المركز خدماته من خلال الكفاءات المصرية لعدد من الأسواق، تشمل 16 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب أسواق أخرى من بينها تركيا وكازاخستان وأوروبا الوسطى والشرقية واليونان وقبرص.

ويعكس افتتاح المركز الجديد لمجموعة الشايع تنامي مكانة مصر كمقصد استراتيجي رائد لخدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، كما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما في مراكز الخدمات العالمية.

وفي هذا السياق، صرح المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»: “يمثل إطلاق مركز الشايع العالمي لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات خطوة جديدة تعزز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال، مدعومة بقاعدة مواهب كبيرة تتمتع بتنوع واسع في المهارات. ويعكس ذلك تنامي الطلب من الشركات العالمية والإقليمية، في قطاعات التكنولوجيا وغيرها، على التوسع في السوق المصري، من خلال إنشاء مراكز للخدمات المشتركة وخدمات تكنولوجيا المعلومات ومراكز تعهيد العمليات التجارية، بما يعزز من مكانة مصر كقاعدة رئيسية لمختلف الخدمات الرقمية ووجهة جاذبة للاستثمارات المتنامية من دول الخليج ومختلف الأسواق."

من جانبه، قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "نفخر بالاحتفال بمرور 20 عاماً على تواجد مجموعة الشايع في مصر، والتي تمثل سوقاً مهماً ضمن مسيرة نمونا الإقليمي. ومنذ انطلاق أعمالنا في عام 2006، واصلنا توسيع نطاق عملياتنا، مقدمين أبرز العلامات التجارية العالمية وتجارب مميزة للزبائن في السوق المصري. واليوم تمثل مصر شريكاً استراتيجياً محورياً في توسعنا الإقليمي، ونعتز بتعاوننا مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال مركز الشايع العالمي لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.

وأضاف هادن: "يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز خدماتنا المشتركة وتنمية الكفاءات المصرية المتميزة في مجالي التكنولوجيا والعمليات. كما نستلهم بشكل مستمر من طموح وطاقة وقدرات الشباب المصري، الذين يمثلون ركيزة أساسية لنجاحنا على المدى الطويل. إن حضورنا في مصر وتوسعنا وحرصنا على دعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل هو مصدر فخر لنا."

وتعتزم مجموعة الشايع التوسع في أعمال المركز خلال العامين المقبلين، بما يوفر أكثر من 400 فرصة عمل جديدة للشباب المصري، موجّهة بالكامل للتصدير لخدمة عمليات وعملاء المجموعة انطلاقًا من مصر. يذكر أن مجموعة الشايع أنشأت مركزا للخدمات المشتركة في القاهرة بنهاية عام 2024، انطلاقًا من الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاقتصاد الرقمي وصناعة التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة.

وكانت مجموعة الشايع قد وقّعت مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، خلال القمة العالمية للتعهيد التي عُقدت في القاهرة في نوفمبر 2025 وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، تشمل إدارة العمليات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات،. كما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون في دعم جهود بناء القدرات الرقمية، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المصرية المؤهلة، وتسهيل عمليات استقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر المحلية، بما يدعم توسعات عمليات مجموعة الشايع في مصر وتعزيز قدرتها على تقديم خدماتها للأسواق الإقليمية والدولية.

