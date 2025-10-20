أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "الدار للعقارات"، أكبر شركة للخدمات العقارية المتكاملة في المنطقة، وشركة "باركونيك"، أكبر مشغّل لأنظمة المواقف في المنطقة والأكثر تطوراً، عن تأسيس مشروع مشترك لتقديم حلول متكاملة لمواقف السيارات تعمل بالذكاء الاصطناعي عبر المجمعات والوجهات التجارية المتنوعة التي تديرها "الدار للعقارات" في أبوظبي والعين.

يجمع هذا التعاون بين خبرة "الدار للعقارات" في تقديم قيمة استثنائية وحلول متكاملة، وسجل "باركونيك" الحافل في مجال حلول التنقل الحضري، ليثمر هذا التعاون عن نظام متكامل لمواقف السيارات يعمل بصورة آلية، مصمم لتوفير تجربة دخول وخروج سلسة ومعاملات فورية غير نقدية للمواقف المدفوعة، وذلك بدقة عالية مدعومة بحلول الذكاء الاصطناعي.

ستسهم هذه الشراكة في تعزيز راحة السكان والزوار، وتقليل الازدحام المروري، ودعم أجندة أبوظبي للاستدامة واستراتيجية الإمارات للتنقل المستقبلي، وذلك من خلال دمج الحلول المتطورة التي توفرها منصة "باركونيك" ضمن المجمعات التي تديرها "الدار للعقارات". وقد صُممت المنصة لتكون بمثابة بنية تحتية تعزز جاهزية هذه المجمعات للتطورات المستقبلية، بما في ذلك القدرة على دعم انتشار المركبات الذكية وذاتية القيادة.

وفي هذا الصدد، قال خالد الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للعقارات": "نلتزم في ’الدار للعقارات‘ بتقديم حلول مبتكرة وسلسة ومستدامة تضمن توفير أنماط حياة سهلة ومريحة لسكّان مجمعاتنا. وشراكتنا مع ’باركونيك‘ تمثل خطوة جديدة في مسيرتنا لتعزيز جودة الحياة في مجمعاتنا بأبوظبي والعين، ومواصلة ريادتنا في تقديم تجارب معيشية متطورة تلبي تطلعات المستقبل فيما يخص أنماط المعيشة الحضرية المتطورة".

من جهته، قال عماد علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "باركونيك": "يمثل هذا المشروع المشترك مع ’الدار للعقارات‘ نقلة نوعية في مسعانا لجعل تجربة مواقف السيارات أكثر سلاسة وموثوقية للسكان والزوار. إذ تضمن تقنياتنا للمستخدمين وصولاً سلساً، آمناً، وموثوقاً في كل خطوة، مما يعكس التزامنا بتعزيز جودة الحياة في المجمعات التي نعمل بها".

يُبرز إطلاق هذا المشروع المشترك التزام "الدار للعقارات" بتقديم حلول مستدامة وطموحة تعزز جودة حياة سكان مجمعاتها وزوارها، إلى جانب استفادتها من خبرة "باركونيك" العالمية التي تشمل تنفيذ أكثر من 170 مشروعاً وإدارة ما يزيد عن 200,000 موقف سيارات حول العالم. ويعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً نحو ضمان منظومة عيش حضري أكثر ذكاءً واستدامةً، مع التركيز على تلبية احتياجات المستخدمين.

نبذة عن شركة "الدار للعقارات":

أصبحت شركة "الدار للعقارات" أكبر مزود للخدمات العقارية المتكاملة في المنطقة بفضل مزيجها المتنوع من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي القوي. تدير "الدار للعقارات" اليوم محفظة متنوعة تضم أكثر من 155,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 2 مليون م2 من المساحات التجارية ومتاجر التجزئة القابلة للتأجير. وتتمثل رؤيتها في تحويل العقارات إلى فرص استثمارية، مع تقديم حلول متكاملة تماماً عبر مجموعة شركات متخصصة تشمل "أستيكو"، و"كوليرز"، و"خدمة"، و"إنسباير هوم"، و"باكتيف"، و"بساتين"، و"سبارك"، وبالتالي تُمكّن عملاءها من تحقيق طموحاتهم من خلال تعزيز إمكانات الأصول العقارية، ودفع عجلة النمو، وإثراء البيئات.

نبذة عن شركة "باركونيك":

باركونيك هي علامة تجارية رائدة في حلول المواقف الذكية من الجيل الجديد، تعيد تعريف مفاهيم التنقل الحضري على مستوى العالم. من خلال أكثر من ١٧٠ مشروعاً، و٢٠٠ موقعاً نشطاً، وما يزيد عن ٢٠٠,٠٠٠ موقفاً تحت التشغيل، تجمع باركونيك بين دقة الذكاء الاصطناعي بنسبة ٩٩٫٩٪، وقابلية التوسع، وخبرة طويلة تمتد لعقود لتقديم تجربة مواقف سلسة تتمحور حول المستخدم. وبفضل تصميمها الجاهز للمستقبل، يتكيّف نظام باركونيك مع مركبات اليوم واحتياجات التنقل المستقبلية - بما في ذلك المركبات الذكية وذاتية القيادة - لتضع معياراً عالمياً للابتكار والامتثال والبنية التحتية الحضرية الموثوقة.

-انتهى-

#بياناتشركات