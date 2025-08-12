مشروع «شاطئ فاهد تيراسيز» يتميز بنادٍ شاطئي حصري ومرافق متكاملة تعزز أسلوب حياة صحية ومستدامة

تصميم مبتكر يمنح السكان تجربة فريدة تتناغم فيها الطبيعة مع إيقاع البحر

ثالث مشروع سكني يتم إطلاقه في جزيرة فاهد، استكمالًا لمسيرة النجاح التي رسّخها كل من مشروعي «شاطئ فاهد ريزيدنسز» و «ذا بيتش هاوس»

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار اليوم عن إطلاق مشروعها الجديد "شاطئ فاهد تيراسيز"، أحدث مجتمعاتها السكنية الفاخرة على شاطئ جزيرة فاهد، أول وجهة ساحلية مصممة لتعزيز جودة حياة صحية ومستدامة في أبوظبي.

ويتميّز المشروع بوجود نادٍ شاطئي حصري ومجموعة متكاملة من المرافق العصرية، تمنح السكان فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة صحي متناغم مع الطبيعة. وقد جرى تصميم كل تفصيلة بعناية فائقة لترسيخ مفهوم العيش الواعي، وتعزيز الرابط العميق بين الأفراد وإيقاع البحر.

ويحمل المشروع توقيع المعماري العالمي الشهير كويتشي تاكادا، بينما تتولى شركة "إم آند إل" الحائزة على الجوائز العالمية تطوير التصاميم والديكورات الداخلية، لتقدّم رؤية معمارية استثنائية تمزج بين الخصوصية والانفتاح. ويبرز في كل ركن من أركان المشروع الاهتمام بتعزيز تدفق الضوء الطبيعي، وجودة التهوية، وانسيابية الإطلالات البحرية المفتوحة، ليحظى السكان بتجربة سكنية لا مثيل لها.

ويتفرّد "شاطئ فاهد تيراسيز" بمرافقه الحصرية المصممة خصيصاً لتعزيز رفاه السكان؛ حيث يضم النادي الشاطئي صالة رياضية متطورة بإطلالة بانورامية ساحرة على البحر، إلى جانب استوديوهات متخصصة للياقة البدنية، ومنتجع صحي يضم مناطق استرخاء علاجية بالملح وأحواض استشفاء باردة وغرف علاج خاصة. كما تحتضن المساحات الاجتماعية الراقية صالة سينما فاخرة وغرفة طعام خاصة.

وقد صُممت المساحات الخضراء على مستوى البوديوم ضمن مشروع "شاطئ فاهد تيراسيز" لتكون واحة طبيعية نابضة بالحياة، تزدان بمساحات خضراء وارفة وأجنحة مظللة مخصصة لليوغا والتأمل، وثلاثة مسابح إنفينيتي بطول 25 متراً، إضافة إلى مناطق ألعاب آمنة ومبتكرة للأطفال، ليحظى السكان بأجواء مثالية تجمع بين الاسترخاء والأنشطة الحيوية. أما ممشى الواجهة البحرية "سبورتس بلازا"، فيوفّر ملاعب متكاملة للكرة الطائرة والتنس المصغر، ومساحات رياضية مفتوحة، إلى جانب مجموعة من المقاهي والمتاجر العصرية التي تعزز نمط الحياة الصحي والمتوازن على الجزيرة.

ويمنح مشروع "شاطئ فاهد تيراسيز" القاطنين إمكانية الوصول المباشر إلى أبرز معالم جزيرة فاهد، بما في ذلك ساحة الفعاليات الحيوية، وبوليفارد "كورال درايف" الذي يضم متاجر عصرية، فضلاً عن موقعه القريب من مدرسة "كينجز كوليدج – ويمبلدون". ليقدم بذلك مجتمعاً متكاملاً يتناغم فيه التصميم الراقي وروعة الطبيعة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الرفاهية الحقيقية تبدأ من المنزل.

ويضم مشروع "شاطئ فاهد تيراسيز" 501 وحدة سكنية فاخرة ومتنوعة، تتوزع بين شقق أنيقة من غرفة إلى أربع غرف نوم، ووحدات دوبلكس راقية، بالإضافة إلى مجموعة حصرية من ستة بنتهاوس فاخرة مكونة من خمس غرف نوم لكل منها. وتتميز جميع الوحدات بتصاميم عصرية رحبة، وإضاءة طبيعية وفيرة، واتصال مباشر بالمساحات الخارجية.

يجسّد هذا المشروع الرؤية الشاملة للاستدامة على جزيرة فاهد – أول جزيرة في العالم تحصل على تصنيف "فيتويل" – حيث تتكامل معايير الإبداع التصميمي مع التزام الدار بتطوير مشاريع هادفة. وتستهدف مباني المشروع الحصول على تصنيف "فيتويل" ضمن فئة النجمتين، وتصنيف "3 لآلئ" وفق نظام "استدامة"، بالإضافة إلى الفئة الذهبية من شهادة LEED.

يُرحب مشروع "شاطئ فاهد تيراسيز" بالمشترين من جميع الجنسيات، حيث سيتم إطلاق المبيعات رسمياً في 27 أغسطس 2025. وبالنسبة للراغبين في الاستفسار أو الحجز، يمكنكم زيارة مراكز مبيعات الدار في جزيرة ياس أو دبي، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com، أو الاتصال على الرقم 800-ALDAR (800-25327).

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها7 4 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

