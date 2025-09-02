يعزز المجمّع أسلوب الحياة النشط للقاطنين عبر مجموعة من المرافق المتكاملة، تشمل مركزاً للفروسية، ونادياً رياضياً، ومسارات مخصصة للدراجات

يتمتع المشروع بموقع استثنائي على قرب من أبرز وجهات الترفيه والمطاعم والأنشطة العائلية في جزيرة ياس، مع سهولة الوصول إلى كل من قلب مدينة أبوظبي ودبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار اليوم عن طرح 450 منزلاً، ضمن مشروع "حي الديم السكني" بشمال شرق جزيرة ياس، متاحة حصرياً للتملك لكافة مواطني الدولة. تتميّز المنازل بتصميم استثنائي يمزج بين أسلوب الحياة العصري والقيم الإماراتية الأصيلة، ومن المقرر طرحها للبيع اعتباراً من 12 سبتمبر.

تضم المرحلة الجديدة من "الديم تاون هومز" منازل مكوّنة من ثلاث وأربع غرف نوم، صُمّمت بعناية لتركّز على المساحة والراحة، مع تخصيص مجالس ومداخل متعددة في كل وحدة لضمان أعلى درجات الخصوصية والمرونة. كما يقدّم المشروع 26 وحدة مبتكرة من ثلاث غرف نوم تُعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، حيث تدمج بين الاستخدام السكني والتجاري ضمن مبنى واحد.

وتأتي هذه الوحدات بتصميم ذكي، يضم طابقاً أرضياً مخصصاً للنشاط التجاري، وطابقاً أول مخصصاً لمساحات السكن والعيش، ما يجعلها خياراً مثالياً لروّاد الأعمال والمبتكرين. وتتميّز هذه الوحدات بموقع استراتيجي على المسار الرئيسي للمشروع، ما يمنحها مستوى عالياً من الظهور وسهولة الوصول. وبحسب قوانين التنظيم العمراني، يمكن استخدام هذه الوحدات لأغراض سكنية وتجارية على حد سواء، ما يمنح السكان مرونة كبيرة لتشغيل مشاريعهم الخاصة مثل المقاهي، أو الاستوديوهات الفنية، أو متاجر التجزئة، أو غيرها من المشاريع الصغيرة، ضمن منازلهم.

وتماشياً مع الرؤية الشاملة لمشروع "حي الديم السكني"، جرى تصميم هذه الوحدات بعناية لتتكامل مع الطابع المعماري للمجمّع، وتسهم في ترسيخ هوية عمرانية متجانسة ضمن هذا المخطط المتكامل. وتتميّز الواجهات باستخدام مزيج متقن من المواد والخامات والتفاصيل المعمارية الدقيقة، ما يمنح كل منزل طابعاً فريداً ويعزز حضوره البصري ضمن المشهد العمراني، مع الحفاظ على شخصية معمارية مستقلة لكل وحدة سكنية.

يرتكز المشروع على رؤية عمرانية متكاملة توازن بين جودة الحياة والاستدامة، من خلال تكوين نسيج حضري متناغم، وبيئة صديقة للمشاة، وترابط وثيق مع المساحات الخضراء المفتوحة. ويجسّد المشروع مفهوماً عصرياً للتنمية المستدامة عبر دمج حلول تصميمية عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، واستخدام مواد بناء مستدامة تسهم في تقليل الأثر البيئي، دون المساس براحة السكان وجودة حياتهم. وتعتمد الوحدات السكنية على مفهوم المساحات المفتوحة، مع تصميم مدروس يشمل نوافذ واسعة وفتحات موزعة بعناية لتعزيز التهوية الطبيعية والإضاءة النهارية، مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على أنظمة التكييف والإضاءة.

وتقع الوحدات الجديدة ضمن مشروع "حي الديم السكني"، المجمّع العائلي المعروف سابقاً بـ "بلغيلم"، وتمثل المرحلة السابعة ضمن المخطط الرئيسي للمشروع. ويأتي هذا الطرح الجديد استكمالاً للمراحل الستة الأولى من المشروع والتي ضمّت أكثر من 1,700 منزل يتم تطويرهم ضمن برنامج الإسكان الوطني في أبوظبي بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان، ليقدم فرصةً قيمةً للراغبين في السكن بالقرب من الأهل والأقارب الذين سبق لهم الشراء في المراحل السابقة.

وسيحظى القاطنون بمجموعة متكاملة من المرافق والخدمات ضمن المخطط الرئيسي الأوسع للمشروع، تشمل مدارس، ومسجداً، ومركزاً صحياً، ومحطات وقود، ومتاجر تجزئة، ومطاعم ومقاهي، ومركز مجتمعي، بالإضافة إلى حدائق متصلة تحيط المجمّع وتوفر بيئة مثالية للمشي والجري. ويحرص المشروع على دعم أسلوب حياة صحي ونشط من خلال مجموعة من المرافق الرياضية والمجتمعية المتقدمة، تشمل ملاعب متعددة الاستخدامات، وصالة رياضية مفتوحة، ومركزاً للفروسية، ونادياً رياضياً، ومساراً مخصصاً للدراجات يمتد على طول 8.2 كيلومتر.

ويربط "حي الديم السكني" بجزيرة ياس جسرين جديدين يوفران وصولاً مباشراً إلى أفضل وجهات الترفيه والمطاعم والأنشطة العائلية، مثل ياس مول، وياس مارينا، وعالم فيراري، وياس ووتروورلد أبوظبي، فضلاً عن سهولة الوصول إلى مطار زايد الدولي ومختلف مناطق أبوظبي.

بإمكان المهتمين بالتملك في المشروع زيارة مركز مبيعات الدار في الدار سكوير في أبوظبي. كما يمكن للعملاء التواصل عبر البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com، أو الاتصال على الرقم 800-ALDAR (800-25327).

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

