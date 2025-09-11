ثمانية مبانٍ سكنية بتصاميم فريدة تقدم تجارب معيشية متكاملة مع مرافق مجتمعية توفر جودة حياة صحية وأسلوب حياة نشط وتعزز التواصل الاجتماعي

تصاميم معمارية مبتكرة تثريها إطلالات خلابة على الحديقة المركزية في "أثلون"

جزء متكامل من المخطط الرئيسي لمجمّع "أثلون" الحاصل على شهادة "ليد" البلاتينية كأول مجمّع سكني معتمد من نوعه في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار اليوم عن إطلاق "رايز من أثلون" في دبي، والذي يضم ثمانية مبانٍ مميزة بتصاميم فريدة ومرافق متخصصة توفر لقاطنيها جودة حياة صحية وأسلوب حياة نشط. يمثل المشروع المرحلة النهائية من مجمّع "أثلون" ويطل على الحديقة المركزية للمجمّع، ليشكل امتداداً متكاملاً للمخطط الرئيسي القائم على مفهوم الحركة وأسلوب الحياة المتكامل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه إطلاق وحدات الفلل والتاون هاوس في عام 2024.

ويأتي تطوير مشروع "رايز من أثلون" في إطار الشراكة الاستراتيجية مع دبي القابضة، ليلبي الطلب المتنامي على المنازل العصرية التي تدعم أساليب الحياة النشطة. ويضم المشروع أكثر من 1,200 شقة سكنية متنوعة بين غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، صُممت بعناية فائقة لتجمع بين رحابة المساحات ومرونة الاستخدام العملي. وتجسد التصاميم المعمارية العصرية للمشروع رؤية متجددة للحياة الحضرية تقوم على دمج عناصر أسلوب الحياة الصحي، والإبداع، والتوازن الدقيق الذي يثري تفاصيل الحياة اليومية.

وسيقدّم مشروع "رايز من أثلون" مزيجاً استثنائياً من المرافق المجتمعية المصممة بعناية لتعزيز جودة حياة صحية، وتوفير وسائل الترفيه والتواصل الاجتماعي. وسيتمكن القاطنون من الاستمتاع بمرافق مبتكرة تشمل: غرفة مخصصة للموسيقى وأخرى للرفاه، ومكتبة، ومركز للألعاب، ونظام لمحاكاة رياضة الجولف، وورشة مخصصة لرياضة ركوب الدراجات. كما يتيح المشروع للسكان الاستفادة الكاملة من البنية التحتية الرياضية المتقدمة في مجمّع "أثلون"، بما في ذلك استوديوهات التدريب البدني، والملاعب الرياضية، وجدران تسلق الصخور، ومناطق التأمل، إلى جانب مركز استشفاء متكامل، ليجسد بذلك بيئة معيشية متكاملة ترتكز على التوازن بين جودة الحياة الصحية والنشاط البدني.

ويتميّز مجمّع "أثلون" بتخطيط متقن يتمحور حول حديقة مركزية نابضة بالحياة تُشكّل القلب النابض للمشروع، تحيط بها أربع حدائق إضافية ذات طابع خاص، إلى جانب سبعة نوادٍ متكاملة تجمع بين مرافق اللياقة البدنية والمساحات الاجتماعية. كما يضم هذا المجمّع السكني شبكة مترابطة تزيد عن 10 كيلومترات من المسارات والممرات والحلقات، بما في ذلك مسار طبيعي ومسار مخصص للدراجات الهوائية متصل مباشرة بمسار القدرة الشهير، مما يتيح للسكان فرصاً غير محدودة لممارسة الجري وركوب الدراجات والتزلج والتدريب ضمن بيئة سكنية متكاملة.

يتمتع مشروع "رايز من أثلون" بموقع استراتيجي مميز بجوار القرية العالمية في دبي، حيث يتيح سهولة الوصول إلى شبكات الطرق الحيوية مثل شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات. ويوفر هذا الموقع المتفرد اتصالاً سلساً مع أبرز المراكز التجارية والوجهات الترفيهية والمعالم البارزة في المدينة، بما يعزز مكانة "أثلون" كخيار مثالي يجمع بين الحياة العصرية النشطة وسهولة الوصول إلى قلب دبي النابض.

وقد حصد المخطط الرئيسي لـ "أثلون" الفئة البلاتينية من شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) المرموقة، ليصبح بذلك أول مجمّع سكني معتمد من نوعه في دولة الإمارات في مجالي التخطيط والتصميم العمراني، بفضل رؤيته التي تضع الإنسان في صميم الأولويات، واعتماده مبادئ مدروسة تعزز التماسك الاجتماعي وتشجع أساليب الحياة المستدامة. وسيتم تطوير مشروع "رايز من أثلون" وفق أرقى المعايير البيئية المستدامة، عبر استخدام مواد محلية منخفضة الكربون وتطبيق أساليب بناء صديقة للبيئة. وقد راعى التصميم المعماري للمشروع تحقيق أقصى استفادة من الإطلالات المباشرة على "حديقة أثلون"، مع تعزيز التهوية الطبيعية، وتقليل امتصاص الحرارة، بما يضمن اندماجاً متناغماً مع البيئة الطبيعية المحيطة.

ومن المقرر بدء عمليات بيع وحدات المرحلة النهائية من المشروع لكافة الجنسيات ابتداءً من 19 سبتمبر 2025. ويمكن للراغبين بالشراء زيارة مراكز مبيعات الدار في دبي، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com أو الاتصال على الرقم800-ALDAR (25327-800).

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة، هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 280 مليار درهم إماراتي، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعلوم.

تتكون محفظة دبي القابضة من سبع شركات رئيسية هي:

دبي القابضة للعقارات، وهي أحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي التي تجمع بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" و"دبي للعقارات". تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق؛

دبي القابضة لإدارة الأصول، التي تمتلك محفظة عالمية المستوى تضم أكثر من 20 مُجمّعاً سكنياً و15 وجهة عصرية و10 مراكز تسوق تجارية و18 مركز تسوق سكني، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في مجموعة تيكوم التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛

دبي القابضة للضيافة، التي تمتلك وتدير 53 فندقاً إضافةً إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتي تدير 31 فندقاً عالمي المستوى، كما تضم محفظة دبي القابضة للضيافة مجموعة متنوعة من وجهات الطعام والشراب ذات المفاهيم المختلفة الحائزة على الجوائز؛

دبي القابضة للترفيه، هي أكبر الشركات الإعلامية والتّرفيهية في المنطقة واكثرها تنوعاً، حيث تضم عدداً من أبرز المنتزهات والمعالم مثل القرية العالمية، وعين دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، وذا فيو بالم، بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة مثل روكسي سينما، وكوكاكولا أرينا، وشبكة الإذاعة العربية؛

دبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة وكذلك إدارة محفظة متنوعة تضم استثمارات إستراتيجية ومالية في الأسواق العامة والخاصة، على الصعيدين المحلي والدولي بهدف تحقيق التنوّع في أصول واستثمارات المجموعة مع تحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر. وتستثمر الشركة في بنك الإمارات دبي الوطني، ومركز ورسان لمعالجة النفايات، وشركة دو، وأزاديا، ونورد أنجليا، وغيرها، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وشراكاتها الإستراتيجية مع بروكفيلد، وإعمار، والدار، وتبريد، وغيرها،

دبي القابضة لإدارة الأراضي التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.

دبي القابضة لإدارة المجمّعات وهي شركة متكاملة تركز على إنشاء وإدارة مجتمعات مستدامة وحيوية، وتلتزم بتعزيز الشعور بالانتماء والتواصل بين أكثر من 1.2 مليون نسمة يعيشون في 58 مجمّعاً رئيسياً تحت إدارتها في جميع أنحاء دبي.

-انتهى-

#بياناتشركات