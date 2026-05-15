سيستفيد قاطنوه من سهولة الوصول إلى الإمارتين، مع قربهم من أبرز مراكز العمل في دبي وأبوظبي، بما فيها جزيرة ياس

يبعد 20 دقيقة عن "مدينة إكسبو دبي" وأبرز الوجهات العصرية الناشئة في جنوب دبي ومطار آل مكتوم الدولي

يوفر 437 فيلا وتاون هاوس ضمن مخطط رئيسي يضم مساحات خضراء ويوفر أجواءً تشجع على المشي، مع حدائق منسقة ومجموعة واسعة من مرافق الترفيه وأخرى تعزز جودة حياة صحية ومستدامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت الدار اليوم عن إطلاق مشروع "الغدير غاردنز"، أحدث مجمعاتها السكنية المصمم ليقدم للعائلات أسلوب حياة عصرياً متكاملاً، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي بين أبوظبي ودبي.

ويتيح "الغدير غاردنز" لقاطنيه فرصة استثنائية ليكونوا جزءاً من وجهة سكنية صاعدة تقع في قلب أحد أكثر المناطق حيوية وأسرعها نمواً في الدولة. ويجسد المجمع توازناً مثالياً بين القيمة الاستثمارية الواعدة على المدى الطويل، وبين البيئة المجتمعية المتكاملة التي توفر كافة مقومات الاستقرار والرفاهية اليومية.

يقع المشروع عند حدود أبوظبي ودبي، ويتيح للسكان وصولاً سلساً إلى أبرز مراكز العمل ووجهات الحياة العصرية في الإمارتين. وتقع وجهات بارزة مثل "مدينة إكسبو دبي" و"دبي باركس آند ريزورتس" ومشروع "نخلة جبل علي" المرتقب على بُعد 20 دقيقة بالسيارة، فيما يعزّز قربه من مطار آل مكتوم الدولي – بوابة دبي المستقبلية إلى العالم ومحور الربط الجوي واللوجستي الحيوي إقليمياً وعالمياً – جاذبية المنطقة على المدى الطويل. كما وسيستفيد سكانه من تواجدهم على مسافة قصيرة من جزيرة ياس ومطار زايد الدولي ومدينة أبوظبي.

ويمثل التعليم جزءاً محورياً من تجربة المجمّع، إذ ستُسهم مدرسة الغدير البريطانية في الارتقاء بأسلوب الحياة العائلية في المنطقة عند افتتاحها في العام الأكاديمي 2030. وتتبع المدرسة، التي ستديرها الدارللتعليم، المنهج البريطاني وتستوعب أكثر من 2,800 طالب وطالبة، وتجمع بين برامج أكاديمية عالمية المستوى وأنشطة إثرائية متنوعة تشمل الفنون الإبداعية والموسيقى والرياضة والمهارات الرقمية. وبفضل مرافقها المتطورة، سيحظى أبناء عائلات الغدير بفرصة تلقي تعليم عالي الجودة على مقربة من منازلهم، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وصولاً إلى المرحلة الثانوية.

يضم "الغدير غاردنز" 437 وحدة سكنية من الفلل ومنازل التاون هاوس ذات التصاميم العصرية، حيث يوفر خيارات متنوعة تتراوح بين غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، صُمّمت بعناية لتلائم متطلبات العائلات العصرية. وتتميز الوحدات بمساحات معيشة مفتوحة تدمج بانسيابية بين التصميم الداخلي والخارجي، وتكتمل بمطابخ مشرقة وغرف عائلية فسيحة، فضلاً عن الحدائق الخاصة التي تمنح العائلات خصوصية تامة ومساحة مثالية للتواصل والازدهار والاستمتاع بأجواء هادئة.

ويرتكز المفهوم التصميمي لمجمع "الغدير غاردنز" على تعزيز أساليب الحياة الصحية في الهواء الطلق والارتقاء بجودة حياة السكان وتوطيد الروابط الاجتماعية بينهم. ولذلك، يحتضن المشروع مساحات خضراء مفتوحة ومنسقة تزيد عن 30,000 متر مربع، صُممت لتكون بيئة صديقة للمشاة تمنح السكان فرصة التنزه واللعب والتواصل في رحاب الطبيعة.

وتتكامل هذه المرافق المتنوعة مع مسارات الأشجار والممرات المظللة والساحات الخضراء الفسيحة، لتثري تفاصيل الحياة اليومية. ويحظى السكان بمجموعة استثنائية من الخيارات الترفيهية، تشمل مسبحاً يحاكي أجواء المنتجعات، ومناطق ألعاب مائية للأطفال، وساحات لعب مفتوحة، وملاعب رياضية متنوعة، إضافة إلى مساحات خُصصت لهواة تأمل نجوم الصحراء، وحديقة للنباتات الصالحة للأكل، وساحة فعاليات نابضة بالحياة تستضيف الجيران في اللقاءات والاحتفالات المجتمعية. وفي قلب المجمّع، يبرز المركز المجتمعي الرئيسي الذي يضم نادياً رياضياً مجهزاً بأحدث التقنيات وقاعات متعددة الاستخدامات، ليكون ملتقىً دائماً للنشاط والتعلم والتفاعل الاجتماعي على مدار العام.

ويأتي هذا المجمّع امتداداً للنجاح الذي حققه مجمع الغدير الرئيسي، والذي يقطنه حالياً آلاف السكان ويضم مجموعة واسعة من المرافق الجاهزة. وبذلك، سينعم سكانه منذ اليوم الأول بتجربة العيش في منزل جديد ضمن حي متكامل ومترابط، وليس في مشروع منفصل قيد التأسيس.

وتترجم الدار التزاماتها بالاستدامة في "الغدير غاردنز" من خلال سعيها للحصول على تصنيف لؤلؤتين من برنامج "استدامة" وشهادة "فيتويل" من فئة نجمتين، بما يعكس نهجها العمراني الذي يضع المسؤولية البيئية وصحة القاطنين ركيزة أساسية في مشاريعها.

ومن المتوقع أن يستقطب "الغدير غاردنز" شرائح واسعة من المشترين بفضل أسعاره التنافسية ضمن الفئة المتوسطة وموقعه الاستراتيجي الذي يتيح سهولة التنقل منه إلى أبوظبي ودبي، مما يجعله خياراً مثالياً للراغبين في التملك لأول مرة، والعائلات الشابة، والمهنيين، والمستثمرين.

وستطرح الدار وحدات "الغدير غاردنز" للبيع اعتباراً من ‎18‎ مايو ‎2026‎. ويمكن للراغبين بالشراء زيارة مركزي مبيعات الدار في جزيرة ياس بأبوظبي وشارع شاطئ جميرا في دبي، أو التواصل على البريد الإلكتروني ‎customermanagement@aldar.com‎ أو الاتصال على الرقم ‎800-ALDAR (800-25327)‎.

-انتهى-

#بياناتشركات