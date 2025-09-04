• المشروع يعزز مكانة جزيرة ياس كوجهة استراتيجية للعلامات التجارية العالمية في دولة الإمارات

• كمّا يؤكد مكانة الدار كشريك أساسي للعملاء لتقديم حلول عقارية مبتكرة ومصممة حسب الطلب



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة الدار اليوم عن تطوير أول مركز متكامل لتجربة العملاء لـ "تسلا" في دولة الإمارات على جزيرة ياس. سيضم المركز صالة عرض مبتكرة، ومركز للصيانة وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى قاعة لاستلام السيارات، ما يوفر للعملاء تجربة شاملة تحت سقفٍ واحد.

ويعزز المشروع مكانة جزيرة ياس كوجهة استراتيجية للعلامات التجارية العالمية في دولة الإمارات، كمّا يؤكد مكانة الدار كشريك أساسي للعملاء لتقديم حلول عقارية مبتكرة ومصممة حسب الطلب.

يغطي المركز مساحة واسعة تزيد عن 5 آلاف متر مربع، وقد صمم بعناية لتقديم تجربة استثنائية لعملاء "تسلا" وتحسين كفاءة عملياتها اليومية، ما يعزز مكانة الشركة العالمية ويدعم نموها وتوسيع حضورها في السوق الإماراتية على المدى الطويل.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "يسعدنا تطوير مركز متكامل لتسلا بما يتماشى مع مكانتها كواحدة من أشهر الشركات وأكثرها ابتكاراً في العالم. يمثل هذا المشروع إضافة مهمة إلى محفظة الدار في القطاع اللوجستي، ويرسخ مكانة الدار كشريك أساسي لكبرى الشركات العالمية، علاوةً على دوره في تعزيز جاذبية جزيرة ياس كوجهة استراتيجية للشركات التي تتطلع للتوسع والنمو في المنطقة".

ومن جانبه، قال باول تربيس، المدير العام لشركة "تسلا الشرق الأوسط": "نفخر بتوسيع حضورنا في العاصمة الإماراتية أبوظبي من خلال بناء أول مركز متكامل مصمم خصيصاً لتسلا بما يلبي متطلبات أعمالنا على أكمل وجه. ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا الحاليين والمستقبليين وتوفير تجربة استثنائية وشاملة لهم عند افتتاحه. وتؤكد هذه الخطوة التزامنا بتعزيز وتوسيع أعمالنا في المنطقة وحرصنا على استثمار الفرص الواعدة التي تزخر بها".

سيضم مركز تسلا الجديد في أبوظبي 170 موقفاً لركن السيارات، من بينها 20 موقفاً مجهزة بشاحن "تسلا" فائق السرعة من الجيل الرابع(V4) ، ما يكمل مجموعة الخدمات الشاملة التي يوفرها الموقع.

ويستهدف المركز الحصول على تصنيف "3 لآلئ" وفق برنامج "استدامة"، ويتبنّى مبادئ تصميم متوافقة مع هدف الدار لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، تشمل أنظمة عالية الكفاءة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، واستخدام مواد بناء منخفضة الانبعاثات، وتركيب ألواح شمسية على السطح، بالإضافة إلى تزويد المجمع بأنظمة إضاءة موفرة للطاقة LED، وأنظمة لإعادة تدوير مياه الأمطار لري المساحات الخضراء ودعم عملياته اليومية.

ومن المقرر اكتمال بناء مركز "تسلا" خلال عام 2027، ويتمتع بموقع استراتيجي على شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (E12) الحيوي الذي يرتبط بشبكة طرق متكاملة مع أبوظبي ودبي، ما يضمن سهولة الوصول إليه من سكان العاصمة وزوارها.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

-انتهى-

#بياناتشركات