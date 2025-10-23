يتميز المشروع بمساحاته المشجعة على المشي وإطلالاته الاستثنائية المباشرة على "المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات"، ويهدف إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي وإثراء جودة حياة قاطنيه

السعديات"، ويهدف إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي وإثراء جودة حياة قاطنيه يشكّل "ذا رو السعديات" وجهة جديدة لأرقى المطاعم ومتاجر التجزئة والمرافق الترفيهية في أبوظبي، متفرّداً بإطلالاته الرائعة على متحف زايد الوطني

تنطلق مبيعات المشروع في 1 نوفمبر، وتضم 315 شقة سكنية متاحة للعملاء تتنوع بين غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الدار اليوم عن إطلاق مشروع "ذا رو السعديات"، وهو مجمّع سكني حصري يُقدّم أسلوب حياة راقي ويتميز بموقعه الاستثنائي المُطل على متحف زايد الوطني ضمن المنطقة الثقافية في السعديات.

صُمّم "ذا رو السعديات" بالتعاون مع "مجموعة بيارك إنجلز" (BIG)، ليُجسّد نموذجاً راقياً لتطوير المساحات الحضرية التي تحتفي بجمال المنطقة الثقافية عبر دمج اللمسات الفنية في تفاصيل الحياة اليومية. ويشكل المجمّع الوجهة الاجتماعية الأرقى في جزيرة السعديات، إذ يرتقي بمفاهيم المعيشة العصرية في قلب أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي، مقدّماً تجربة سكنية لا مثيل لها.

يحيط بمجمع "ذا رو السعديات" مجموعة من الصروح المعمارية البارزة، ليوفر لسكانه إطلالات استثنائية مباشرة على أشهر المعالم الثقافية في أبوظبي. وتُطل الوحدات السكنية على الأجنحة المُصممة ببراعة فنية استثنائية لـ "متحف زايد الوطني"، الذي صممته شركة "فوستر وشركاه"، بينما يقع كل من "اللوفر أبوظبي" و"جوجنهايم أبوظبي" و"متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي" على بُعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام.

وبفضل موقعه الاستراتيجي في القلب الاجتماعي النابض للجزيرة، يوفر المجمع لقاطنيه ارتباطاً مباشراً بأبرز الصروح الثقافية الملهمة في المنطقة والتجارب العصرية الفريدة. فمن خلال شبكة من جسور المشاة المظللة والمكيّفة، يمكنهم الوصول بسهولة تامة إلى مشروع "سعديات غروف" المرتقب، الذي سيشكل وجهة أبوظبي المقبلة للتجزئة الفاخرة، وكذلك إلى "شاطئ الممشى" وبعض أشهر المعالم الثقافية العالمية في المدينة، وفي مقدمتها "متحف زايد الوطني" و"متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي" اللذان سيُفتتحان قريباً.

يشتمل "ذا رو السعديات" على سبعة مبانٍ متوسطة الارتفاع، يتألف كل منها من تسعة طوابق وطابقين سفليين لمواقف السيارات. وستُطلق الدار في المرحلة الأولى من المشروع ثلاثة مبانٍ تضم 315 منزلاً ستُطرح للعملاء ابتداءً من 1 نوفمبر القادم.

يرتكز المجمّع في جوهره على مفهوم فريد يوازن بين التواصل والاسترخاء، حيث يجمع بين الأجواء الاجتماعية النشطة في الطابق الأرضي والمنازل الخاصة التي توفر أجواءً هادئة في الطوابق العلوية. وتتضمن المباني شققاً سكنية تتنوع بين غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتتميز بتصاميمها الداخلية المميزة من إبداع استوديو "كيتل كوليكتيف" الحائز على جوائز عالمية، بينما خصّصت الطوابق الأرضية للمطاعم والمقاهي ومراكز العناية بالصحة ومتاجر العلامات التجارية العصرية، لتوفير تجربة معيشية متكاملة ومريحة.

وتعليقاً على إطلاق المشروع، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: "يجمع ذا رو السعديات بين أرقى عناصر التصميم المعاصر والمحيط الثقافي الغني، ليقدّم وجهة فريدة من نوعها في أبوظبي. وبفضل موقعه المميز في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، يوفر المجمّع إطلالات مباشرة لقاطنيه على واحد من أبرز المشاهد الثقافية على مستوى العالم. ويُجسّد هذا المشروع التزام الدار الراسخ بإنشاء مجمّعات سكنية توازن ببراعة بين أرقى المعايير العالمية للجودة والتصميم وارتباطها الوثيق بالطابع الفريد للمنطقة المحيطة بها، مما يعكس هويتها".

صُمّم كل جانب في "ذا رو السعديات" بعناية كبيرة لإثراء الحياة اليومية لسكانه، مع التركيز بشكل خاص على الارتقاء بجودة الحياة وتحفيز الإبداع والتصميم الهادف. ويحتضن المجمّع مجموعة من المرافق المختارة التي تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة وتعزز التوازن في أسلوب الحياة وتُعزز الشعور بالانتماء للمكان، بدءاً من نوادي الأطفال المبتكرة ومركزاً مخصصاً للاسترخاء، ومروراً بردهة العمل المشتركة الهادئة، ووصولاً إلى النادي الصحي والاستوديو المخصص للعناية بالحيوانات الأليفة. ويقدّم المركز الاجتماعي المميز، الذي يحمل اسم "ذي أذر سبيس" (The Other Space)، ملاذاً راقياً للتواصل والتأمّل. ويستضيف هذا المكان الحصري، الذي يتميز بتصاميم داخلية ذات طابع فني وألوان عصرية، الفعاليات الإبداعية والتجمعات الخاصة بسكان المجمّع، ليكون بمثابة ملتقى ثقافي واجتماعي لهم.

وتتكامل المساحات المخصصة لسكان المجمع مع نادٍ صحي سيفتح أبوابه أمام قاطني "ذا رو السعديات" والمجتمع المحلي على حد سواء، ليصبح وجهة فاخرة لممارسة التمارين الرياضية والاستمتاع بتجارب العناية بالذات والسباحة.

وتماشياً مع أهداف الدار لتعزيز الإستدامة في مشاريعها، يدمج المشروع أنظمة المنازل الذكية ضمن تصميمه، ويستهدف الحصول على تصنيف "3 لآلئ" وفق نظام "استدامة"، بالإضافة إلى تصنيف "نجمتين" من "فيت ويل" (Fitwel)، مما يؤكد التزامه بأعلى المعايير البيئية والصحية.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

-انتهى-

