تُعد الصفقة، مقابل 2.3 مليار درهم، من أكبر صفقات الاستحواذ على أبراج تجارية مسجلة في مركز دبي المالي العالمي

الشراكة تستفيد من السمعة القوية لشركة "إتش آند إتش" في تطوير أصول فاخرة ومتميزة في دبي

من المتوقع اكتمال البرج في عام 2028، وسيشمل مساحات مكتبية وأخرى للتجزئة موزعة على 40 طابقاً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار العقارية عن واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ على الأبراج التجارية المسجلة في مركز دبي المالي العالمي. وقد استحوذت الدار على البرج مقابل 2.3 مليار درهم من "إتش آند إتش للتطوير العقاري"، المعروفة بمشاريعها المرموقة في المركز المالي بما فيها فندق فورسيزونز، وفندق وريزيدنسز جانو الذي يقع مقابل البرج التجاري الذي استحوذت عليه الدار.

تستفيد هذه الصفقة من خبرات الدار و"إتش آند إتش" لتطوير مشروع عالمي المستوى من شأنه أن يرسي معياراً جديداً للمساحات التجارية في المنطقة. ويحظى البرج بموقع استراتيجي ضمن منطقة مركز دبي المالي العالمي، ومن المقرر إنجازه في عام 2028، وسيشمل مساحات مكتبية وأخرى للتجزئة موزعة على 40 طابقاً.

تعكس هذه الصفقة التزام الدار بتوسيع محفظتها التجارية من الفئة الممتازة، وتساهم في ترسيخ مكانتها باعتبارها المطور الوحيد الذي يمتلك أصولاً تجارية في المركزين الماليين الرئيسيين بدولة الإمارات - سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي. علاوةً على ذلك، تعزز عملية الاستحواذ هذه مكانة الدار المتنامية في الإمارة، ولا سيما بعد توسعها الأخير في قطاع العقارات التجارية بدبي عبر استحواذها على مبنى "6 فلك" المكتبي العصري من الفئة الممتازة في شارع الشيخ زايد، وتطويرها مشروعاً مشتركاً متعدد الاستخدامات مع مدينة إكسبو دبي.

وبهذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "يشكل توسعنا في مركز دبي المالي العالمي خطوة مهمة في مسيرة نمونا، إذ يتيح لنا بناء حضور في المركز المالي الرائد في الإمارة. ولا تقتصر أهمية هذا الاستحواذ على تنويع محفظتنا التجارية فحسب، وإنما يساهم كذلك في تلبية الطلب المتنامي على المساحات المكتبية عالية الجودة في ظل الظروف المواتية على مستوى الاقتصاد الكلي ومكانة الإمارات المتميزة بصفتها مركزاً عالمياً للأعمال. ومع استمرار توسعنا في دبي، سيشكل هذا البرج أحد أصولنا الرئيسية بتوفيره مساحات تجارية مرنة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات".

من جانبه، قال شهاب لطفي، رئيس مجلس الإدارة لشركة "إتش آند إتش للتطوير العقاري": "نفخر بتعاوننا مع الدار في هذا المشروع الكبير الذي يجسد التزامنا المشترك بالتميز والابتكار وتطوير مشاريع رائدة ترسم مستقبل السوق العقاري. ويؤكد هذا المشروع التزامنا بتوظيف خبرات أفضل المعماريين والمصممين والمطورين بما يثري الأفق العمراني لمركز دبي المالي العالمي ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال عبر توفير مساحات تجارية ترسي معايير جديدة للجودة".

يحظى البرج بموقع استراتيجي مما يسهل الوصول منه إلى عدد من أبرز وجهات تناول الطعام والتجزئة والترفيه المجاورة. وتتضمن خطة تطوير البرج إنشاء جسر مشاة يربطه بمركز دبي المالي العالمي وبالتالي يسهل منه الوصول إلى شارع الشيخ زايد ووسائل النقل الرئيسية، مما يعزز اتصاله مع باقي أنحاء المدينة.

تولت تصميم البرج شركة الهندسة المعمارية الشهيرة هيرتسوغ ودي مورون، ويسعى مطوروه للحصول على شهادة "ليد" البلاتينية بما يؤكد التزام الدار و"إتش آند إتش" بممارسات البناء المستدام. وسيلبي البرج احتياجات التأجير المتنوعة بتوفيره مزيجاً من المساحات المخصصة لاستيعاب العديد من المستأجرين وأخرى مصممة لمستأجر واحد فقط.

مع تزايد عدد شركات الخدمات المالية والابتكار الإقليمية والدولية التي تؤسس مقراتها في مركز دبي المالي العالمي، شهدت المنطقة زيادة كبيرة في الطلب على المساحات التجارية العالمية المستوى، مما أدى إلى زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي في متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة الممتازة في المنطقة. وسيساعد البرج الذي استحوذت عليه الدار في تلبية هذا الطلب المتنامي عبر توفيره مساحات مرنة ومرافق متميزة في واحد من أهم المراكز المالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

نبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمحة حول شركة "إتش أند إتش للتطوير"

تأسّست شركة "إتش أند إتش للتطوير" عام 2007، وهي شركة عقارية تمكّنت خلال الفترة الماضية من ترسيخ مكانتها كمطوّرٍ عقاريٍ رائد متخصص في إدارة الأصول والاستثمار في السوق العقاري بدبي. وتُعنى "إتش أند إتش للتطوير" بتقديم مشاريع يتم تصميمها وتنفيذها حسب الطلب، مع رؤية معاصرة تهدف إلى رسم ملامح جديدة لتجربة العيش الحديثة، وذلك من خلال تاريخها الغني بالمشاريع والتصاميم الفريدة التي تتوافق مع أعلى معايير الجودة والتميّز.

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