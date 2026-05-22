أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت الدار اليوم عن بيع كامل وحدات مشروع "الغدير غاردنز"، الذي يضم 437 فيلا ومنزل تاون هاوس ضمن ممر المنطقة الحيوية بين أبوظبي ودبي، محققةً مبيعات تجاوزت مليار درهم. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي الطلب القوي على المجمّعات السكنية العائلية العصرية في المواقع الاستراتيجية، مدعوماً بالزخم الإيجابي الذي يواصل سوق العقارات في دولة الإمارات تسجيله، والثقة المتنامية بالمشاريع السكنية المتكاملة التي توفر أنماط حياة عصرية ضمن وجهات حيوية وجذابة.

وشكّل المشترون الجدد الذين يتعاملون مع الدار للمرة الأولى نسبة 83% من إجمالي المشترين، في دلالة تعكس قدرة المشروع على استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من العملاء، وترسّخ الثقة المتنامية بعلامة الدار ومشاريعها السكنية المتكاملة. كما شكّل المقيمون والمشترون الدوليون نسبة 64% من إجمالي المبيعات، فيما تصدّر المشترون من دولة الإمارات و الهند و الصين و الأردن قائمة الجنسيات الأكثر استثماراً في المشروع من حيث حجم المبيعات.

واستجابةً لهذا الطلب الاستثنائي، تعتزم الدار تقديم موعد إطلاق المرحلة الثانية من "الغدير غاردنز"، على أن يتم طرح وحداتها للبيع قريباً. وستواصل المرحلة التالية البناء على الجاذبية المتنامية لمجمّع الغدير، لتوفر للسكان تجربة سكنية متكاملة ضمن مخطط رئيسي صديق للمشاة ومستوحى من الطبيعة، يضم أكثر من 30,000 متر مربع من مساحات خضراء مفتوحة ومنسقة بعناية، ومرافق ترفيهية وأخرى تعزز جودة الحياة والصحة، إلى جانب مركز مجتمعي رئيسي يشكّل محوراً للحياة اليومية والتواصل الاجتماعي.

ويقع مشروع الغدير الرئيسي عند حدود أبوظبي ودبي ضمن أحد أكثر المناطق حيوية في دولة الإمارات، ويُعد اليوم مجمّعاً رئيسياً متكاملاً يقطنه آلاف السكان الذين يستفيدون من سهولة الوصول إلى أبرز مراكز العمل والنقل ووجهات الحياة العصرية في الإمارتين، بما في ذلك "مدينة إكسبو دبي"، و"دبي باركس آند ريزورتس"، ومطار آل مكتوم الدولي، ومطار زايد الدولي، وجزيرة ياس، ومدينة أبوظبي.

وتُعدّ مدرسة الغدير البريطانية إحدى أبرز الركائز التي تعزز جاذبية المشروع للعائلات، ومن المقرر افتتاحها خلال العام الأكاديمي 2030. وستتولى "الدار للتعليم" تشغيل المدرسة التي ستعتمد المنهج البريطاني، بطاقة استيعابية تتجاوز 2,800 طالب وطالبة، بما يعزز مكانة "الغدير غاردنز" كوجهة سكنية متكاملة تلبي تطلعات العائلات الباحثة عن جودة الحياة والتعليم ضمن بيئة عصرية مترابطة.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 52 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

