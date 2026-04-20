جدة: حصدت الخطوط السعودية أكبر عدد من الجوائز خلال مشاركتها في معرض خدمات تموين السفر والخدمات الجوية (WTCE) 2026، حيث نالت 12 جائزة دولية ضمن جوائز TravelPlus، وOnboard Hospitality، وPAX International Readership Awards.

ويعكس هذا الإنجاز ريادة "السعودية" في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة على متن الطائرة، ويؤكد تميزها المستمر عبر مختلف درجات السفر وعلى امتداد رحلة الضيف.

وفي إطار تكريم أبرز الابتكارات في قطاع الضيافة الجوية، منحت "السعودية" جوائز Onboard Hospitality لعام 2026 ومنها جائزة “قائمة الطعام المميزة للدرجة الأولى (الغداء والعشاء)”، وجائزة “أطقم مستلزمات السفر لدرجة الضيافة”، بالإضافة إلى جائزة التقدير العالي عن فئة "أفضل المنسوجات الملبوسة".

كما حصدت ست جوائز ضمن جوائز TravelPlus Airline Amenity Awards 2026 ، التي تُعد معيارًا عالميًا للتميز في راحة الضيوف، من بينها خمس جوائز ذهبية في فئات رئيسية تشمل: “أطقم مستلزمات السفر لدرجة الضيافة”، و“منتج بطانية الراحة على درجة الضيافة”، و“مجموعة أدوات درجة الأعمال للشرق الأوسط”، و“طقم للنوم والاسترخاء على الدرجة الأولى”، و“أطقم مستلزمات السفر لدرجة الأعمال (الشرق الأوسط)”، وجائزة التقدير العالي للدرجة الأولى ضمن فئة “أطقم مستلزمات السفر للسيدات على الدرجة الأولى”، بالإضافة إلى تصنيف خمس نجوم من TravelPlus Passenger Amenities لعام 2026، وهو تصنيف يُمنح لعدد محدود من شركات الطيران عالميًا.

وفي السياق ذاته، منحت "السعودية" جائزتين ضمن جوائز PAX International Readership Awards 2026، التي تعكس آراء المتخصصين في قطاع الطيران، جائزة “أفضل أنظمة الترفيه والاتصال الجوي في الشرق الأوسط” وجائزة “أطقم مستلزمات السفر للأطفال لمنطقة الشرق الأوسط”.

وأوضح رئيس تجربة الضيوف بالخطوط السعودية روسين ديميتروف أن مواصلة الحصول على التقدير والجوائز العالمية في مجال المنتجات والخدمات الجوية هو مؤشر على ارتقاء "السعودية" بمعايير تجربة الضيوف بهدف إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تطوير تجربة سفرهم، حيث أن التنافسية في قطاع الطيران تكمن في الاهتمام بأدق التفاصيل ومواكبة أحدث الابتكارات في مفهوم تقديم الخدمة بما يصنع الفرق ويساهم في تعزيز رضا وولاء الضيوف، مشيرًا أن طرح هذه المنتجات الحائزة على جوائز يسهم في تقديم مستويات جديدة من الراحة والرقي، بما يعكس هوية المملكة العربية السعودية وكرم ضيافتها طوال الرحلة.

وتواصل "السعودية" استثماراتها في تطوير تجربة سفر الضيوف إلى مستويات متقدمة، مدعومة بأكبر برنامج استثماري لتجربة الضيوف في تاريخها، والذي يشمل إطلاق حلول رقمية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحديثات شاملة للمقصورات، وخدمة الإنترنت عالي السرعة على متن الطائرة، إلى جانب التطوير المستمر للمنتجات والخدمات المقدمة.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقعCirium . وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

