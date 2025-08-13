الشراكة تدعم تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز قطاع الطيران

الدوحة، قطر: أعلنت الخطوط الجوية القطرية وشركة اكسنتشر (بورصة نيويورك: ACN) عن تعاون بينهما لإحداث تغيير نوعي في قطاع الطيران باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الارتقاء بتجربة العملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الأداء العام للمجموعة. وفي إطار الشراكة، أسست الخطوط الجوية القطرية وشركة اكسنتشر "ممرات الذكاء الاصطناعي الجوية" لتعزيز مكانة الناقلة القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية كرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للطيران والتقدّم بالتكنولوجيا في المنطقة وخارجها.

وستضع " ممرات الذكاء الاصطناعي الجوية" الأسس لتقديم مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تركز على إضافة القيمة إلى مجموعة الخطوط الجوية القطرية عبر ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة التي تعتمدها، والعروض المخصصة للبيانات والمنصات، ومكتب تحقيق القيمة، المكلف بقياس وتعزيز قيمة مبادرات الذكاء الاصطناعي. وستسرع تلك الجهود تنفيذ الحلول المبنية على الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام في مجال الطيران، بما يشمل تحسين جداول الرحلات، والارتقاء بالصيانة الوقائية، وتخصيص تفاعلات العملاء، مما يتيح للخطوط الجوية القطرية الحائزة على جائزة أفضل شركة طيران في العالم بحسب جوائز سكاي تراكس لعام 2025 التركيز على تقديم تجارب سفر متميزة . كما ستمكّن تلك الحلول الخطوط الجوية القطرية من استكشاف التوجهّات المستقبلية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران، بما يضمن النمو المستدام والتكيف، وبالتالي يعزز مرونتها أمام متطلبات السوق المتغيرة.

وقال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تمثل الشراكة مع شركة اكسنتشر لإنشاء ممرات الذكاء الاصطناعي الجوية انجازاً بارزاً في مسيرتنا نحو ريادة الطيران المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وستستفيد هذه المبادرة من الذكاء الاصطناعي لابتكار نطاق واسع من العمليات عبر مجموعة الخطوط الجوية القطرية، بدءاً من خدمة العملاء ووصولاً إلى العمليات التشغيلية، لضمان حصول المسافرين على تجربة سفر سلسة وممتعة. وستركز الشراكة كذلك على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بالوقت الفعلي لتحسين قدرات اتخاذ القرار والاستجابات التشغيلية".

وسيكون لهذه المبادرة أيضاً دوراً محورياً في تمكين الخطوط الجوية القطرية من مواصلة مسيرتها نحو التحول إلى مؤسسة رائدة للتكنولوجيا الرقمية، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى لتحسين العمليات وقدرات اتخاذ القرار.

وأوضحت السيدة جولي سويت، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة اكسنتشر: "تتعاون الخطوط الجوية القطرية مع شركة اكسنتشر على تطبيق تقنيات مبتكرة وطرق عمل جديدة من شأنها إضافة قيمة جديدة للناقلة القطرية وعملائها. وتشكّل شراكتنا المتمحورة حول ممرات الذكاء الاصطناعي الجوية محركاً رئيسياً لذلك الطموح، حيث ندمج الذكاء الاصطناعي ونوسع نطاقه لبناء تجارب سفر متميزة للمسافرين وتوفير قيمة أكبر للمجموعة".

وتكرّس الخطوط الجوية القطرية جهوداً ضخمة لتصميم حلول متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن إعادة تطبيقها ضمن مبادرات أخرى في المستقبل. وسيشمل التزام الناقلة القطرية بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي توجيهات أخلاقية صارمة، وتدابير لحماية البيانات، ومراقبة مستمرة لضمان استفادة كل الأطراف المعنية من تلك التكنولوجيا.

نبذة عن أكسنتشر

"أكسنتشر" شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المهنية تساعد كبرى الشركات في العالم والحكومات والمؤسسات الأخرى على التحول الرقمي وتحسين عملياتها وتسريع نمو الإيرادات وتعزيز خدمات المواطنين، مما يسّرع تقديم قيمة ملموسة بسرعة على نطاق واسع. وتعتبر "أكسنتشر" شركة تقودها المواهب والابتكار ويعمل بها نحو 791 ألف موظف يخدمون العملاء في أكثر من 120 دولة. نحن نرى أن التكنولوجيا هي جوهر التغيير اليوم، ونعتبر أحد الرواد في المساعدة على دفع هذا التغيير من خلال بناء منظومة علاقات قوية. كما نجمع بين الخبرة منقطعة النظير وقوتنا في المجال الرقمي والتقنيات السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي، لتقديم نتائج ملموسة وفريدة. ونمتلك قدرة متميزة على تقديم نتائج ملموسة ومؤثرة بالاعتماد على مجموعتنا الواسعة من الخدمات والحلول والأصول في قطاع الإستراتيجيات والاستشارات والتكنولوجيا والعمليات ونموذج IndustryX وSong. وتلك القدرات، إلى جانب ثقافتنا المتمثلة في النجاح المشترك والالتزام بتقديم القيمة الشاملة، تمكننا من مساعدة عملائنا على بناء وترسيخ علاقات موثوقة ودائمة. ونقيس نجاحنا من خلال القيمة الشاملة التي نوفرها لعملائنا والأفراد والمساهمين والشركاء والمجتمعات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.accenture.com.