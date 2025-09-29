باعتبارها شركة الطيران التي تُسيّر رحلاتها إلى أكبر عدد من البلدان مقارنة بأي شركة أخرى في العالم، حققت الخطوط الجوية التركية خطوة مهمة جديدة في مسيرتها، ويأتي منسجمًا مع خططها الاستراتيجية للنمو.

وتوصلت الناقلة الوطنية إلى اتفاق مع شركة بوينغ، ستضيف بموجبه 75 طائرة عريضة البدن من طراز بوينغ 787-9 و787-10 إلى أسطولها خلال الفترة ما بين 2029 إلى 2034، تشمل 50 طلبية مؤكدة و25 طلبية اختيارية ضمن هذا الإطار.

وعلى صعيد شراء المحركات، تواصل الخطوط الجوية التركية مفاوضاتها مع شركتي رولز-رويس وGE Aerospace. وفي إطار هذه الصفقة الاستراتيجية، أنهت الشركة مفاوضاتها مع بوينغ بشأن شراء 150 طائرة من طراز 737-8/10 MAX، تشمل 100 طلبية مؤكدة و50 طلبية اختيارية. وبانتظار التوصل إلى اتفاق ناجح مع شركة CFM International المصنعة للمحركات، ستتم مباشرةً تثبيت طلبيات طائرات737-8/10 MAX.

كما يُعدّ هذا الاتفاق مؤشرًا قويًا على الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة، وعلى التعاون الممتد منذ سنوات بين الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ. ويؤكد أيضًا عزم الناقلة الوطنية على الحفاظ على ريادتها في قطاع الطيران وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وفي إطار رؤيتها "Vision 2033" التي تواكب الذكرى المئوية لتأسيسها، تستهدف الخطوط الجوية التركية توسيع أسطولها ليتجاوز 800 طائرة، مع رفع نسبة الطائرات من الجيل الجديد إلى 90% بحلول عام 2033، وصولًا إلى 100% بحلول 2035. وتستهدف هذه الخطط تعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل أكبر، مع المحافظة على متوسط معدل نمو سنوييبلغ 6%.

وتعليقًا على الصفقة الجديدة مع بوينغ، صرح البروفيسور أحمد بولات، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية، قائلًا: " تمثل هذه الاتفاقية التاريخية أكثر من مجرد توسع في الأسطول، فهي انعكاس لريادتنا في قطاع الطيران، وكذلك التزامنا بالابتكار والتميّز التشغيلي. إن انضمام هذه الطائرات المتطورة من بوينغ إلى أسطولنا لن يعزز قدراتنا التشغيلية فحسب، بل سيشكّل أيضًا ركيزة أساسية لدعم رؤية الخطوط الجوية التركية 2033 الهادفة إلى توسيع الأسطول إلى 800 طائرة."

وأضاف: "من خلال هذه الاتفاقية، وبينما نمضي قدمًا في تعزيز تعاوننا الوثيق مع أبرز مصنّعي الطائرات في العالم، سنواصل دعم تطوير منظومة الطيران في تركيا. وإلى جانب ذلك، فإن هذه الطائرات، بما ستوفره من ربط جوي أوسع ورحلات بعيدة المدى أكثر، ستسهم في جذب المزيد من الزوار لاكتشاف التراث الثقافي الفريد لبلادنا وجمالها الطبيعي، بما يعزز قطاع السياحة التركي. ومع نهجها الخدمي الفريد وشبكة رحلاتها التي لا تضاهى، ستواصل الخطوط الجوية ترسيخ مكانتها بوصفها المعيار العالمي في مجالي الكفاءة التشغيلية والمسؤولية البيئية."

من جانبها، قالت ستيفاني بوب، رئيسة قسم الطائرات التجارية في شركة بوينغ: " يشرفنا أن تختار الخطوط الجوية التركية مرة أخرى طائرتي دريملاينر 787 و737 ماكس لدعم نموها المستقبلي. وباعتبارنا شريكًا فخورًا لتركيا وصناعة الطيران التركية على مدى 80 عامًا، نتطلع إلى مواصلة دعمنا للخطوط الجوية التركية وهي توسع عملياتها وتوفر تجارب استثنائية لمسافريها".

وتشغّل الخطوط الجوية التركية أكثر من 200 طائرة من طراز بوينغ، من بينها 787-9، و777، و737 ماكس، و737 الجيل الجديد، و777 للشحن. ومع هذه الاتفاقية، ستبدأ الناقلة قريبًا في إدخال أكبر أفراد عائلة 787، وهو الطراز 787-10. ويسهم انضمام هذه الطائرات الجديدة من دريملاينر في خفض تكاليف التشغيل بفضل ميزة الكفاءة في استهلاك الوقود بنسبة 25%، مع زيادة السعة لكل من الركاب والشحن، بما يدعم الخطوط ذات الطلب المرتفع خاصة إلى الولايات المتحدة، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط.

في حين سيسهم توسيع أسطول طائرات دريملاينر 787 في تعزيز قدرات الخطوط الجوية التركية على الرحلات الطويلة، حيث ستعمل طائرات 737 ماكس على رفع كفاءة التشغيل ومرونته في الرحلات القصيرة والمتوسطة. وفي الوقت نفسه، فإن ما تتميز به هذه الطائرات من سعة شحن متقدمة ومرونة تشغيلية سيعزز أكثر من دور إسطنبول كمركز استراتيجي للنقل الجوي للركاب والبضائع معًا.

وتواصل الخطوط الجوية التركية ريادتها في صناعة الطيران، مقدّمة باستمرار خدمات لا مثيل لها وتجارب لا تُنسى لضيوفها فوق السحاب. وتؤكد هذه الصفقة التزام الناقلة بتوفير خيارات سفر أكثر راحة للمسافرين.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 393 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 342 وجهة حول العالم، منها 289 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 129 دولة.

نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

