أضافت الخطوط الجوية التركية مدينة إشبيلية، إحدى أبرز الوجهات السياحية في إسبانيا، إلى شبكة وجهاتها في جنوب أوروبا، في خطوة تستهدف تعزيز قوتها في مجال الاتصال العالمي. ومع هذا الإطلاق، تصبح إشبيلية الوجهة السادسة للشركة في إسبانيا بعد كل من مدريد، برشلونة، فالنسيا، ملقا، وبلباو.

وفي تعليقه على تدشين رحلات إشبيلية، قال البروفيسور أحمد بولات، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية: "نحن في الخطوط الجوية التركية سعداء بتقديم خيار سفر جديد لركابنا مع إطلاق رحلاتنا إلى إشبيلية. ونؤمن بأن تسيير رحلات إلى واحدة من أعرق المدن في إسبانيا سيفتح آفاقًا جديدة لكلٍّ من السياحة والأعمال، كما ستسهم في تعزيز فرص الأعمال والسياحة في المنطقة. ومن خلال مقرنا الرئيسي الواقع في اسطنبول بموقعه الاستراتيجي الفريد، سنواصل بناء جسور التواصل بين الثقافات والقارات في مختلف أنحاء العالم."

وتُعرف إشبيلية بأنها قلب الأندلس، وتُعد من أكثر الوجهات الجذابة في إسبانيا بتراثها التاريخي الغني الممتد من العصور القديمة إلى الحضارة الأموية، فضلًا عن تميزها بالهندسة المعمارية المذهلة ومطبخها الأندلسي الشهير.

وبدءًا من 17 سبتمبر 2025، ستسير الخطوط الجوية التركية رحلات يومية بين مطار اسطنبول ومطار إشبيلية، بهدف دعم الترابط الإقليمي، وإتاحة المزيد من بدائل السفر للركاب.

جدول الرحلات:

كل المواعيد بالتوقيت المحلي

وسيتمكن ضيوف الخطوط الجوية التركية الذين يشترون التذاكر حتى 30 سبتمبر 2025 من السفر من اسطنبول إلى إشبيلية بأسعار تبدأ من 180 دولارًا أمريكيًا، ومن إشبيلية إلى اسطنبول بدءًا من 148 يورو، وستكون رحلات تلك التذاكر متاحة حتى 15 مارس 2026. وتستند الأسعار الترويجية إلى الموقع الرسمي للخطوط الجوية التركية، وقد تختلف عند الشراء من مكاتب المبيعات أو وكالات السفر.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 486 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 353 وجهة حول العالم، منها 300 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 131 دولة.

نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

-انتهى-

#بياناتشركات