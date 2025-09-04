دبي، استأنفت الخطوط الجوية التركية، رحلاتها إلى مدينة مصراتة، لتكون بذلك وجهتها الثالثة في ليبيا بعد طرابلس وبنغازي. وكانت الخطوط الجوية التركية قد علّقت رحلاتها إلى مصراتة في يناير 2015، قبل أن تعود اليوم لتشغيلها من جديد. وتُسيّر حاليًا رحلات إلى 62 وجهة في القارة الإفريقية، فيما سيتم خدمة خط مصراتة عبر طائرات من طراز B737-78D بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وتعليقًا على استئناف الرحلات إلى مدينة مصراتة، صرح محمود يايلا، نائب رئيس المبيعات الإقليمي (المنطقة II) في الخطوط الجوية التركية، قائلًا: " يسعدنا كالخطوط الجوية التركية أن نواصل أداء رسالتنا في ربط القارات، وهذه المرة عبر مدينة مصراتة، ثالث أكبر مدن ليبيا والتي تربطنا بها علاقات تاريخية عميقة. وبصفتنا الناقل الوطني لتركيا، سنواصل العمل على تلبية الطلب المتزايد على السفر، خصوصًا في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده القارة الإفريقية. وانسجامًا مع تطورات السوق وحاجات المسافرين، نمضي قدمًا في تعزيز حضورنا داخل القارة الإفريقية وربطها بمختلف أنحاء العالم."

جدول الرحلات؛

*جميع الأوقات بالتوقيت المحلي

ويمكن لضيوف الخطوط الجوية التركية الذين يشترون تذاكرهم حتى 9 سبتمبر 2025، السفر من إسطنبول إلى مصراتة بأسعار تذاكر تبدأ من 349 دولارًا أمريكيًا، ومن مصراتة إلى إسطنبول بأسعار تبدأ من 249 دولارًا أمريكيًا، وذلك للرحلات السارية حتى 30 نوفمبر 2025. تعتمد أسعار التذاكر الترويجية على ما هو معلن عبر الموقع الرسمي للخطوط الجوية التركية، وقد تختلف عند الشراء من مكاتب المبيعات أو وكالات السفر.

تتمتع مدينة مصراتة بمكانة استراتيجية، إذ تقع على الساحل المتوسطي في شمال غرب ليبيا، وتُعد ثالث أكبر مدن البلاد وأحد أبرز مراكزها الصناعية والتجارية. كما يشكل ميناء مصراتة من أهم محاور النقل البحري في شمال إفريقيا.

