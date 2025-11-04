دبي، أعلنت الخطوط الجوية التركية، الناقلة التي تُسيّر رحلات إلى أكبر عدد من الدول حول العالم مقارنة بأي شركة أخرى في العالم، عن إتمام صفقة تمويل بارزة بنجاح مع بنك الصين، وذلك بترتيب من فرع البنك في تركيا. وتبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية الممتدة على مدى خمس سنوات 2.9 مليار يوان صيني (ما يعادل 412 مليون دولار أمريكي)، وتهدف إلى دعم المبادرات الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك توسيع أسطولها، وتنمية أعمالها، وإنشاء مرافق جديدة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مطار إسطنبول.

وتمثّل الصفقة مرحلة جديدة في جهود الخطوط الجوية التركية المتواصلة لتنويع مصادر تمويلها، وفي الوقت ذاته تؤكد التزامها بالنمو المستدام والشامل على المستوى العالمي. وقد تم تنسيق عملية التمويل من قبل بنك الصين – فرع تركيا، بمشاركة فرع بنك الصين في ماكاو كجهة مانحة للتسهيلات الائتمانية. ويعكس هذا التمويل تعزيز التعاون المالي بين تركيا والصين، بما يتماشى مع المبادرات الاستراتيجية طويلة الأمد للبلدين.

وتعليقًا على الصفقة الناجحة، قال الأستاذ المشارك مراد شيكر، المدير المالي وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية: "يسرّنا أن نُعمّق تعاوننا مع بنك الصين من خلال هذه الصفقة التمويلية المهمة، التي تعكس مستوى الثقة المتبادلة بين المؤسستين. ومع استمرار الخطوط الجوية التركية في تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام والتوسع العالمي، نولي أهمية كبيرة لبناء شراكات قوية مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة مثل بنك الصين. فهذه الشراكة لا تعزّز فقط المكانة المالية لشركتنا الوطنية، بل تسهم أيضًا في ترسيخ وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والثقافي المتنامي بين تركيا وجمهورية الصين الشعبية".

وتعكس هذه الصفقة الرؤية الاستراتيجية للخطوط الجوية التركية في اعتماد حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة تدعم أهدافها طويلة الأمد في مجال الاستدامة. كما تؤكد التزام الشركة بتعزيز استراتيجيتها المالية من خلال شراكات مع مؤسسات مالية عالمية مرموقة، بما يرسّخ مكانتها الريادية في صناعة الطيران العالمية، ويتماشى مع خططها التوسعية لتطوير الأسطول وتوسيع شبكة وجهاتها، استعدادًا لتحقيق أهدافها المئوية لعام 2033.

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 393 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 342 وجهة حول العالم، منها 289 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 129 دولة.

