عمّان، الاردن: أعلنت "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." ("الحكمة" أو "المجموعة")، المجموعة الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم نتائجها المرحلية للأشهر الستة الأولى من هذا العام والمنتهية في 30 حزيران 2025.

سجّلت المجموعة نموّاً في الإيرادات بنسبة 6% (5% بالعملة الثابتة) لتصل إلى 1.658 مليار دولار، مقارنة بـ 1.569 مليار دولار التي سجلتها في النصف الأول من عام 2024. وواصلت المجموعة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية خلال النصف الأول من عام 2025.

شهدت أعمال المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً جيداً في النصف الأول من العام؛ إذ توسعت الحصة السوقية لمحفظتها، محافظةً على ترتيبها ثاني أكبر شركة أدوية من حيث المبيعات، مع محفظة متنامية وانتشار متزايد في المنطقة، كما حافظت الحكمة على موقعها بين أكبر ثلاثة مزودين للمحاقين الجنيسة المعقّمة من حيث الحجم في الولايات المتحدة، إلى جانب كونها مورّداً رئيسياً للأدوية الجنيسة غير القابلة للحقن. وفي أوروبا، أصبحت الحكمة سادس أكبر مورّد للمحاقين من حيث المبيعات، بفضل توسّعها في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

إضافة إلى ذلك، عزّزت المجموعة منتجاتها قيد التطوير والتنفيذ عبر عقد سبع شراكات واتفاقيات استراتيجية جديدة في قطاعات الأعمال الثلاثة، من ضمنها اتفاقية ترخيص حصرية مع شركة pharmaand GmbH (pharma&) لتسويق عقار rucaparib -وهو علاج أورام مبتكر يؤخذ عن طريق الفم- في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وما تزال المجموعة تتوقع نموّ إيراداتها لعام 2025 بأكمله ضمن نطاق يتراوح بين 4% و6%، مدفوعاً بالنمو الجيد في قطاعي الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة والمحاقين، يقابله تراجع طفيف في حكمة آر إكس (Hikma Rx) قطاع أعمال الأدوية الجنيسة في الولايات المتحدة.

وحول ذلك، قال رياض مشلاوي، الرئيس التنفيذي للحكمة:"في النصف الأول من عام 2025، بدأت التغييرات الاستراتيجية والتركيز المتجدد على النمو والابتكار في تحقيق نتائج ملموسة على عملنا؛ فقد حققنا نمواً قوياً في الإيرادات، وبنينا زخماً إيجابياً عبر مختلف القطاعات. وفي حين انخفض صافي الربح التشغيلي الأساسي بسبب الأداء القوي الذي سُجل في الفترة نفسها من عام 2024 والتغيير في مزيج المنتجات، نتوقع العودة إلى النمو في النصف الثاني ويسعدنا أن نؤكد توقعاتنا للمجموعة للعام 2025 بأكمله. ونشهد طلباً قوياً على محفظتنا، ونعزز قدراتنا التصنيعية، ونستمر في إطلاق منتجات جديدة بنجاح وتوقيع الشراكات الاستراتيجية المهمة. نحرز أيضاً تقدماً ملحوظاً في تعزيز منتجاتنا قيد التطوير والتنفيذ، ورفع استثماراتنا في البحث والتطوير. فبالاستناد إلى هذا الأساس المتين، نقف في موقع قوي لتحقيق المزيد في المستقبل، وأتطلع إلى مشاركة المزيد من التحديثات حول نمونا المستمر".

شهد قطاع المحاقين -الذي يُصنّع أدوية المحاقين الجنيسة ويزوّد بها المستشفيات في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- نمواً في الإيرادات بنسبة 12% خلال النصف الأول، رغم تأثّر الأرباح بتغير مزيج المنتجات وارتفاع قيمة اليورو.

ففي أمريكا الشمالية، استفادت المجموعة من المنتجات التي أُطلقت مؤخراً ومحفظة Xellia التي تم الإستحواذ عليها في أيلول 2024. وخلال النصف الأول، حصلت المجموعة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على البديل الحيوي لعقار Ustekinumab، وكذلك TYZAVANTMTM (فانكومايسين بصيغة جاهزة للاستخدام)، والذي سيتم إطلاقه في النصف الثاني من العام.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجّلت قطاعات الحكمة أداءً قوياً في النصف الأول، مدعوماً بالحصة السوقية على مستوى محفظتها، فقد شهدت أداءً جيداً في محافظ علاجات الأورام والتكنولوجيا الحيوية ومضادات العدوى، إلى جانب الإطلاقات الجديدة، بما فيها أول منتج تشخيصي تطلقه المجموعة ضمن شراكتها مع شركة Guardant Health.

أما في أوروبا، فقد شهدت الحكمة طلباً قوياً على منتجاتها، لا سيّما في الأسواق التي دخلتها حديثاً مثل فرنسا، مدفوعاً بتوسّع المحفظة وظروف نقص الإمدادات في السوق.

وخلال النصف الأول من عام 2025، أطلقت المجموعة 33 منتجاً وقدّمت 21 ملفاً للجهات التنظيمية على مستوى الأسواق كافة. وتتوقع المجموعة حالياً أن تنمو إيرادات قطاع المحاقين بنسبة تتراوح بين 7% و9%.

أمّا قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة الذي يزوّد أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأدوية الجنيسة ذات العلامة التجارية المسجلة والمنتجات المرخّصة التي تحمل براءات اختراع، فقد سجّل نمواً بنسبة 4%، مدفوعاً بزيادة الحصة السوقية في مختلف أنحاء المنطقة، وتشكّل العلاجات المزمنة أيضاً مُحرّكاً أساسياً للتوسع، لا سيما بإسهام أدوية السكّري وأمراض الجهاز التنفسي والتصلّب المتعدد كلِّها في النمو في النصف الأول من العام. وإضافة إلى ذلك، حافظت الحكمة على ريادتها لقطاع علاجات الأورام التي تُعطى عن طريق الفم في المنطقة، وكان لعقار Papillio -الاسم التجاري لأول منتج جنيس لعلاج سرطان الثدي palbociclib في الجزائر- دور مهم في تحقيق هذا النمو.

تتمتع المجموعة أيضاً بحضور صناعي كبير ومتنامٍ في المنطقة؛ إذ تُعدّ استراتيجية التصنيع المحلي من الركائز الأساسية لاستراتيجيتها. وخلال النصف الأول من عام 2025، واصلت المجموعة تنفيذ تحسينات تشغيلية شملت توسيع المصانع، وتطبيق أنظمة الأتمتة، وإطلاق برامج الجاهزية للتفتيش، والتي من شأنها تعزيز الكفاءة ورفع مستويات الجودة.

وخلال الفترة نفسها من العام، أطلقت الحكمة 14 منتجاً وقدّمت 36 ملفاً للجهات التنظيمية. وتتوقع المجموعة الآن نموّ إيرادات قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة بنسبة تتراوح بين 6% و7% على أساس العملة الثابتة وبحسب التقارير.

أمّا حكمة آر إكس الذي يزوّد سوق التجزئة الأمريكية بالمنتجات الجنيسة والمتخصصة التي تُعطى عن طريق الفم وغير القابلة للحقن، فقد قدّم أداءً جيداً خلال النصف الأول، حتى بالمقارنة مع النتائج القوية جداً التي سُجِّلت للنصف الأول من عام 2024.

ورُغم تراجع إيرادات قطاع حكمة آر إكس بنسبة 1% كما كان متوقّعاً، شهدت محفظتها الدوائية المتمايزة أداءً قوياً. وواصلت المجموعة زيادة استثماراتها لدعم النمو والبحث والتطوير، بينما أسهم الدمج الناجح لشركة Xellia في تعزيز أداء قطاعي المحاقين وحكمة آر إكس.

شهدت محفظة المجموعة المتمايزة نمواً جيداً في حجم المبيعات، خصوصاً في منتجات الاستنشاق، مما عوض جزئياً عن التراجع المتوقع في مستويات الأسعار، كما حافظت المجموعة على مكانتها القوية في سوق عقار sodium oxybate.

وما تزال المجموعة تستفيد من منشأتها المتطوّرة في كولومبوس في ولاية أوهايو في تقديم خدمات التصنيع التعاقدي لعدد من العملاء، فيما تتواصل التحضيرات في الموقع لتنفيذ العقد الذي تم الإعلان عنه سابقاً مع شركة أدوية عالمية كبرى. وتتوقّع المجموعة أن تبقى إيرادات حكمة آر إكس لعام 2025 مستقرة مقارنةً بعام 2024.

نبذة عن الحكمة:

تسعى الحكمة إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس. ومنذ أكثر من 45 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة بأسعار معقولة. وتعمل الحكمة على تحويل العلوم المتطورة إلى حلول مبتكرة تحسّن جودة حياة الأفراد، كما تلتزم تجاه عملائها والمرضى الذين يخدمونهم.

