دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة بارزة نحو تعزيز حلول التنقل المستدام في المنطقة، أعلنت شركة الحبتور للسيارات، إحدى أبرز موزعي السيارات في المنطقة، عن عقدها شراكة استراتيجية مع شركة جي بي إم للمركبات الكهربائية، والتي تعد إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة الحافلات الكهربائية، حيث تهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق تبنّي الجيل الجديد من الحافلات الكهربائية إلى السوق الإماراتية.

وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي شهد حضور قيادات رفيعة المستوى من الجانبين، حيث ستكون شركة الحبتور للسيارات بموجب هذه الشراكة، المستورد والموزّع الحصري لحافلات "جي بي إم" الكهربائية في دولة الإمارات، مع توفير بنية تحتية متكاملة لخدمات الصيانة والدعم الفني على مستوى الدولة. كما يسعى الطرفان إلى الإسهام في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، عبر تقديم أحدث تقنيات التنقل الكهربائي التي تسهم في خفض الانبعاثات وتقليل تكاليف التشغيل وتحسين راحة الركاب، إلى جانب الارتقاء بمنظومة النقل العام في الدولة.

وانطلاقاً من تركيزها على حلول التنقل الذكي والمتصل والذاتي والمشترك، تتخصص شركة جي بي إم للمركبات الكهربائية في تصنيع حافلات كهربائية متطورة خالية من الانبعاثات، لترسي من خلالها معايير جديدة في عدة دول حول العالم. وتمتلك الشركة واحدة من أكبر منشآت التصنيع المتكاملة على مستوى العالم في الهند بطاقة إنتاجية تصل إلى 20,000 حافلة سنوياً.

وتقود الشركة جهود التحول العالمي نحو التنقل الكهربائي، حيث تضم محفظتها حالياً مجموعة واسعة من الحافلات الكهربائية. وانطلاقاً من مبدأ "التنقل النظيف"، قطعت حافلات "جي بي إم" حتى الآن أكثر من 200 مليون كيلومتر، ونقلت أكثر من مليار راكب، وأسهمت في توفير أكثر من 350 مليون لتر من الديزل، والحد من أكثر من مليار كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما تعهّدت الشركة بأن تقطع حافلاتها الكهربائية مسافة تصل إلى 3 مليارات كيلومتر عالمياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبمناسبة توقيع الاتفاقية، قال نيشانت أريا، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة "جي بي ام أوتو" ورئيس "جي بي إم للمركبات الكهربائية: "تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة سوقاً استراتيجية بالنسبة لنا، إذ نعتزم من خلالها نقل خبراتنا في منظومة المركبات الكهربائية وتبنيها في الدولة على نطاقٍ واسع، ونحن متحمسون للإسهام في تحقيق الرؤية الحكومية للنقل المستدام، فيما يمثل تعاوننا مع الحبتور للسيارات، باعتبارها مجموعة مرموقة وأحد أبرز مزوّدي حلول النقل في الدولة، شراكةً مثاليةً تعكس رؤيتنا المشتركة".

وأضاف قائلاً: "كما نهدف من خلال هذه الشراكة، إلى خفض أكثر من 2.8 مليار كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير ما يزيد على مليار لتر من الديزل، وخدمة أكثر من 1.6 مليار راكب خلال فترة تمتد إلى عشر سنوات".

هذا وستطرح الحبتور للسيارات حافلات "جي بي إم" الكهربائية ضمن عدة فئات تشمل حافلات النقل داخل المدن وحافلات الموظفين والحافلات المدرسية وحافلات مدرجات المطارات، وحافلات النقل بين المدن والسياحة. وتتميز هذه الحافلات ببطاريات ليثيوم أيون متطورة، وأنظمة أمان شاملة، وتقنيات شحن ذكية، كما أنها مصممة وفق المعايير الوطنية للمركبات الكهربائية في الإمارات، وهي قادرة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية في المنطقة. وبفضل خدمات ما بعد البيع المتكاملة من "الحبتور للسيارات" وخبرة "جي بي إم" في منظومة التنقل الكهربائي (JBM E-verse)، ستقدّم هذه الشراكة حلاً متكاملاً يجمع بين الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن وخدمات التأجير التشغيلي في الدولة.

ومن جهته، قال أحمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور للسيارات: " في الوقت الذي يمر فيه العالم بمرحلة مفصلية في مواجهة تحديات المناخ، فإن قطاع النقل يعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصادات حول العالم. وانطلاقاً من التزامنا بالأهداف البيئية لدولة الإمارات، تواصل شركة الحبتور مسيرتها نحو التقدم المستدام. هذه الشراكة تمثل بالنسبة لنا محطة رئيسية في رحلتنا نحو تحقيق أهداف التنقل المستدام، ونتطلع من خلالها إلى أن نكون بين أبرز مزوّدي حلول التنقل الكهربائي في المنطقة. وبفضل تقنيات جي بي إم المتطورة وخبراتنا المحلية، فإننا عازمون على تقديم حلول نقل موثوقة وعصرية تلبي احتياجات الحاضر وتواكب متطلبات المستقبل في مختلف أنحاء الدولة.

وتأتي هذه الشراكة دعماً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير منظومة نقل مبتكرة ومستدامة، حيث تستهدف هذه الشراكة الارتقاء بأعمال عملاء الأساطيل من خلال خدمات مستقبلية متطورة. كما تؤكد هذه المبادرة التزام الشركتين بتعزيز الجهود العالمية نحو تحقيق الحياد المناخي وتقديم حلول تنقل نظيفة وفعّالة، بما يمثل خطوة متقدمة نحو مستقبل أكثر استدامةً.

نبذة عن شركة الحبتور للسيارات:

شركة الحبتور للسيارات هي وكيل التوزيع الحصري لسيارات ميتسوبيشي موتوز، وفوسو، وجاك، وبينتلي، وبوغاتي، وباغاني، وريماك أوتوموبيلي وزينغر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي جزء من مجموعة شركات الحبتور ذات الأعمال المتنوعة التي تبلغ قيمتها مليارات الدراهم والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لعملياتها. تمتلك المجموعة أعمالاً واسعةً واستثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الهندسة، والعقارات، والفنادق، والتأجير، والتعليم، والنشر، والسيارات.

نبذة عن "جي بي ام للمركبات الكهربائية"

تُعد شركة جي بي إم للمركبات الكهربائية (JBM Electric Vehicles P Ltd.) الشركة الرائدة في تصنيع الحافلات الكهربائية وتطوير منظومة التنقل الكهربائي في الهند، وهي جزء من مجموعة JBM العالمية التي يبلغ حجم أعمالها نحو 3 مليارات دولار. تمتلك المجموعة خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجالات الابتكار عبر قطاعات الحافلات والمركبات الكهربائية والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية ومكوّنات المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والذكاء الاصطناعي، مع حضورٍ قويٍ في أكثر من 37 دولة يعمل فيها نحو 30,000 موظف حول العالم.

وتُعد "جي بي إم" من قلائل الشركات العالمية التي تقدّم منظومة متكاملة في قطاع التنقل الكهربائي، إذ تتيح مجموعة متكاملة من الحلول، بدءاً من توليد الطاقة النظيفة وصولاً إلى استهلاكها، لتكون مزوّداً شاملاً للحلول في قطاع المركبات الكهربائية. كما تعمل الشركة على بناء منظومة شاملة وذكية للتنقل الكهربائي تعمل على دمج المركبات الكهربائية وتقنيات البطاريات والبنية التحتية للشحن السريع والإلكترونيات المتقدمة، مع خبرة واسعة في تكييف هذه الحلول وفق أنماط التشغيل المختلفة في الأسواق العالمية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني www.jbmbuses.com

