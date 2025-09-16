القاهرة، اختارت الجمعية العامة للشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الدكتور أحمد شلبي، الشريك المؤسس، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، لعضوية مجلس إدارة الشبكة في دورته الجديدة لمدة أربع سنوات (2025-2029)، يأتي هذا الاختيار تأكيدًا على الثقة الكبيرة التي تحظى بها خبراته القيادية، وتقديرًا لجهوده المتواصلة في تعزيز مبادئ الاستدامة والتنمية العمرانية المسؤولة على المستويين المحلي والدولي.

وضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، عددًا من القامات الوطنية من الخبراء، إلى جانب رموز بارزة من القطاع الخاص، من ضمنهم السيد أيمن اسماعيل، رئيس مجلس الإدارة، وهو ايضاً المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Al Capital ورئيس مجلس إدارة شركة Foodlover، والسيد كريم الصفتي، السكرتير العام، والمدير الإقليمي للأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المتقدمة في لندن، للشرق الأوسط، والمهندسة عبير لهيطة، أمين الصندوق، والرئيس التنفيذي لشركة EGYTRANS، ويعكس هذا التشكيل حرص الشبكة على تمثيل نخبة من الكفاءات القادرة على دفع أجندة الاستدامة وتعزيز أثرها في المجتمع المصري.

وتعليقًا على تجديد اختياره، قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر :"يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في قيادة التحول نحو الاستدامة، ليس فقط من خلال تطوير الشركات، بل عبر دفع الصناعات والمجتمعات بأكملها نحو ممارسات أكثر مسؤولية، وهذا ما تسعى إليه الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، من خلال العمل على تطبيق مبادئ الاستدامة في مختلف القطاعات والمجالات".

أضاف أن التحول نحو الاستدامة لم يعد رفاهية، بل ضرورة، وتحقيقه يتطلب تبني عقلية قائمة على الشفافية والمساءلة مع التركيز على تحقيق أثر طويل الأمد، ومع ذلك، فإن التغيير الحقيقي لا يتحقق بجهود فردية، بل يحتاج إلى تعاون كافة الأطراف والتزامهم المشترك، حتى نتمكن من بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتقديم نموذج يُحتذى في تبني مبادئ التنمية المستدامة.

وعلى مدار السنوات الماضية، حرصت شركة تطوير مصر بقيادة الدكتور أحمد شلبي على المشاركة في كبرى المنتديات والمؤتمرات الدولية، وفي مقدمتها آخر نسختين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 وCOP28، وذلك تماشيا مع استراتيجيتها الرامية إلى إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية وسعيدة.

ويتمتع الدكتور أحمد شلبي بخبرة مهنية وأكاديمية تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالات الاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات العقارية وإدارة الأعمال، إلى جانب دوره كأستاذ للهندسة المعمارية والتنمية العمرانية بجامعة القاهرة، وأستاذ زائر سابق بجامعة كورنيل في نيويورك، علاوة على دوره المجتمعي كرئيس مجلس العقار المصري، وأحد أعضاء الهيئة التأسيسية بحزب الجبهة الوطنية، وأمين الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بالحزب، وعضو لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وهي إحدى اللجان الاستشارية المتخصصة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، وتكمل هذه الخلفية المهنية والعلمية مسيرته في تعزيز أجندة الاستدامة، بما يسهم في تحقيق التغيير الإيجابي والارتقاء بقطاع العقارات المصري نحو مستقبل أكثر استدامة.

