دبي،الإمارات العربية المتحدة: حصلت الجامعة البريطانية في دبي على اعتماد الجودة العالمي من خلال وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA) ، وهي هيئة الجودة المستقلة في المملكة المتحدة والرائدة عالميا في ضمان الجودة للتعليم العالي.

حصلت الجامعة على الاعتماد العالمي بعد أن إجتازت بنجاح مراجعة الجودة الدولية الخاصة كافة المعايير (وهي عشرة معايير) المنصوص عليها في مقاييس وكالة ضمان الجودة، وتعتبر عملية التقييم صارمة حيث أنها تقيس أنظمة وحوكمة وسياسات مؤسسات التعليم العالي العالمية وفقًا لمعايير ضمان الجودة الدولية المنصوص عليها في الجزء الأول من معايير وإرشادات ضمان الجودة في منطقة التعليم العالي الأوروبية.

وتم إجراء المراجعة في الفترة من 23 إلى 26 مايو 2022، وقام بها فريق من ثلاثة مختصين مستقلين تم تعيينهم من قبل هيئة ضمان الجودة والذي أكد على أن الجامعة تلبي جميع معايير ضمان الجودة بلا إستثناء.

وقال البروفيسور عبدالله الشامسي، مدير الجامعة: "يسعدنا الانتهاء من هذه المراجعة للجودة الدولية بنجاح بصفتنا الجامعة البحثية الرائدة في المنطقة، فإننا نأخذ جودة تعلمنا وتعليمنا على محمل الجد ونحن فخورون بأن فريق المراجعة اختار مجموعة من المبادرات والممارسات الجيدة التي وضعناها في الجامعة البريطانية في دبي لضمان استمرارنا في التطور كنموذج جامعي لمعايير الجودة العالية ".

وقالت فيكي ستوت، الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الجودة: "نهنئ الجامعة البريطانية في دبي على هذا الإنجاز الهائل. ومن خلال عملية مراجعة الجودة الدولية IQR))، تمكنوا من إثبات موائمتهم لأفضل الممارسات الدولية في مجال ضمان الجودة، وزيادة تعزيز قدرتهم على تطوير التعاون والشراكة الدوليين".

ويعتبر هذا الاعتماد الخاص بوكالة ضمان الجودة صالح لمدة خمس سنوات، ويخضع لمراجعة في منتصف الدورة للتحقق من مستوى الموائمة ، وبهذا الإعتماد تكون الجامعة مؤهلة أيضا لتصبح عضوا دوليا في ضمان الجودة مع العلم بأنه يتم إجراء مراجعة الجودة الدولية بناءً على قدرة وكالة ضمان الجودة لدعم تطوير جودة التعليم العالي دوليًا ، بما في ذلك النشاط لدعم أعضاء وكالة ضمان الجودة والتعاون مع الشركاء الدوليين.

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نبذة عن الجامعة البريطانية في دبي

تأسست الجامعة البريطانية في دبي في عام 2003 بموجب قانون حكومي. وهي جامعة رائدة في الشرق الأوسط في مجال بحوث الدراسات العليا وتقدم مستوى عالي من التعليم، التدريب والبحوث. كما انها توفر بيئة ومصدر مهم لكل من المهنين الشباب، الأكاديميين المتميزين مدراء الشركات والقادة الطموحين من مختلف المجالات.

الجامعة البريطانية في دبي هي جامعة محلية بامتياز مرخصة من قبل وزارة التربية -شؤون التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعترف بها عالميا بمستوى التعليم العالي النوعية الذي يتساوى مع المعايير البريطانية بفضل ارتباطها بجامعات بريطانية منها جامعة أدنبرة، جامعة مانشيستر، جامعة غلاسكو.

تطرح الجامعة برامج الدكتوراة والماجستير في مجالات التربية والإدارة والمالية والهندسة والقانون وتقنية المعلومات. كما تطرح الجامعة برامج لدرجة البكالوريوس في مجالات الإدارة والهندسة وعلوم الحاسوب ومن ضمنها أول برنامج للذكاء الإصطناعي.

الجامعة البريطانية في دبي هي جامعة غير ربحية وقد استقطبت خبراء أكاديميين لأجل تطوير برامج مخصصة للمنطقة والتي تختبر وتمد حدود المعرفة الاستيعاب والبحث.

المؤسسين للجامعة هم: مؤسسة آل مكتوم. سلطة دبي للتطوير والاستثمار ، رولز رويس، المجموعة البريطانية للأعمال وبنك دبي الوطني. يترأس مجلس الجامعة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

الجامعة البريطانية في دبي تعمل بالتعاون مع منظمات ومعاهد رائدة مثل مؤسسة صندوق المعرفة ,والتي تعتبر شريك مساهم رئيس وكذلك اتكنز، وزارة التعليم، والهيئات الحكومية، وهيئات التطوير الأكاديمي والعملي في القطاعين العام والخاص في الامارات العربية المتحدة.