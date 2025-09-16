مناقشات مع إدارة الجامعة تبحث فرص المنح الدولية لطلبة البكالوريوس المقبلين على الدراسات العليا

الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة — أعلنت الجامعة الأميركية في الشارقة عن منح سعادة عمر سيف غباش، مستشار وزير الخارجية في دولة الإمارات وسفير غير مقيم لدى الفاتيكان، لقب زميل أول في الجامعة، ليكون ثاني شخصية تُمنح هذا اللقب منذ استحداثه من قبل مجلس أمناء الجامعة في عام 2023. ويُمنح هذا اللقب لشخصيات مرموقة تميزت بخدمتها العامة وإنجازاتها المهنية وريادتها الفكرية، وأسهمت في إثراء الحياة الثقافية والأكاديمية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

ويُعرف سعادة عمر سيف غباش بصفته دبلوماسيًا وكاتبًا ومثقفًا بارزًا، حيث مثّل دولة الإمارات في مناصب دبلوماسية رفيعة، منها سفير الدولة لدى روسيا وفرنسا. كما عُرف بجهوده في تعزيز الدبلوماسية الثقافية وبناء جسور التواصل بين دولة الإمارات والمجتمع الدولي. وهو مؤلف كتاب "رسائل إلى شاب مسلم"، الذي تُرجم إلى عدة لغات وحظي بإشادة واسعة لما يتناوله من رؤى حول الهوية والإيمان والحداثة.

وجاء الإعلان خلال احتفالية خاصة أقيمت في حرم الجامعة بتاريخ 10 سبتمبر، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتور تود لورسن، مدير الجامعة، إلى جانب عدد من كبار مسؤوليها.

وقال الدكتور لورسن: "إن تعيين سعادة عمر سيف غباش زميلًا أول يعكس مستوى القادة العالميين الذين يتفاعلون مع جامعتنا. فصوته ورؤيته يفتحان أمام طلبتنا وأعضاء هيئتنا التدريسية آفاقًا جديدة للحوار، ويعززان مكانة الجامعة كمركز للتبادل الفكري".

وشهدت الاحتفالية أيضَا إطلاق مبادرة "ملتقى المجتمع"، والتي تستضيف الجامعة من خلالها القادة والمفكرين لإثراء الحوار مع مجتمع الجامعة. وقد افتتح سعادة عمر سيف غباش هذه المبادرة بمحاضرة تعليمية متقدمة (ماستركلاس) قدّم خلالها لطلبة الجامعة عرضًا لتجربته المهنية والشخصية وأفكارًا ونصائح ملهمة.

وفي إطار زيارته، اجتمع سعادة عمر سيف غباش أيضًا مع الدكتور ماتياس روث، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية ووكيلها، والدكتور صالح براهيمي، نائب مدير الجامعة للعلاقات الخارجية، والدكتور جيمس غريفين، نائب مدير الجامعة لشؤون التعليم ومرحلة البكالوريوس، ناقش معهم خلال الاجتماع منحة "رودس" المرموقة التي تقدمها جامعة أكسفورد بصفته رئيس لجنة الاختيار الوطنية لهذه المنحة في دولة الإمارات. واستعرض الفرص المتاحة أمام طلبة الجامعة المتميزين الذين هم على عتبة التخرج للاستفادة من هذه المنحة التي تتيح لهم متابعة دراساتهم العليا في جامعة أكسفورد.

وبصفته زميلًا أول، يواصل سعادة عمر سيف غباش التفاعل مع مجتمع الجامعة من خلال الإرشاد الأكاديمي، والمحاضرات، والندوات، وورشات العمل، دعمًا لرسالة الجامعة في ترسيخ التبادل الفكري وصناعة القادة.

وقال سعادته: "أكثر ما يحمسني في هذه الزمالة هو فرصة الحوار مع العقول الشابة. فالجامعة الأميركية في الشارقة تعد من أبرز الجامعات في المنطقة، وتوفر فضاءات رحبة لتبادل المعرفة والأفكار. وفي كل لقاء، هناك فرصة للتعلّم المتبادل، وطرح الأسئلة، والتفكير بطرق مبتكرة للإسهام في خدمة العالم".

