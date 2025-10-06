الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة ، وقّعت الجامعة الأميركية في الشارقة مذكرة تفاهم مع شركة "أودو"، وهي شركة رائدة عالميًا في حلول تخطيط الموارد المؤسسية مفتوحة المصدر، ضمن برنامج النخبة في كلية الهندسة في الجامعة، يهدف دمج مساق "أودو الجامعي" ضمن برامج كلية الهندسة في الجامعة، والذي يتيح للطلبة التعرف على الأنظمة المؤسسية، والحصول على شهادات احترافية معتمدة، ورسم مسارات مهنية واضحة.

يُعد برنامج النخبة في كلية الهندسة في الجامعة منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي، حيث يمنح طلبة الهندسة ميزة تنافسية عبر ربطهم بكبرى الشركات من مختلف القطاعات، كما يضمن من خلال التدريب العملي، والإرشاد الأكاديمي، والبحث المشترك، تزويد الطلبة بالمهارات التطبيقية اللازمة للنجاح في سوق عمل سريع التطور.

وبموجب هذا التعاون، تقوم الجامعة الأميركية في الشارقة بإدماج مساق "أودو الجامعي" في برامجها الهندسية، واكساب الطلبة معرفة معمقة حول العمليات المؤسسية المدعومة بأنظمة تخطيط الموارد، وتشجيع الطلبة على تطبيق ما يتعلمونه في بيئات مهنية. يغطي المساق مختلف الجوانب التشغيلية مثل المشتريات، المبيعات وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المخزون، والتصنيع، والموارد البشرية والمحاسبة. يحصل الطالب بعد إنهاء البرنامج على دبلوم شركة "أودو"، وهو اعتماد دولي يعزز آفاقه المهنية. كما يُتاح لحاملي الدبلوم فرصة الالتحاق بتدريب عملي في المكتب الإقليمي لشركة "أودو" في دبي، لاكتساب خبرة مباشرة في دورات المبيعات، وتنفيذ الأنظمة، وأدوار دعم الأعمال. وسيتم إعداد أستاذ مختص لتدريس المساق عبر برنامج تدريبي متكامل من شركة "أودو"، مع متابعة مستمرة من استشاري تعليمي تابع للشركة.

ولتعزيز خبرة الطلبة، يقدم خبراء شركة "أودو" ورشًا تقنية متخصصة في لغة بايثون وتطوير التطبيقات ضمن بيئة شركة "أودو"، لربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.

وقال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة: "يمثل هذا التعاون مع شرة "أودو" محطة مهمة في إعداد طلبتنا لمستقبلهم المهني. فمن خلال دمج التدريب المؤسسي المتخصص والشهادات المعتمدة دوليًا في مسيرتهم التعليمية، يتخرج طلبة الجامعة بأسس أكاديمية راسخة، واعتمادات عالمية، وخبرات عملية قيّمة. ويجسد هذا النموذج التعليمي سعينا نحو حلول تعليمية عالمية المستوى تمكّن خريجينا من أن يصبحوا مبتكرين وقادة في الاقتصاد العالمي القائم على التكنولوجيا".

كما توفر شركة "أودو" للجامعة تراخيص مجانية كاملة من حزمة التعليم الخاصة بها، إلى جانب ورشات تدريبية لطلبة الجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية، بما يعزز تفاعلهم مع الأنظمة المؤسسية.

ومن جانبها قالت راشيل هاج، مدير الموارد البشرية في شركة "أودو": "يشرفنا كشركة "أودو" التعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة في إعداد الجيل القادم من المهندسين الذين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة لتحقيق النجاح في سوق العمل. من خلال دمج حلول تخطيط موارد المؤسسات وشهاداتنا الخاصة ضمن البرامج الدراسية، يكتسب الطلبة أكثر من مجرّد معارف نظرية، بل يحصلون أيضًا على الخبرة العملية اللازمة للنجاح في بيئة الأعمال الديناميكية السائدة اليوم. يعكس هذا التعاون التزامنا بتحقيق التوازن بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، وتزويد الطلبة بالأدوات والفرص اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل في مجالي التكنولوجيا والأعمال".

ويفتح الاتفاق المجال أمام الطلبة للمشاركة في مشاريع بحثية مشتركة، ومشاريع تخرج تحت إشراف خبراء من الصناعة، إضافة إلى مبادرات تبادل المعرفة والزيارات الميدانية المنظمة. وتلتزم شركة "أودو" كذلك بموجب الاتفاقية بتوفير فرص تدريب سنوية للطلبة، بما يمنحهم خبرات مهنية عملية موازية لدراستهم الأكاديمية.

تواصل الجامعة الأميركية في الشارقة من خلال برنامج النخبة في كلية الهندسة في الجامعة، توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة والمبتكرين. وتؤكد الجامعة من خلال دمج التكنولوجيا والبحث والتطوير المهني ضمن رحلة الطالب، التزامها بإعداد خريجين جاهزين للمستقبل، قادرين على دفع عجلة التقدم في مختلف القطاعات محلياً وإقليميًا وعالميًا.

للمزيد حول كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، يرجى زيارة: ‏www.aus.edu/cen

حول الجامعة الأميركية في الشارقة

تأسست الجامعة الأمريكية في الشارقة عام 1997 بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم الشارقة، والذي توخى في رؤيته تأسيس جامعة عريقة تسعى للنهوض بالمجتمع من خلال التميز الأكاديمي والابتكار البحثي والشراكات الهادفة مع قطاعات الصناعة والثقافة المتنوعة.

واليوم، تواصل الجامعة الأميركية في الشارقة مسيرتها، بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لتعزز من مكانتها الاقليمية والعالمية من خلال أبحاثها العلمية الريادية، وتنويع برامجها الأكاديمية واستحداث تخصصات معاصرة، وتوسيع آفاق شراكاتها العالمية.

ولطالما حافظت الجامعة على تصنيفها الإقليمي لتكون ضمن أفضل 10 جامعات في المنطقة العربية وفقًا لتصنيف "كيو إس 2025" للجامعات في الوطن العربي، كما أنها صُنفت من بين أفضل 18% من الجامعات المصنفة عالميًا حسب تصنيفات "كيو إس" للجامعات العالمية لعام 2026.

تُقدم الجامعة 33 تخصصًا جامعيًا رئيسيًا، و48 تخصصًا فرعيًا على مستوى البكالوريوس، و21 برنامج ماجستير، وثمانية برامج دكتوراه عبر كلياتها الأربع: كلية العمارة والفن والتصميم، وكلية الآداب والعلوم، وكلية الهندسة، وكلية إدارة الأعمال.

وهي حاصلة على ترخيص من وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخصصاتها الأكاديمية معتمدة من مفوضية الاعتماد الأكاديمي فيها. كما حصلت العديد من برامجها على اعتمادات دولية إضافية من بينها اعتمادات من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا، و جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال، والمجلس الوطني لاعتماد برامج العمارة.

تحتضن الجامعة مجتمعًا طلابيًا متنوعًا يضم أكثر من 100 جنسية، في بيئة تعليمية ديناميكية وشمولية تمكّن الطلبة من قيادة المستقبل وصناعة التغيير.

تقدّم الجامعة الأميركية في الشارقة تجربة تعليمية استثنائية تجمع بين المعايير الأكاديمية المتميزة والتنوع الثقافي الغني والتطبيقات العملية الواقعية، مدعومة بمرافق عالمية المستوى وهيئة تدريسية مرموقة في بيئة أكاديمية ديناميكية.

