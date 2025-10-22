• برامج الذكاء الاصطناعي والمناهج الدراسية والأنشطة الإضافية في الجامعات تسهم في تزويد الطلاب بالمهارات الضرورية لأداء وظائف المستقبل، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) وإستراتيجية التعليم في الإمارة 2033(E33)

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 أكتوبر 2025: تقدّم نخبة عالمية بارزة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي القائمة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة التابعتين لمجموعة تيكوم برامج وشهادات متخصّصة، لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة في مجال الذكاء الاصطناعي وإعدادهم لأداء وظائف المستقبل ضمن اقتصاد عالمي متغيّر باستمرار.

توفر الجامعات القائمة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة مجموعة واسعة من البرامج والتخصّصات والأنشطة الإضافية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث يقرّ 82% من الطلاب في دبي بأنّ التكنولوجيا ستؤثر على مستقبلهم خلال العقد المقبل، وذلك وفقاً لتقرير "وظائف المستقبل" الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. وتوفر مثل هذه التخصّصات فرصاً لامحدودة لطلاب الجامعات الموهوبين لضمان توافق مجالات تخصّصهم الأكاديمي مع الوظائف التي يرغبون بأدائها في المستقبل، بما في ذلك مجالات مثل الهندسة والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، والتي تلعب دوراً بارزاً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) وإستراتيجية التعليم في الإمارة 2033 .(E33)

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أوضح مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، أنّ المناهج الأكاديمية الحديثة باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بدعم وتمكين أجيال جديدة من الطلاب الملمين بالتكنولوجيا وأحدث ابتكاراتها. وقال: "تتسارع وتيرة اكتساب المواهب الناشئة للمهارات الرقمية الحيوية في عصرنا الرقمي، حيث تحرص مؤسسات التعليم العالي في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تعزز الإبداع وتمكّن الطلاب من مواكبة التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "نؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة تعزيز مجمّعاتنا التعليمية الرائدة بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) وإستراتيجية التعليم 2033(E33) وخطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تحفيز المواهب الناشئة على اكتساب المهارات اللازمة لأداء وظائف المستقبل عبر برامج ومبادرات الذكاء الاصطناعي التي تطلقها الجامعات القائمة ضمن مجمّعاتنا".

توفير المزيد من فرص التعليم المرتبط بالذكاء الاصطناعي

تلعب الجامعات القائمة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة دوراً ريادياً في التحوّل الرقمي الذي يشهده العالم اليوم، حيث تحرص على إطلاق البرامج والمبادرات المبتكرة التي تهدف إلى سدّ الفجوات في المهارات وتعزيز جهوزية الطلاب لأداء وظائف المستقبل. ويشمل ذلك شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والتي توفرها جامعة "أميتي دبي"، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بما يجمع بين الحوسبة الأساسية والمشاريع القائمة في المختبرات والمواد الاختيارية المتخصّصة. وقال الدكتور سيف الصيعري، نائب رئيس جامعة "أميتي دبي": "نسعى إلى تزويد الطلاب بما يلزم من معرفة ومهارات لإعداد أنظمة ذكية وآمنة تعود بأثر ملموس على أرض الواقع. ويحظى طلابنا، من خلال مختبراتنا المتقدّمة والمشاريع القابلة للتطبيق ومجالات التخصّص ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، بفرص اكتساب المهارات اللازمة للتقدّم والنمو ضمن اقتصاد قائم على الابتكار".

ومن جانبها، بدأت جامعة "ميدلسكس دبي" بتوفير مجالات تخصّص تتركز حول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الاستباقية، وذلك في إطار برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال (تحليلات البيانات) مع مرتبة الشرف، والتسويق الذكي الذي يضمّ وحدة متخصّصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة في إطار برامج الدراسات العليا في مجال التسويق. وتتضمّن شهادة ماجستير العلوم في إدارة الأعمال العالمية وحدة تتركّز حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، في حين توفر شهادة الماجستير في إدارة الأعمال مجال تخصّص جديد مرتبط بالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، بما يتيح لقادة المستقبل دمج تحليلات البيانات المتقدّمة والذكاء الاصطناعي بعملية صنع القرارات الإستراتيجية.

وقد أعلنت جامعة "ميدلسكس دبي" عن إطلاق برامج رائدة مخصّصة لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وتقدّم الجامعة مجموعة من البرامج المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك شهادة بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وشهادة ماجستير علوم في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يتيح للطلاب الاطلاع على الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي وإتقان كافة جوانبها. وتُعدّ جامعة "ميدلسكس دبي" الجامعة الأولى في دولة الإمارات التي تحصل على اعتماد معهد تحليلات البيانات، وهو جهة رسمية عالمية تمنح الاعتمادات للخبراء في مجال التحليلات والبيانات، عن شهادة ماجستير العلوم في التكنولوجيا المالية. وقال الأستاذ سيدوين فرنانديز، مساعد نائب مدير جامعة "ميدلسكس" ومدير جامعة "ميدلسكس دبي": "تلعب دبي دوراً متنامياً في مجال التعليم العالي على مستوى العالم، حيث توفر لطلاب الجامعات بيئة آمنة وغنية بالفرص وقائمة على الشمولية. وتسعى جامعة "ميدلسكس دبي" بشكل دؤوب إلى إعداد طلابها لأداء وظائف المستقبل وبناء مسيرتهم المهنية