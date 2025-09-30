الرياض، المملكة العربية السعودية – برعاية وحضور معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، كشفت شركة التنمية الغذائية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الدواجن والأغذية في المملكة، وتشغيل الامتيازات التجارية الغذائية، اليوم النقاب عن مصنع حديث لمنتجات الدواجن في المجمعة (المجمعة 2) ومصنع متطور للأعلاف في الداهنة، ليضاف إلى ما تديره التنمية حاليًا من سبع فقاسات وأربع مصانع أعلاف وخمسة مصانع للمعالجة الأولية (مسالخ). ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام شركة التنمية الغذائية بتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، فضلاً عن دعم المجتمعات المحلية من خلال إنشاء فرص العمل وتنفيذ مبادرات مستدامة للنمو والتنمية.

أُقيم حفل التدشين الرسمي في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، بحضور معالي الوزير المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وعدد من أصحاب المعالي والسعادة، ومن شركة التنمية الغذائية رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ذو الفقار حمداني بالإضافة للرؤساء التنفيذيين للشركة.

سعيًا لتحقيق رؤيتها بأن تصبح الأولى عالميًا في مجال الأغذية البروتينية الصحية الحلال والمستدامة بحلول عام 2030، استثمرت التنمية خلال السنتين الماضيتين أكثر من 1.5 مليار ريال سعودي في المملكة، كما ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 400 مليون ريال سعودي إلى قطاع الأغذية والزراعة متوقعة أن تزيد وتيرة الاستثمارات الخاصة بها في هذا القطاع حتى عام 2030. ويمثل المصنعان الجديدان استثمارًا استراتيجيًا في قطاع الأغذية الزراعية بالمملكة، بما يعزّز قدرة التنمية الغذائية على رفع كفاءتها الإنتاجية وتقديم منتجات عالية الجودة على نطاق أوسع. ومع توقع نمو قطاع الدواجن في المملكة من 5.13 مليار دولار أمريكي عام 2025 إلى نحو 6.91 مليار دولار بحلول عام 2030، سيساهم توسيع الطاقة الإنتاجية للشركة بتلبية الطلب المتزايد، فضلاً عن دعم أهداف الأمن الغذائي ضمن رؤية المملكة 2030.

يعد مصنع الدواجن "المجمعة 2" أحد أكثر مرافق التنمية تقدمًا، إذ صُمم وفق أعلى المعايير الدولية مع دمج أحدث البرامج لتعزيز كفاءة عمليات التصنيع وتم تزويدها بأنظمة متقدمة قادرة على معالجة الطيور كبيرة الحجم، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في المملكة. وتم تجهيز المنشأة بنظام معالجة بيولوجية لمياه الصرف الصحي بسعة 6,000 متر مكعب يوميًا، حيث يعاد استخدام المياه المعالجة لري مزارع الأشجار التابعة للشركة. ووضعت التنمية أنظمة وخطط جودة متكاملة لتشغيل الموقع باستخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك الألواح الشمسية. وستساهم جميع هذه القدرات بتعزيز الميزة التنافسية للشركة، بما يدعم شراكاتها مع العلامات التجارية العالمية الرائدة في قطاع مطاعم الوجبات السريعة، ومن بينها ماكدونالدز السعودية.

وسيضم المصنع أيضًا قسمًا مخصصًا لابتكار المنتجات، حيث سيتم إنتاج العديد من منتجات "التنمية" الحائزة على جوائز مرموقة. ومن أبرزها مجموعة منتجات "أسرار الطعم"، الذي حصل مؤخرًا على جائزة المذاق الممتاز ذات الثلاث نجمات لعام 2025 من المعهد الدولي للتذوق في بلجيكا.

وبالإضافة إلى قدرته التشغيلية، سيكتمل مشروع مصنع "المجمعة 2" ببرنامج تشجير واسع النطاق يستهدف غرس 150,000 شجرة في المنطقة المحيطة لتضاف لأكثر من 500 ألف شجرة، زُرعت كجزء من مشروع "المليون شجرة"، الذي أطلقته التنمية لزراعة مليون شجرة حيث تهدف هذه المبادرة إلى إزالة 243,000 طنًا متريًا بشكل تراكمي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما تهدف هذه المبادرة لإعادة تدوير 3 مليارات لتر من مياه الصرف وما يقرُب من نصف مليار كيلوجرام من النفايات الصلبة سنويًا. هذا المشروع هو جزء من سلسلة مشاريع تنفذها التنمية لمواجهة التحديات المناخية على المدى الطويل. وكانت قد حصلت الشركة على تصنيف (BBB)، ضمن مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) مما يشهد تحسنًا عن تقييم العام الماضي (BB) ويعكس التزام شركة التنمية الغذائية بالمسؤولية البيئية ومواجهة التحديات المناخية على المدى الطويل.

وفي السياق نفسه، سيعزز مصنع أعلاف الداهنة نموذج أعمال الشركة المتكامل من خلال تزويد عمليات الدواجن بأعلاف عالية الجودة. وتخضع المنشأة حاليًا لمرحلة الإنتاج التجريبي، بطاقة تبلغ 40 طنًا متريًا في الساعة، وتقع في موقع استراتيجي بالقرب من المناطق الزراعية الأساسية، مما يعزز من الكفاءة التشغيلية واللوجستية.

وتم تجهيز مصنع الأعلاف بخط إنتاج مؤتمت بالكامل، ونظام صارم لمراقبة الجودة وتطبيق أعلى معايير الأمن الحيوي، بما يضمن إنتاج أعلاف بأعلى المواصفات. كما جرى تصميمه لتلبية احتياجات التوسع التشغيلي للشركة، مع مراعاة نموذجها المستدام، حيث يجري حاليًا تقييم دمج الطاقة الشمسية ضمن عملياتها.

ويوفر المرفقان الجديدان لشركة التنمية الغذائية قدرة أكبر على تعزيز كفاءة الإنتاج عبر شبكتها التشغيلية، مع توجيه الموارد نحو العمليات الأعلى ربحية، مما يسهم في رفع العائد الإجمالي. كما تمهّد هذه الخطوة لمزيد من الابتكار في المنتجات، وتوسيع العروض ذات القيمة المضافة، وتوفير خدمات أفضل للمجتمعات المحلية.

وقال معالي عمرو الدباغ، رئيس مجلس الإدارة لشركة التنمية الغذائية:

"إن الاستثمار في البُنى التحتية المتطورة والتكنولوجيا والممارسات المستدامة لا يوسع نطاق عمليات التنمية فحسب، بل يساهم في بناء منظومة غذائية أقوى وأكثر أمانًا للمملكة، كما يدعم مسيرة تحول قطاع الدواجن السعودي ليتبوأ مكانة عالمية كمرجع للتميز والابتكار. نفخر اليوم من خلال هذا الحدث بمساهمتنا في مسيرة رؤية 2030 لنعزز أمننا الغذائي، ونمكّن مجتمعاتنا المحلية، ونحمي بيئتنا، ونبني مستقبلًا أكثر صحةً واستدامة."

من جهته، قال ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية:

"يشكل تدشين مصنع منتجات الدواجن الجديد علامة فارقة لكل من شركتنا والمملكة، إذ صمم ليكون الأكبر والأكثر تطورًا من نوعه في المنطقة، بما يعكس التزامنا بتبنّي تقنيات عالمية المستوى ترتقي بجودة منتجاتنا، وتضيف قيمة حقيقية للمستهلكين، إلى جانب الإسهام في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني. وانطلاقاً من دورنا كمورد حصري للدواجن المحلية لمطاعم الوجبات السريعة العالمية الرائدة في المملكة، فإن هذا الاستثمار سيوسع من قدراتنا الإنتاجية، ويوفر فرص عمل متخصصة، ويدعم جهودنا في المتواصلة في مجال الاستدامة. وبهذه المناسبة نتوجّه بخالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة على دعمها المتواصل لمسيرة تحقيق مستهدفات رؤية 2030."

نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى العام 1962 من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، والجدير بالذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة شريك ومساهم مؤسس في شركة التنمية للأغذية ويشتمل نموذج أعمال شركة التنمية المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وعُمان، والأردن، والكويت، تدير الشركة 150 مزرعة بالإضافة إلى سبعة فقاسات وأربع مصانع أعلاف وخمسة مصانع للمعالجة الأولية (مسالخ). كما توزع منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة الأشجار التي تُروى بالمياه المعالجة، وتحويل المخلفات إلى أسمدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.Tanmiah.com