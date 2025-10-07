مسقط: اختتم البنك الوطني العُماني بنجاح فعاليات هاكاثون 2025، إحدى مبادراته الرائدة ضمن برنامج مسرّعة أعمال شركات التقنية المالية. وأُقيم الحدث برعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، في المبنى الرئيسي للبنك، حيث مثّل المرحلة الختامية لتحدٍّ ابتكاري استمر لمدة 48 ساعة، وجمع19 فريقًا من مختلف محافظات السلطنة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الابتكار، وتمكين الكفاءات الشابة، ودعم الشركات الناشئة ضمن منظومة التقنية المالية في السلطنة.

وفي ختام الحدث، أعلنت لجنة التحكيم المكوّنة من خبراء في القطاعين المصرفي والتقني عن الفِرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز بالمركز الأول فريق Card Shield وجائزة قدرها2000 ريال عُماني، بينما حصل فريق Payce على المركز الثاني وجائزة قدرها 1000 ريال عُماني، وجاء فريق Kanzie في المركز الثالث وجائزة قدرها 500 ريال عُماني. وإلى جانب الجوائز المالية، ستحصل الفرق الثلاثة الفائزة على فرصة للانضمام إلى برنامج مسرّعة أعمال شركات التقنية المالية، حيث ستستفيد من الإرشاد والتوجيه وفرص التمويل والتعرّف على خبراء القطاع لتطوير مشاريعها.

كما شهد الهاكاثون هذا العام تعاونًا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال مشاركة فريقين من برنامج "أبجريد" التابع للوزارة، في تجربة أبرزت أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ عمل رواد الأعمال والمطورون والمبتكرون معًا لتقديم حلول تقنية مالية تُواكب تطلعات العملاء والقطاع المصرفي.

وبناءً على النجاح الذي حققته النسخة الأولى من مسرّعة أعمال شركات التقنية المالية، أعلن البنك الشهر الماضي عن إطلاق النسخة الثانية من البرنامج بالتعاون مع شركة الجبر، تأكيدًا لالتزامه بدعم منظومة الابتكار ونمو الشركات الناشئة في السلطنة. وقد تمكّنت جميع الشركات الخمس المتخرّجة من النسخة الأولى من الحصول على استثمار بإجمالي 500 ألف دولار أمريكي يمكنها من دخول السوق وتوسيع عملياتها وتطوير حلولها، ما يؤكد الأثر الملموس للمبادرة في تحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

ويواصل كل من برنامج مسرّعة أعمال شركات التقنية المالية وهاكاثون البنك الوطني العُماني دوره كركيزة أساسية ضمن إستراتيجية البنك للابتكار، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز ريادة الأعمال، وتسريع نمو منظومة التقنية المالية في السلطنة. ومن خلال هذه المبادرات، يُرسّخ البنك الوطني العُماني مكانته في ريادة منظومة الابتكار والالتزام بالمساهمة في نمو القطاع المصرفي ورفع جاهزيته للمستقبل.

-انتهى-

#بياناتشركات