مسقط: في إطار إستراتيجية البنك الوطني العماني لدعم وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك تماشيًا مع رؤية عمان 2040 التي تركز على بناء اقتصاد مستدام ومتنوع، يعتمد على الكفاءات المحلية والابتكار وخلق شراكات بين مختلف القطاعات، نفذ البنك الوطني العماني العديد من البرامج التدريبية وورش عمل من خلال أكاديمية التميز التابعة له والتي تعد من أوائل الأكاديميات التي تم إطلاقها في القطاع المصرفي.

تشمل هذه المبادرات برامج تدريبية متخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، مع التركيز على تعزيز المعرفة المالية، وخلق ثقافة الابتكار والإبداع، وتطوير الكفاءات.

وفي حديثه حول هذه المبادرة، قال الفاضل حسن بن عبد الأمير شعبان، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والتحالفات في البنك الوطني العماني: "تركز هذه المبادرة على بناء علاقات إستراتيجية مهنية مع عملاء البنك من القطاعات المختلفة، وتعزيز الشراكة والتعاون مع البنك الوطني العماني. ونهدف كذلك من خلالها إلى تبادل المعارف والخبرات، وبالتالي المساهمة بفاعلية في دعم أهداف رؤية عمان 2040 الرامية إلى تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية".

يسعى البنك الوطني العماني إلى أن يكون شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة. ويؤكد البنك الوطني العماني التزامه المستمر بدعم الشباب العماني من خلال تمكينهم في مختلف القطاعات، ويعتبر ذلك جزءًا من دوره الرائد في تحقيق رؤية عمان المستقبلية.

لمعرفة المزيد حول المبادرات التدريبية للبنك الوطني العماني وغيرها من الخدمات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.nbo.com أو التواصل مع مركز اتصالات البنك الوطني العماني عبر 24770000.

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