عمان – جدّد البنك العربي دعمه لبنك الملابس الخيري، التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، للعام الثالث عشر على التوالي ضمن برنامج "يوم اليتيم"، في إطار تعاون استراتيجي مستدام يهدف إلى دعم الأطفال الأيتام في مختلف محافظات المملكة، وتعزيز أثر العمل المؤسسي والتطوعي في خدمة الفئات المستهدفة.

وعلى مدار ثلاثة عشر عامًا من التعاون، نجح بنك الملابس الخيري والبنك العربي في خدمة أكثر من 13 ألف طفل يتيم في مختلف محافظات المملكة، وتنفيذ عشرات الأنشطة والفعاليات الهادفة، بمشاركة متطوعي البنك العربي، في إطار نموذج رائد للعمل المجتمعي يترك أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في حياة الأطفال والأسر المحتاجة.

وفي إطار هذا التعاون، نظم بنك الملابس الخيري والبنك العربي فعالية خاصة احتفاءً بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية وتأهل المنتخب الوطني الأردني إلى نهائيات كأس العالم، استهدفت ما يقارب 230 طفل يتيم، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفرح والفخر.

وتعبيرًا عن الفخر بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني، تم توزيع زي المنتخب الأردني وكرة قدم لكل طفل مشارك، بالإضافة إلى هدايا وملابس جديدة أدخلت البهجة إلى قلوب الأطفال.

وأكد عطوفة أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، أن التعاون مع البنك العربي يمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في العمل المؤسسي المستدام، مشيرًا إلى أن استمرار هذا التعاون للعام الثالث عشر يعكس الإيمان المشترك بأهمية الاستثمار في الأطفال، وتمكينهم، وإدخال الفرح إلى حياتهم.

وأضاف الشبلي أن برنامج "يوم اليتيم" يعكس رسالة بنك الملابس الخيري في الوصول إلى الأطفال والأسر الأكثر احتياجًا، ليس فقط من خلال تقديم الدعم، بل عبر مبادرات إنسانية ومجتمعية تمنح الأطفال لحظات فرح حقيقية وتعزز شعورهم بالاهتمام والانتماء.

ويُشار إلى أن البنك يتبنى نهجاً متكاملاً في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، يهدف إلى تعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تغطي عدة مجالات، تشمل الصحة، والتعليم، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، ودعم الأيتام، وتمكين المرأة.

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