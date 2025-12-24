الإمارات العربية المتحدة– أعلن البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) عن إتمامه بنجاح تسهيلات تمويلية ثنائية الشريحة لمدة عامين بقيمة مليار درهم إماراتي.

ومن شأن هذه التسهيلات الجديدة تعزيز الميزانية العمومية للبنك العربي المتحد، مما يدعم قدرته على تلبية احتياجات العملاء، بالإضافة إلى تحقيق أهداف النمو الإستراتيجية التي يصبو إليها. ويعكس النجاح في إبرام تلك الصفقة ثقة السوق في استراتيجية النمو التي يتبعها البنك العربي المتحد بالإضافة لمتانته المالية.

وتتكوّن التسهيلات من شريحتين: شريحة تقليدية وشريحة مرابحة، وقد تم إبرامهما بأسعار تنافسية، حيث سيتم استخدام حصيلة هذه التسهيلات للأغراض العامة للبنك.

تولى ترتيب الصفقة كل من بنك أبوظبي التجاري (ش.م.ع.)، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول بصفتهم المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري سجل الاكتتاب (IMLABs)، بينما قام بنك الإمارات دبي الوطني بدور وكيل التسهيلات العالمي.

وتعليقاً على هذه الصفقة، قال السيد شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد:" إن الإتمام الناجح لهذه التسهيلات الموزعة على شريحتين بقيمة مليار درهم إماراتي يعد إضافة نوعية لقاعدة تمويلنا في توقيت مثالي، كما يعكس الثقة المستمرة للسوق المصرفي في دولة الإمارات بالمرونة المالية للبنك العربي المتحد وانضباطه في التنفيذ.

تساهم هذه الصفقة في تعزيز مركزنا المالي وتوسيع مرونة التمويل لدينا، بما يمكّننا من دعم عملائنا بفاعلية أكبر، والاستفادة من فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع أولوياتنا الاستراتيجية. كذلك فإنها تعزّز جهودنا المستمرة لتنويع هيكل التمويل بين الأدوات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ونحن نثمّن الشراكة القوية مع البنوك المرتبة للصفقة، ونقدّر دعمهم وثقتهم المستمرة بنا."

ويأتي إتمام هذه الصفقة عقب الأداء المالي القوي للبنك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 49٪ على أساس سنوي ليصل إلى 316 مليون درهم. كما شهدت هذه الفترة إجراءات تصنيف إيجابية من وكالات التصنيف العالمية، حيث قامت وكالة موديز برفع تصنيف ودائع البنك إلى Baa2، فيما رفعت وكالة فيتش تصنيف الملاءة للبنك إلى “bb-” وتثبيت التصنيف طويل الأجل عند “+BBB” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

نبذة عن البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) :

تأسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) في إمارة الشارقة في عام 1975 كمشروع مشترك بين مجموعة من أبرز المستثمرين الإماراتيين والمستثمرون الدوليون، علماً بأن أسهم البنك مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات وللأفراد إضافة إلى خدمات الخزانة والأسواق المالية والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخدمات والحلول المصرفية المرنة التي تلبي كافة احتياجات العملاء والأسواق.

يُعَدُّ البنك العربي المتحد اليوم أحد أعرق البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يسعى إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بطابع إنساني، تتميز بالجودة وتناسب متطلبات العملاء.

حصل بنك العربي المتحد على تصنيف من الدرجة الاستثمارية من قبل كل من وكالة موديز Baa2/P-2/" مستقر" ووكالة فيتش BBB+/F2/ "مستقر".

