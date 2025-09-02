(المنامة، مملكة البحرين): أعلن بنك البركة الإسلامي البحرين، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية هامة مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، تتيح للبنك توسيع شراكاته المصرفية الدولية وتقديم حلول تمويل تجاري مبتكرة تلبي متطلبات عملائه في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية بنك البركة الإسلامي لتعزيز قدراته في مجال التمويل التجاري وتوسيع نطاق خدماته المصرفية الدولية، حيث ستمكن البنك من تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة وكفاءة لعملائه من الشركات والمستوردين والمصدرين، عبر توفير تغطية تأمينية قوية لمعاملاتهم التجارية العابرة للحدود، وبما يسهم في زيادة حجم التعاملات المصرفية مع شبكة واسعة من البنوك في المنطقة والعالم.

كما ستتيح هذه الاتفاقية للبنك الاستفادة من تصنيف "ضمان" الائتماني المتميز (A+ من ستاندرد آند بورز) لتقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات التجارية الدولية. وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025 في المقر الرئيس لبنك البركة الإسلامي في خليج البحرين، حيث وقعها من جانب البنك الرئيس التنفيذي الدكتور عادل عبدالله سالم، ومن جانب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" مديرها العام السيد راشد أحمد الهارون، وذلك بحضور السيد حسين يوسف عطية، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية في بنك البركة الإسلامي، وعدد من كبار المسؤولين ومديري الإدارات في البنك.

شراكة هامة لتنمية العمليات التجارية

وبهذه المناسبة، صرح السيد راشد أحمد الهارون، مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، قائلًا: "نعتز بشراكتنا مع بنك البركة الإسلامي، الذي يمتلك مكانة رائدة في القطاع المصرفي الإسلامي في البحرين. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهودنا المستمرة لدعم المؤسسات المالية الكبرى في المنطقة، وتحفيز توسعها في الأنشطة التجارية".

وأضاف: "تقدم 'ضمان'، خدماتها لنخبة من أكبر البنوك العربية والدولية، عبر توفير حلول فعالة لإدارة المخاطر، إلى جانب دورها في توسيع حدود التمويل بين البنوك والدول. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة الهامة ستسهم في تمكين بنك البركة الإسلامي من تنمية عملياته التجارية ودعم عملائه في الوصول إلى أسواق جديدة بأمان وكفاءة، وفتح آفاق جديدة للنمو والنجاح".

دعم النمو المستدام في البحرين والمنطقة

من جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، قائلًا: "نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، لما تحمله من قيمة مضافة في تعزيز قدراتنا على تقديم حلول تمويل تجاري متطورة. كما تفتح أمامنا آفاقًا أوسع للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من خبرات 'ضمان' وشبكتها المصرفية الواسعة في المنطقة والعالم".

وأضاف قائلًا: "إن تعاوننا مع 'ضمان' يعكس التزام بنك البركة الإسلامي بدعم النمو الاقتصادي المستدام في البحرين والمنطقة، من خلال تعزيز قدرة عملائنا الكرام على المنافسة في الأسواق العالمية. وهذه الاتفاقية ستساعدنا على تنويع خيارات التمويل وتقليل المخاطر، بما يعزز من ثقة العملاء ويدعم ازدهار أعمالهم".

تعزيز القدرة التنافسية للبنك

وفي السياق ذاته، أكد السيد حسين يوسف عطية، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية في بنك البركة الإسلامي، على أهمية الاتفاقية، قائلًا: "إن شراكتنا مع 'ضمان'، بتصنيفها الائتماني العالي وخبرتها الواسعة، ستعزز من قدرتنا على تقديم حلول تمويل تجاري أكثر تنافسية وابتكارًا، ما يدعم عملاءنا من الشركات في التوسع محليًا ودوليًا بثقة واستدامة، ويساعدهم على تحقيق أهدافهم التجارية".

وتابع: "نرى في هذه الشراكة فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة بنك البركة الإسلامي في قطاع التمويل التجاري الإسلامي. إذ يتيح لنا التعاون مع 'ضمان' الاستفادة من شبكتها الواسعة وخبراتها في إدارة المخاطر، ما سيسهم في تسريع وتيرة المعاملات التجارية، ويمنح عملاءنا ميزة تنافسية حقيقية في الأسواق العالمية".

"ضمان".. ريادة عربية في تأمين الاستثمار والصادرات

تأسست المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتأمين الصادرات "ضمان" في عام 1974 في دولة الكويت، كأول مؤسسة متعددة الأطراف في العالم لتقديم خدمات التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية. وتمتلكها حكومات الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية، وتتمتع بتصنيف ائتماني A+ من وكالة ستاندرد آند بورز منذ عام 2008. وتقدم "ضمان" خدمات التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية لدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية، وتعزيز الصادرات العربية، والتجارة البينية، والنمو الاقتصادي في المنطقة. وبفضل خبرتها التي تزيد عن 50 عامًا، أمنت "ضمان" صادرات واستثمارات بقيمة 29 مليار دولار أمريكي، وتعمل مع أكثر من 100 دولة حول العالم.

"البركة الإسلامي".. مسيرة مصرفية حافلة بالإنجازات

يعتبر بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين ونجح منذ تأسيسه عام 1984م في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المقدمة لعملائه من الأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتطوير وتقديم الحلول الفريدة للاستثمار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويحتل مركزًا متقدمًا بين البنوك الرائدة التي تقدم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية لعدد كبير من العملاء العالميين.

