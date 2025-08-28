الرياض: أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطوّرة لأكثر الوجهات السياحية طموحاً وتجدداً في العالم، و"طيران الرياض"، الناقل الوطني الجديد في المملكة العربية السعودية عن عقد شراكة استراتيجية تهدف لتكامل الجهود التسويقية بين الشركتين. وجرى الإعلان الرسمي خلال حفل أُقيم في مطار "البحر الأحمر الدولي" (RSI)، بحضور الرئيس التنفيذي لـ "البحر الأحمر الدولية"، جون باغانو، والرئيس التنفيذي لـ "طيران الرياض"، توني دوغلاس.

ويأتي هذا التعاون بين الشركتين في مجالات العلامة التجارية والأنشطة التسويقية بما يسهم في تعزيز حضورهما ورفع مستوى الوعي بهما، حيث يسلّط الضوء على البحر الأحمر كوجهة عالمية رائدة للسياحة الفاخرة المستدامة، ويعزز في الوقت ذاته مكانة طيران الرياض بوصفه الخيار المفضل للضيوف المسافرين إلى المملكة ومنها إلى مختلف أنحاء العالم. كما يفتح هذا الاتفاق آفاقًا للتعاون المستقبلي، من بينها تحسين الربط مع وجهات شركة البحر الأحمر المرموقة عالميًا. وفي إطار هذه الشراكة، سيتمكّن ضيوف طيران الرياض من الاستمتاع بعروض وباقات حصرية في منتجعات البحر الأحمر.

وفي هذه المناسبة، صرّح جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ "البحر الأحمر الدولية": "يتمحور هذا التعاون مع "طيران الرياض" في المقام الأول حول سرد قصة نجاح المملكة، حيث تتضافر جهود علامتينا التجاريتين لإبراز مكانة السعودية كوجهة استثنائية على الساحة الدولية. فمن خلال مشاركة المحتوى المتميز والحملات المبتكرة، فإننا لا نعزز حضورنا العالمي فحسب، بل نبني أيضاً روابط عاطفية أعمق مع الجمهور العالمي. هذه مجرد البداية؛ فاليوم، سعدنا بالترحيب بطائرة طيران الرياض التي تحمل اسم "جميلة"، ونتطلع مستقبلاً لاستقبال رحلاتهم المنتظمة في وجهاتنا".

من جانبه، قال السيد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لـ "طيران الرياض": "يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع "البحر الأحمر الدولية"، لتوحيد جهود شركتين سعوديتين طموحتين تعملان على تغيير مستقبل قطاعي الطيران والسياحة. سنعمل معاً على تعزيز الوعي العالمي بكلٍّ من "طيران الرياض" ووجهة "البحر الأحمر"، وستفتح هذه الشراكة مع مرور الوقت آفاقاً جديدة لتعاون أعمق، بما في ذلك ابتكار تجارب سفر متكاملة وسلسة، تضع معايير جديدة للسياحة المتجددة على مستوى العالم".

يُذكر أن وجهة "البحر الأحمر" استقبلت أول ضيوفها في عام 2023، وتضم حالياً 5 منتجعات فاخرة تم افتتاحها، وهي: منتجع Six Senses Southern Dunes, Red Sea، و"سانت ريجس البحر الأحمر"، و"نجومه، ريتز كارلتون ريزيرف"، بالإضافة إلى منتجعي "شيبارة" و"ديزرت روك" المملوكين والمشغَّلين بالكامل من قِبل "البحر الأحمر الدولية".

ومن المقرر أن يُطلق "طيران الرياض" أولى رحلاته التجارية في نهاية عام 2025، ليربط العاصمة الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، مقدماً تجربة سفر استثنائية ترتكز على الابتكار الرقمي وحفاوة الضيافة السعودية الأصيلة.

