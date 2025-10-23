

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - في خطوة بارزة تهدف إلى تعزيز منظومتي المال والسفر في دولة الإمارات، أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث تجسد هذه الشراكة التزام العلامتين الوطنيتين بتقديم تجارب استثنائية ومزايا مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المقيمين في الدولة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستمنح الاتحاد للطيران حاملي بطاقة "جيون رويال"، من مستخدمي بطاقات الخصم أو الائتمان "جيون"، خصماً حصرياً على درجات "كومفورت" و"ديلوكس" عبر شبكة وجهاتها العالمية عند الحجز من خلال موقعها الالكتروني Etihad.com، إضافة إلى أولوية الدخول إلى صالات درجة الأعمال وأولوية الصعود إلى الطائرة، مما يضمن لهم تجربة سفر سلسة ومتميزة.

تُعد "جيون" منظومة البطاقات الوطنية في دولة الإمارات، والتي تم إنشاؤها لتوفير حلول دفع آمنة ومزايا متعددة لحامليها في مختلف أنحاء الدولة، حيث تصدر عن مؤسسات مالية رائدة في الإمارات وتُقبل محلياً عبر جميع قنوات الدفع.

في هذه المناسبة، صرّح سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية وخدمات الدعم في المصرف المركزي للامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، قائلا: "تتجاوز رؤيتنا لبطاقة جيون نطاق المعاملات اليومية؛ إذ نهدف من خلالها إلى إثراء حياة المقيمين في الدولة. وتأتي هذه الشراكة مع الاتحاد للطيران لتجسّد تلك الرؤية على أرض الواقع، حيث تقدم لحاملي بطاقة جيون رويال تجارب سفر فريدة ومجزية صممت بعناية لتوفير قيمة حقيقية."

من جهته، علّق أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران بالقول: " يمثل تعاوننا التزامًا ببناء بنية تحتية أكثر ترابطًا وتركيزاً على العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال تعاوننا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، فإننا لا نكتفي بمكافأة ضيوفنا المخلصين، بل نعزز أيضاً التزامنا بنمو الدولة الاستراتيجي وتكامل قطاعاتها المختلفة."

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الاتحاد للطيران الهادفة إلى إقامة شراكات مع مؤسسات وطنية رئيسية تشترك في هدف مشترك يتمثل في تقديم التميز وتعزيز ولاء العملاء والمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والسياحة.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

نبذة عن شركة الاتحاد للمدفوعات:

تُعد شركة الاتحاد للمدفوعات (AEP) الكيان الوطني المسؤول عن تطوير وتشغيل بنية تحتية متقدمة للمدفوعات في دولة الإمارات. واستناداً إلى رؤية الحكومة لبناء مجتمع غير نقدي ورقمي متكامل، تلتزم الشركة بتقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة وقابلة للتشغيل المتبادل. وتتمثل مهمتها في تمكين المؤسسات المالية، وتعزيز تجارب العملاء، وبناء بنية تحتية مالية قوية وفعالة وآمنة لمستقبل دولة الإمارات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://aep.ae

-انتهى-

#بياناتشركات