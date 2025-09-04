خصم يصل إلى 40% إلى وجهات الاتحاد الجديدة التي تشغلها طائرة A321LR وهي الجزائر، تشيانغ ماي، كرابي، ميدان، بنوم بنه، وتونس

وهي الجزائر، تشيانغ ماي، كرابي، ميدان، بنوم بنه، وتونس خصم إضافي بقيمة 10% يومياً على إحدى الوجهات الست

فرصة للفوز بتذكرتي سفر على الدرجة الأولى إلى إحدى الوجهات الست الجديدة التي تشغلها طائرة A321LR

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تزور الاتحاد للطيران مركز الغاليريا مول للتسوّق في أبوظبي، من 3 إلى 9 سبتمبر، لتمنح مرتادي المركز تجربة طائرتها الجديدة من طراز A321LR وفرصة حصرية للاستفادة من خصومات مذهلة تصل إلى 40% على تذاكر الرحلات التي تشغل عليها هذه الطائرات.

وتتيح هذه العروض فرصة السفر إلى تشيانغ ماي أو كرابي في تايلاند، أو بنوم بنه في كمبوديا، أو ميدان في إندونيسيا، أو استكشاف تونس والجزائر، بأسعار تبدأ من 1645 درهمًا إماراتيًا فقط.

يستمر هذا العرض يوميًا لمدة أسبوع من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع وحتى منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع، ليمنح الضيوف تجربة غامرة تُبرز الفخامة والراحة التي تُميز أحدث طائرات الاتحاد للطيران.

في هذه المناسبة، قال خافيير أليا، نائب رئيس لشؤون المبيعات العالمية والتوزيع في الاتحاد للطيران: "يسعدنا عرض تجربة طيران A321LR الجديدة على مجتمع أبوظبي، وتسليط الضوء على العديد من الوجهات الجديدة التي يمكنكم استكشافها قريبًا، مع رحلة مباشرة مريحة من الاتحاد للطيران. ونقدّم حصريًا لمجتمعنا المحلي، خصومات مذهلة تصل إلى 40% على الحجوزات التي تتم في جناح الاتحاد للطيران في الغاليريا مول. مع ست وجهات جديدة على متن طائرة A321LR للاختيار من بينها - من تونس إلى تشيانغ ماي - إنه الوقت الأمثل لتحقيق طموحاتكم في السفر والترحال."

سيُبرز هذا الحدث الاستثنائي في المركز التجاري الخصائص المتميزة لطائرة A321LR، بما في ذلك أجنحة الدرجة الأولى الجديدة التي توّفر الخصوصية التامة مع أبواب منزلقة، ومقاعد القابلة للاستلقاء في درجة الأعمال مع مفروشات أرماني/كازا الناعمة، وتجربة متطورة في الدرجة السياحية مع مقاعد من الجيل التالي المزودة بشاشات لمس عالية الدقة.

وتقدم الاتحاد للطيران تجربة عائلية فريدة طوال الأسبوع مع كشك صور تفاعلي يعرض جميع وجهات الاتحاد الجديدة، وكشك تصوير بتقنية الذكاء الاصطناعي للأطفال الذين يرتدون ملابس الطيارين وطاقم الضيافة، بالإضافة إلى الفنون والحرف اليدوية. إضافة إلى الكثير من الهدايا والجوائز.

اربح رحلات على متن الدرجة الأولى

بالإضافة إلى ذلك، سيدخل أعضاء برنامج ضيف الاتحاد الذين يحجزون عبر جناح الاتحاد للطيران في الغاليريا مول في سحب حصري للفوز برحلتي ذهاب وعودة على متن الدرجة الأولى مع الاتحاد للطيران إلى إحدى وجهات A321LR الجديدة وهي الجزائر، تشيانغ ماي، كرابي، ميدان، بنوم بنه، وتونس.

يمكن للزوار التسجيل في برنامج ضيف الاتحاد للمشاركة بالسحب.

وجهات جديدة، آفاق جديدة

مع إطلاق 13 وجهة جديدة قبل نهاية العام، تتهيأ الاتحاد لنقل ضيوفها مباشرةً إلى أكثر من 80 وجهة حول العالم.

وتسمح طائرة A321LR الجديدة للاتحاد للطيران بتوفير ضيافتها المرموقة لضيوفها عند السفر إلى عدد من الوجهات الجديدة الجذابة التي ستتوفر للحجز بأسعار استثنائية

اكتشف تشيانغ ماي، العاصمة الثقافية لتايلاند، موطن لأكثر من 300 معبد قديم، ومناظر طبيعية خلابة، ومهرجان الفوانيس السنوي الشهير الذي يُقام في نوفمبر، واستمتع بالأسواق الليلية، ورحلات المشي الجبلية، ومحميات الأفيال.

قم بزيارة كرابي، المشهورة بمنحدراتها الجيرية، ومياهها الصافية، وأكثر من 150 جزيرة. أشهرها جزيرة خو في في المذهلة، وجزر هونغ الجميلة. ويشتهر شاطئ رايلي عالميًا بتسلق الصخور، بالإضافة إلى مناظر غروب الشمس الخلابة، ولا تفوّت زيارة الينابيع الساخنة وبركة إيمارالد.

تشتهر بنوم بنه في كمبوديا بالقصر الملكي ومعبد باغودا الفضي، وهي تقدّم مزيجاً من المعابد التاريخية والمعالم السياحية الحديثة، فيما تعج ضفاف نهرها بالمقاهي وأماكن السهر.

تعتبر ميدان المدينة الرئيسية في شمال سومطرة، وتشتهر بحياتها الحضرية النشطة ومأكولاتها المحلية، وخاصة أطباق باتاك اللذيذة. انطلق إلى خارج حدود المدينة واكتشف الغابات والحياة البرية في رحلة مثالية لعشاق المغامرة.

تقع تونس العاصمة، والمعروفة بآثار قرطاج القديمة، على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​وتشتهر بشواطئها الجميلة، وأسواقها تقليدية المكتظة بالحرفيين والمحلات الشعبية التي تستحق الاستكشاف.

تفتخر الجزائر، المعروفة بمبانيها البيضاء على طول البحر الأبيض المتوسط، بمتاحفها وأسواق القديمة وواجهتها البحرية النابضة بالحياة. استكشف منطقة القصبة التاريخية، وتجوّل في شوارعها الضيقة ولتنبهر بهندسة منازلها القديمة.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة.

