تعكس مضاعفة الرحلات قوة الروابط بين أبوظبي وأفغانستان، ودعم التواصل والتجارة والسفر بين البلدين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تُضاعف الاتحاد للطيران رحلاتها بين أبوظبي وكابول ابتداءً من 15 يوليو 2026، حيث دفع النمو السريع للخط منذ إطلاقه إلى إضافة رحلة يومية ثانية في كل اتجاه.

وانضمت كابول إلى شبكة الاتحاد للطيران في مارس 2026، مع أربع رحلات أسبوعية. وقد فاق الطلب التوقعات بشكل كبير، مع إقبال قوي من الضيوف المسافرين إلى أبوظبي أو عبرها إلى أوروبا وما ورائها.

ويتم تسيير الرحلات على هذا الخط على متن طائرات إيرباص A320 المجهزة بثمانية مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعداً في الدرجة السياحية. ومع رحلتين يومياً، سيتمتع المسافرون بين أفغانستان والإمارات بخيارات أوسع فيما يتعلق بمواعيد المغادرة، سواءً أكان السفر للعمل أو الترفيه.

تربط أفغانستان بالإمارات العربية المتحدة علاقات تاريخية راسخة، حيث تضم الإمارات إحدى أكبر الجاليات الأفغانية في منطقة الخليج. وبالنسبة لمئات الآلاف من الأفغان المقيمين والعاملين في مختلف أنحاء البلاد، فضلاً عن أولئك الذين تربطهم علاقات تجارية بين البلدين، يوفر الجدول الزمني الموسع خدمة أكثر مرونة وتواصلاً أفضل.

في هذا السياق، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "كانت الاستجابة لإطلاق رحلاتنا إلى كابول استثنائية. فقد كان الطلب قوياً منذ اليوم الأول، ويُعدّ تسيير رحلتين يومياً انعكاساً مباشراً لما عبّر عنه ضيوفنا من خلال حجوزاتهم. ويُعدّ هذا التوسع السريع مثالاً آخر على النهج الاستراتيجي الذي نتبعه في تطوير شبكة وجهاتنا، مما يسمح لنا بالاستجابة السريعة لرغبات ضيوفنا، ويعزز مكانة أبوظبي كبوابة مهمة تربط الأسواق الإقليمية بشبكتنا العالمية."

جدول الرحلات ابتداء من 15 يوليو

نوع الطائرة عدد الرحلات موعد الهبوط إلى موعد الإقلاع من رقم الرحلة إيرباص A320 يومية 18:15 كابول 14:45 أبوظبي EY310 إيرباص A320 يومية 22:10 أبوظبي 19:20 كابول EY311 إيرباص A320 يومية 13:25 كابول 9:55 أبوظبي EY312 إيرباص A320 يومية 18:00 أبوظبي 15:10 كابول EY313

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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