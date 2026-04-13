زيادة نوعية في السعة تعزّز الربط الجوي بين دولة الإمارات والصين

نمو إجمالي شبكة الرحلات إلى البر الرئيسي للصين لتبلغ 35 رحلة أسبوعياً عبر ست بوابات رئيسية

يدعم هذا التوسّع حركة التجارة والسياحة والشحن عبر أحد أهم الممرات الاقتصادية في العالم

يعزّز الشراكة مع خطوط شرق الصين الجوية ويرتقي بربط المسافرين بين الإمارات والصين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن توسّع نوعي في في شبكة رحلاتها في البر الرئيسي للصين، يشمل إطلاق خمس وجهات جديدة وإضافة 28 رحلة أسبوعية، في خطوة تُمثّل واحدة من أكبر زيادات الطاقة الاستيعابية في سوق واحد خلال السنوات الأخيرة.

وبموجب هذا التوسّع، ستُسيّر الاتحاد رحلات مباشرة من مطار زايد الدولي في أبوظبي (AUH) إلى كل من شنغهاي بودونغ (PVG)، وجوانزو (CAN)، وتشنغدو (TFU)، وهانغتشو (HGH)، وشينزن (SZX)، ليبلغ إجمالي عملياتها في الصين 35 رحلة أسبوعياً إلى ست وجهات، بما في ذلك خدمتها اليومية الحالية إلى بكين داشينغ (PKX).

وسيتم تشغيل جميع الرحلات عبر أسطول الاتحاد من طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر، المجهزة بـعدد 28 مقعداً في درجة الأعمال و262 مقعداً في الدرجة السياحية، بما يضمن تجربة سفر موحّدة ومتميزة على متن الطائرات عريضة البدن عبر شبكة الصين الموسّعة.

ويعكس هذا التوسّع الأهمية الاستراتيجية المتنامية لممر الإمارات–الصين، من خلال تعزيز الروابط في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار، وترسيخ مكانة أبوظبي كبوابة عالمية تربط الصين بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

كما سيعزّز التوسّع حركة المسافرين والبضائع بين البلدين، ويوفّر وصولاً أكبر إلى أبرز المراكز التجارية والصناعية والتقنية في الصين، إلى جانب تعزيز الربط في قطاع الشحن عبر أهم مراكز التصنيع والتصدير، بما يدعم سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات التجارة عالية القيمة.

وستندرج جميع المسارات الجديدة ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحاد للطيران وخطوط شرق الصين الجوية، ما يعزّز الربط بين الإمارات والصين من خلال خدمات منسّقة عبر البوابات الرئيسية، حيث تُشغّل خطوط شرق الصين الجوية حالياً مسارات تربط كلاً من شنغهاي وكونمينغ وشيان بالإمارات العربية المتحدة.

كما يدعم هذا التوسّع مشروع الشراكة في الشحن بين الاتحاد للطيران و”إس إف إيرلاينز”، بما يعزّز الربط في الشحن الجوي ويدعم حركة البضائع عبر الممرات التجارية الرئيسية بين الصين والأسواق العالمية.

في هذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للطيران: "تواصل العلاقات بين دولة الإمارات والصين ازدهارها، ويجسّد إعلان اليوم متانة هذه الشراكة وآفاقها الواعدة. ويأتي توسّع الشبكة، مدعوماً بشراكتنا الراسخة مع خطوط شرق الصين الجوية، ليربط بين وجهات سياحية متميزة ومراكز تجارية متنامية، بما يحقق ازدهاراً اقتصادياً مشتركاً ومستداماً يعود بالنفع على شعبينا».

من جهته، أعلن أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، بالقول: "تُعدّ الصين سوقاً استراتيجياً بالغ الأهمية للاتحاد للطيران، وركيزةً محوريةً في مسيرة نمو شبكتنا. ويمثّل هذا التوسع زيادةً ملموسة في الطاقة الاستيعابية، ودليلاً واضحاً على التزامنا طويل الأمد تجاه هذا السوق."

وتابع: "من خلال إضافة خمس وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات، نعزّز الربط عبر أحد أهم الممرات الاقتصادية في العالم، بما يدعم الطلب المتنامي على السفر والتجارة، ويفتح آفاقاً جديدة للشحن والأعمال والسياحة. و يرسّخ في الوقت ذاته مكانة أبوظبي كوجهة رئيسية، وبوابة عالمية للسفر والتجارة، دعماً للطموحات الاقتصادية طويلة المدى للإمارة.»

وتؤدي كل وجهة من الوجهات الخمس الجديدة دوراً محورياً ضمن المشهد الاقتصادي والثقافي في الصين، ما يعزّز قدرة الاتحاد على تلبية احتياجات متنوعة في قطاعي المسافرين والشحن الجوي:

شنغهاي بودونغ ( PVG ): مركز مالي عالمي ومحور رئيسي للشحن الدولي

جوانزو ( CAN ): بوابة رئيسية للتصنيع والتجارة في جنوب الصين

تشنغدو ( TFU ): مركز سريع النمو للابتكار والتكنولوجيا في غرب الصين

هانغتشو ( HGH ): مركز رائد للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية

شينزن ( SZX ): قوة عالمية في مجال التكنولوجيا وسوق تصدير رئيسي

ويمثّل هذا الإعلان توسعاً نوعياً في حضور الاتحاد للطيران في الصين، ويوفّر لعملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وصولاً أوسع إلى أبرز المراكز التجارية والثقافية في الصين عبر أبوظبي.

ملخص الوجهات الجديدة:

تاريخ الإطلاق عدد الرحلات الأسبوعية الوجهة المسار 1 أكتوبر 2026 7 شنغهاي بودونغ AUH – PVG 4 مارس 2027 7 جوانزو AUH – CAN 4 مارس 2027 5 هانغتشو AUH – HGH 7 مارس 2027 5 شينزن AUH – SZX 5 مارس 2027 4 تشنغدو AUH – TFU

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

