تواصل الاتحاد للطيران تعزيز شبكتها العالمية بإطلاق رحلاتها الافتتاحية إلى ميدان في جزيرة سومطرة الإندونيسية وبنوم بنه عاصمة كمبوديا، ما يتيح للمسافرين وصولاً أوسع إلى روائع جنوب شرق آسيا الثقافية والطبيعية

أعلنت الاتحاد للطيران عن تسع وجهات جديدة منذ بداية عام 2025، مع الكشف عن 21 وجهة إضافية في إطار خططها الطموحة للتوسع العالمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – احتفلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإطلاق وجهتين جديدتين إلى جنوب شرق آسيا، ليرتفع بذلك عدد وجهات شبكتها العالمية إلى 83 وجهة حول العالم.

وانطلقت أولى رحلات الاتحاد إلى مدينة ميدان في جزيرة سومطرة الإندونيسية في 2 أكتوبر، تلتها الرحلة الافتتاحية إلى بنوم بنه، عاصمة مملكة كمبوديا، في 3 أكتوبر. ويجسد إطلاق هذين الخطين الجديدين التزام الاتحاد للطيران بتعزيز الترابط العالمي، ودعم حركة التبادل الثقافي والاقتصادي بين جنوب شرق آسيا وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، ضمن رؤيتها لتوسيع آفاق السفر وتوفير تجارب استثنائية للمسافرين.

في هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "نفخر بتوسيع شبكتنا في جنوب شرق آسيا، ودعوة المزيد من الضيوف من جميع أنحاء المنطقة لاستكشاف موطننا من خلال رحلات مباشرة ومريحة إلى أبوظبي، بما يعزز فرص التبادل التجاري والسياحي بين العاصمة الإماراتية والمنطقة. كما يسعدنا أن نُلهم المسافرين لاكتشاف وجهتين جديدتين تزخران بالتنوع الثقافي والجمال الطبيعي، فكل من سومطرة وبنوم بنه تُعد من الوجهات الاستثنائية الغنية بالعجائب الطبيعية والمعالم التي صنعها الإنسان، والتي تستحق أن تُستكشف وتُروى قصصها."

اكتشف شمال سومطرة: الجوهرة الإندونيسية الجديدة في شبكة الاتحاد للطيران

تفتح الرحلة الافتتاحية للاتحاد للطيران إلى مدينة ميدان بوابة إلى واحدة من أجمل الأسرار المخبأة في جنوب شرق آسيا، وإحدى أكثر المناطق الإندونيسية سحرًا وتنوّعًا والتي لم تنل بعد نصيبها الكامل من الاكتشاف.

تحتضن سومطرة مزيجًا آسرًا من الغابات المطيرة، والثقافات العريقة، والكنوز الطبيعية المذهلة، أبرزها بحيرة توبا، أكبر بحيرة بركانية في العالم وإحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو.

يمكن للمسافرين الاستمتاع بتجربة ثقافة الباتاك الأصيلة، أو التجوّل في المرتفعات المكسوّة بالضباب، أو مشاهدة إنسان الغاب المهدد بالانقراض في موطنه الطبيعي. أما مدينة ميدان نفسها، فهي لوحة حضرية نابضة بالحياة تجمع بين الطراز المعماري الاستعماري والمعابد المذهلة والأسواق الشعبية الغنية بنكهات المطبخ السومطري التقليدي.

ولا يقتصر دور ميدان على كونها وجهة سياحية جذّابة فحسب، بل تُعدّ أيضًا مركزًا اقتصاديًا مزدهرًا، مما يجعل من هذا الخط الجديد جسرًا حيويًا للتجارة والأعمال بين إندونيسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

بنوم بنه: الاتحاد للطيران تُحلّق بأجنحتها في سماء كمبوديا

احتفالًا بدخولها إلى سوق كمبوديا، أعلنت الاتحاد للطيران عن إطلاق أربع رحلات أسبوعيًا إلى العاصمة بنوم بنه، لتربط مملكة كمبوديا بشبكة وجهات أبوظبي العالمية، على أن ترتفع وتيرة الرحلات إلى ست أسبوعيًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025.

تستقبل بنوم بنه زوّارها بأجوائها النابضة بالحياة على ضفاف النهر، وأسواقها الصاخبة، ونهضتها الفنية المتنامية، ومطابخها المرموقة ، فيما تشكّل بوابة إلى الكنوز الثقافية لكمبوديا، بما في ذلك معابد أنغكور وات الشهيرة. كما تعكس نهضتها الفنية المتنامية ومطابخها المرموقة روح الإبداع والابتكار التي تتميز بها البلاد.

تُشغّل الاتحاد للطيران الوجهتين الجديدتين على متن طائراتها الحديثة من طراز إيرباص A321LR، التي تجمع بين مستوى الضيافة الفريد للاتحاد وتجربة السفر الفاخرة. وتتميز الطائرة بتصميم ثلاثي المقصورات، بما في ذلك أجنحة الدرجة الأولى على متن طائرة ذات ممر واحد، وهي أجنحة خاصة مغلقة بأبواب منزلقة تضم أسِرّة مسطّحة بالكامل ولمسات تصميمية راقية تُقدَّم عادة في الرحلات الطويلة على الطائرات عريضة البدن. كما يمكن للضيوف حجز خدمة الدرجة الأولى الفاخرة المُحسّنة من الاتحاد للطيران التي تشمل خدمة الكونسيرج الشخصي، وخدمة السائق الخاص، وخدمة الاستقبال والمساعدة، بالإضافة إلى مزايا حصرية أخرى لركاب الدرجة الأولى.

وتواصل الاتحاد للطيران على توسيع نطاق تواجدها في جنوب شرق آسيا بإضافة سومطرة (ميدان) وبنوم بنه إلى شبكتها العالمية سريعة النمو. وستطلق الشركة قريبًا رحلات إلى كرابي، وهانوي، وشيانغ ماي، وهونغ كونغ، ما يعزز مكانتها المتنامية في القارة الآسيوية.

وتشهد الاتحاد للطيران نموًا لافتًا هذا العام، إذ أطلقت 30 وجهة جديدة عبر أربع قارات، من بينها الوجهات التي أُعلن عنها مؤخرًا وهي دمشق وبالما دي مايوركا وزنجبار، والمقرر انطلاق رحلاتها خلال صيف العام المقبل.

وتُعدّ كل من سومطرة وبنوم بنه وجهتين مؤهلتين للمشاركة في "التحدي الاستثنائي" الذي أطلقته الاتحاد، والذي يدعو أعضاء برنامج "ضيف الاتحاد" لخوض مغامرة السفر إلى خمس أو عشر أو خمس عشرة وجهة جديدة من وجهات الشركة، للفوز بما يصل إلى خمسة ملايين ميل من أميال ضيف الاتحاد.

ويستمر التحدي حتى 25 مايو 2026، وهو مفتوح أمام الأعضاء الجدد والحاليين، ما يمنح الجميع فرصة للفوز. يمكن لأعضاء البرنامج التسجيل عبر الموقع الإلكتروني etihad.com/extraordinary للمشاركة، ومتابعة تقدمهم، والتأهل للفوز، كما تُشجّع الشركة الأعضاء على مشاركة تجاربهم باستخدام وسم #EYextraordinarymiles عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تُطبّق الشروط والأحكام.

جدول الرحلات – بالتوقيت المحل

