خمس رحلات أسبوعياً بين أبوظبي وصلالة خلال ذروة موسم الخريف، مع استمرار التشغيل على مدار العام لضمان الربط في جميع المواسم

تعزيز روابط السفر والسياحة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم أولى رحلاتها إلى صلالة، مُدشّنةً بذلك خطاً جوياً مباشراً يربط بين أبوظبي والمدينة الساحلية الواقعة جنوب سلطنة عُمان. وستشغل الوجهة الجديدة على مدار العام، حيث تبدأ برحلتين أسبوعياً اعتباراً من 21 مايو، على أن ترتفع إلى خمس رحلات أسبوعياً ابتداءً من 15 يونيو تزامناً مع موسم الخريف، الذي تتحول خلاله سواحل وجبال صلالة إلى مناظر طبيعية خضراء نابضة بالحياة.

ويأتي إطلاق الرحلات إلى صلالة في إطار التزام الاتحاد للطيران بمواصلة توسيع شبكتها الإقليمية، بما يوفّر لضيوفها من مختلف أنحاء شبكتها العالمية وصولاً سلساً ومستداماً إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية الأكثر تميزاً في منطقة الخليج. وتُعد صلالة الوجهة الثانية للاتحاد في سلطنة عُمان، إلى جانب رحلاتها القائمة منذ سنوات إلى مسقط، والتي تحتفل هذا العام بمرور 20 عاماً على تشغيلها، بما يسهم في تعزيز روابط السفر والسياحة بين دولة الإمارات والسلطنة.

ومع مدة رحلة تقل عن ساعتين، توفر الوجهة الجديدة خياراً مثالياً لقضاء عطلة صيفية قريبة ومفعمة بالهدوء والاسترخاء للمسافرين من أبوظبي وعبر شبكة الاتحاد العالمية المتنامية، من خلال ربط العاصمة الإماراتية مباشرة بالمشهد الطبيعي الموسمي الفريد الذي تتميز به صلالة.



في هذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يمثل إطلاق الرحلات إلى صلالة خطوة جديدة تعكس التزام الاتحاد للطيران بتعزيز الربط الجوي مع سلطنة عُمان. فعلى مدى عشرين عاماً، أسهمت عملياتنا إلى مسقط في توثيق الروابط بين الدولتين وتعزيز التقارب بين المجتمعين والثقافتين، ويأتي إطلاق هذه الوجهة الجديدة امتداداً لمسيرة التعاون."



وأضاف: "تعد صلالة وجهة استثنائية بما تزخر به من طبيعة خضراء وشواطئ خلابة وإرث ثقافي غني، تحديداً خلال موسم الخريف الذي يحولها إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية وأكثرها تميزاً في شبه الجزيرة العربية. ويسعدنا أن نوفر لضيوفنا وصولاً أكثر سهولة إلى هذه الوجهة الفريدة، مع مواصلة دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين."

ويدعم إطلاق هذه الوجهة استراتيجية الاتحاد للطيران الرامية إلى توسيع حضورها الإقليمي من خلال وجهات تسهم في تنشيط السياحة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وربط المسافرين بوجهات فريدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. كما ينسجم هذا التوسع مع نهج الشركة المرحلي لتنمية شبكتها، عبر زيادة السعة التشغيلية بما يتماشى مع الطلب في الأسواق الرئيسية. ويسهم الجدول التشغيلي المعزّز في توطيد الربط بين أبوظبي والعديد من الوجهات في أوروبا وآسيا والهند، إلى جانب توفير وصول سلس إلى جنوب سلطنة عُمان.

ويمثل تدشين أولى الرحلات إلى صلالة بداية شبكة الوجهات الصيفية الصيفية المرتقبة لهذا العام، والتي تتبعها ثماني وجهات سياحية شهيرة في أوروبا وأفريقيا، تشمل مدينة كراكوف ذات الطابع التاريخي العريق (اعتباراً من 11 يونيو)، ووجهة بالما دي مايوركا المشمسة (اعتباراً من 12 يونيو)، وشواطئ زنجبار العطرة بتوابلها (اعتباراً من 14 يونيو)، إلى جانب عودة الوجهات الموسمية المفضلة مثل سانتوريني وميكونوس ومالقة ونيس والعلمين.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

