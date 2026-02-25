تعتمد هذه المبادرة على منصة رقمية متطورة وسهلة الاستخدام، صممت خصيصاً لتمكين شركاء الاتحاد للشحن والجهات المعنية من اكتساب مهارات موحدة، بما يضمن تقديم تجربة عملاء استثنائية ومتسقة عبر كافة الأسواق العالمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – (25 فبراير 2026): أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، عن إطلاق أكاديمية (Etihad Cargo Excellence Hub)، لتكون بذلك أول شركة طيران تؤسس أكاديمية تدريب لوجستي متخصصة في قطاع الشحن الجوي. تأتي هذه الخطوة لترسيخ معايير موحدة للتشغيل والسلامة والامتثال عبر شبكة شركائها العالمية، ففي ظل تزايد التعقيدات التنظيمية وتوسع الشبكات، أصبح التطوير المنهجي للقدرات ركيزة جوهرية لتعزيز الموثوقية واستدامة ثقة العملاء.

تتيح المنصة برامج تدريبية إلزامية واختيارية لممثلي الاتحاد للشحن والجهات المعنية حول العالم؛ حيث يغطي المنهج الدراسي معايير التشغيل الخاصة بالشركة، وإطار عمل المنتجات والخدمات، ووحدات السلامة والامتثال المتوافقة مع اللوائح الدولية. كما تشمل المنصة برامج معتمدة عالمياً يتم تقديمها بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية ومهنية مرموقة، إلى جانب تدريب متقدم على المهارات الشخصية لضمان تعزيز قنوات التواصل مع العملاء.

من خلال ترسيخ منهجية التعلّم المستمر عبر منظومتها الشاملة، تسعى الاتحاد للشحن إلى تعزيز فاعلية إدارة المخاطر، والارتقاء بمستوى الاتساق التشغيلي، وضمان أعلى معايير جودة الخدمة في كل نقطة اتصال. كما تتيح المنصة الرقمية المبتكرة نشر المعرفة بأسلوب قياسي وقابل للتوسع عالمياً، مما يضمن التوافق التام والانسجام المهني بين كافة المناطق الجغرافية.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن في الاتحاد للطيران:" تضمن أكاديمية (Etihad Cargo Excellence Hub) عمل شركائنا العالميين وفقاً لذات معايير السلامة والامتثال والخدمة. ومع نمو أعمالنا، يصبح الاتساق في الأداء ميزة تنافسية لنا. إن هذه المبادرة تحمي علامتنا التجارية، وتعزز الانضباط في الأداء، وتدعم بشكل مباشر تجربة العملاء المتفردة التي نلتزم بتقديمها".

ومن جهتها، صرحت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في مجموعة الاتحاد للطيران:" تلتزم الاتحاد للطيران بالاستثمار في الكوادر البشرية، وتعدّ أكاديمية (Etihad Cargo Excellence Hub) دليلاً ملموساً على هذا الالتزام. ومن خلال توفير دورات تدريبية سهلة الوصول ومنصة لتبادل المعرفة، تهدف الاتحاد للشحن إلى تعزيز قدرات المنضمين الجدد إلى قطاع الشحن الجوي والعاملين الطامحين للتقدم فيه. ستساهم أكاديمية التدريب في تسهيل التطوير المهني وتحسين خدمة العملاء والكفاءة، بما يعود بالنفع على شركاء الاتحاد للشحن والقطاع بشكل عام".

تواصل الاتحاد للشحن ترسيخ ريادتها عبر وضع السلامة والامتثال للمعايير التشغيلية والتنفيذ المنضبط في صدارة أولوياتها، مما يجعل من أكاديمية (Etihad Cargo Excellence Hub) ركيزةً أساسية ومحركاً جوهرياً ضمن استراتيجية نموها وتوسعها العالمي.

