بسعة حمولة تصل إلى 250 كيلو جرام، ومدى يزيد عن 700 كيلومتر، تستطيع هذه الطائرة بدون طيار تسليم الطرود والبضائع بسرعة مباشرة بين المراكز اللوجستية والمستودعات دون الحاجة إلى مدرج طيران

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل شركة الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران إعادة تعريف مفهوم الشحن الجوي التقليدي، دعماً لطموحات النمو الشاملة لأعمال الشركة. وفي إطار ذلك وقّعت الشركة مؤخراً اتفاقية مع شركة لود أوتونوموس، المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة، واللوجستيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لاستكشاف إمكانية دمج طائرة هيلي الهجينة من الجيل الجديد، ذات الإقلاع والهبوط العمودي ضمن عملياتها في دولة الإمارات. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز الأسطول التقليدي بقدرات مرنة للرحلات القصيرة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية وسرعة الخدمات، مع خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق نهج أكثر استدامة في عمليات الشحن الجوي.

بفضل قدرتها الاستيعابية التي تصل إلى 250 كيلوجراماً ومدى طيران يتجاوز 700 كيلومتر، توفر طائرة هيلي توازناً مثالياً بين الحمولة والمرونة، مما يمكنها من نقل الشحنات عالية القيمة عبر مختلف التضاريس والظروف الجوية بكفاءة وسلاسة.

ستركز الشراكة الجديدة على عمليات تجريبية لاختبار كفاءة وسلامة ومدى توافق طائرة لود أوتونوموس الرئيسية مع أنظمة الخدمات اللوجستية الأرضية، وذلك لنقل الشحنات بين نقاط متعددة في أنحاء دولة الإمارات. وقد يكون تأثير هذه التقنية على قطاع الخدمات اللوجستية تحولياً، إذ تُغني طائرة هيلي عن الحاجة إلى المدارج والبنية التحتية التقليدية للمطارات، مما يقلص أوقات التسليم بالساعات أو حتى بالأيام.

وكجزء ٍمن المرحلة التجريبية، ستقوم شركة الاتحاد للشحن الجوي أيضاً باستكشاف الإمكانات التشغيلية والتجارية لدمج طائرات هيلي ضمن أسطولها المستقبلي.

وتعليقاً على ذلك، قال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للطيران:" نتشرف أن نتشارك مع لود سيرفيسز، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها أيضاً، الرؤية الطموحة ذاتها لإعادة رسم ملامح مستقبل النقل الجوي. ونحن نعمل بلا كلل على ابتكار أساليب جديدة لتعزيز التكامل والاتصال ضمن شبكة الشحن داخل دولة الإمارات، وتمكين الأفراد والشركات الذين يشكلون عصب هذا القطاع. ومن خلال تعاوننا مع لود أوتونوموس، نأمل في فتح آفاق جديدة لقطاع الشحن الجوي، عبر إيجاد مسارات أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة لنقل البضائع في جميع أنحاء الدولة".

تتخذ شركة لود أوتونوموس من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً لها، لتقود بذلك ثورة في قطاع الخدمات اللوجستية المدنية عبر تسخير قوة الأتمتة، والمركبات ذاتية التشغيل، والبرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تهدف الشركة إلى تحقيق الكفاءة القصوى؛ إذ تعمل حلولها المؤتمتة على تبسيط العمليات، وخفض التكاليف التشغيلية، والوصول إلى بصمة كربونية منخفضة. تخدم هذه الحلول طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والشحن، والرعاية الصحية وغيرها. يرتكز جوهر عمل لود أوتونوموس على توفير نقل موثوق وفعّال، ينسجم تماماً مع دور الاتحاد للشحن بصفتها محرك محلي للربط والابتكار، مما يضمن إدارة كل شحنة بأقصى درجات الدقة والاهتمام، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة اللوجستية.

من جهته، قال راشد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة لود أوتونوموس:" لقد صممنا طائرة هيلي الهجينة لمعالجة الفجوات الحرجة في سلاسل الخدمات اللوجستية التقليدية، وخاصةً في قطاع الميل الأوسط، ومن خلال إنشاء ممرات جوية مباشرة بين المراكز اللوجستية والمستودعات، تضمن هذه الطائرة عمليات نقل سلسة وسريعة. ويعد هذا الابتكار بالغ الأهمية للشحنات عالية القيمة والحساسة للوقت، مثل الأدوية والمكوّنات الصناعية، حيث يمكن حتى للتأخيرات البسيطة أن تحدث اضطرابات تشغيلية وتؤدي إلى خسائر مالية كبيرة."

تشكّل هذه الشراكة فصلاً جديداً ومهماً في مسيرة الاتحاد للشحن الجوي وقطاع الخدمات اللوجستية الخاصة بالميل الأوسط، حيث تفتح آفاقاً واسعة نحو كفاءة أعلى من شأنها أن تحدث تحوّلاً جذرياً في طريقة نقل البضائع عبر دولة الإمارات. ومن خلال التعاون مع شركات مبتكرة مثل لود أوتونوموس، تؤكد الاتحاد للشحن الجوي التزامها بتمكين شركائها عبر توفير وسائل أسرع وأكثر موثوقية لنقل الشحنات، مما يعزز مرونة العمليات ويضمن استدامة النمو في قطاع اللوجستيات المتطوّر.

