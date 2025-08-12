أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، عن عقد شراكة مع شركة “مافين للتطوير العقاري”و هي إحدى الشركات الرائدة في السوق المصري في مجال التطوير العقاري، وهو تعاون متعدد السنوات يجعل من شركة مافين راعيا رسميا لكرة السلة في مصر.

تم الإعلان عن الشراكة، في مؤتمر تم عقده بحضور الأستاذ عمرو مصيلحي رئيس اتحاد كرة السلة، والدكتور حسام الشرقاوي الرئيس التنفيذي لشركة مافين للتطوير العقاري و المهندس محمد رشدي، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة الشركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الاتحاد المصري للعبة، لتطوير موارده المالية وجذب مزيد من الرعاة، بهدف دعم أنشطته وخدمة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات القارية والدولية.

وقد جرت مراسم توقيع العقد، بحضور والدكتور مصطفى فوزي والمستشار محمد محرم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومجلس إدارة شركة مافين للتطوير العقاري بالإضافة لحضور كباتن منتخبات مصر لكرة السلة الكابتن عمرو الجندي والكابتن ثريا محمد.

وبموجب هذه الشراكة، سيظهر شعار شركة مافين على ملابس اللاعبين واللاعبات بمختلف الفئات العمرية، وكذلك على زي المدربين والطواقم الإدارية والطبية، خلال البطولات والمحافل والارتباط الدولية والقارية المقبلة.

من جانبه أكد الأستاذ عمرو مصيلحي أنه سعيد للغاية بهذه الشراكة، مشددًا أن الاتحاد المصري يسعى دائمًا إلى عقد شراكات مع كيانات وشركات كبيرة وذات صيت وسمعة مميزة في شتى المجالات بهدف تطوير كرة السلة المصرية ورفعة شأنها.

فيما أكد المهندس محمد رشدي الشريك المؤسس لشركة مافين للتطوير العقاري وعضو مجلس الإدارة: " نحن في مافين نبحث دائمًا عن الوسائل المختلفة لتلبية احتياجات واهتمامات عملائنا المختلفة، لذلك لدينا قناعة قوية للعمل على الاهتمام بتطوير الرياضة المصرية بالأخص رياضة كرة السلة في الفترة الحالية وخلق فرص للشباب المصري لممارسة الرياضة ككل. وهو ما ينعكس على تصميم مشروعات مافين المختلفة ( بايماونت السخنة بالبحر الأحمر وكالي كوست راس الحكمة بالساحل الشمالي وأيضا مشروع الشركة القادم بغرب القاهرة ) لتمكين عملائنا ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم بل وتجاوزها مع التركيز على قيمة الأشياء المهمة لهم.

وتحرص شركة مافين للتطوير العقاري منذ تأسيسها على العمل من خلال فلسفة خاصة طموحة وملهمة ترتكز على الدراسة المستمرة والدائمة للسوق المصري لتحديد احتياجات العملاء المتجددة بشكل دقيق وعملي حتى تستطيع أن تقدم من خلال مشروعاتها المختلفة منتج عقاري متفرد وتحرص على تقديم حلول معيشية عملية عن طريق توفير قيمة جيدة مقابل السعر بأفضل جودة وأكثر التصميمات العملية مع الحفاظ على القيم العائلية لضمان راحة العملاء ورفاهيتهم.

