تشمل المرافق الداخلية الحصرية للمشروع مجمعاً رياضياً متكاملاً، وصالات رياضية، ومنتجعات صحية، ونادياً مجتمعياً، إلى جانب مساحة عمل مشتركة، ومنطقة ألعاب، وقاعات متعددة الاستخدامات، ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، وجهاز محاكاة للغولف، وسينما داخلية وغيرها الكثير، موزعة عبر الطابقين السفلي والأرضي وطابق البوديوم

من بين المرافق الخارجية ملعبيّ بادل ومسبحاً نصف أولمبي، ومناطق ألعب مظللة للأطفال وحدائق مخصصة للحيوانات الأليفة، إلى جانب حديقة هادئة، ومسبح مزوّد بمنصة استرخاء، ومسبح مظلل للأطفال، وساحة مخصصة لليوغا لتوفير تجربة خارجية متكاملة

يقع مشروع "مرداد" في موقع استراتيجي بقلب موتور سيتي بجوار حديقتين عامتين من المُقرر افتتاحهما قريباً ومركز تسوق حديث، وعلى مقربة من مطار آل مكتوم الدولي المرتقب افتتاحه، إلى جانب مجموعة واسعة من المطاعم ووجهات التسوق والترفيه، بما يُتيح تجربة معيشية حضرية متكاملة

دبي: أعلنت الاتحاد العقارية ش.م.ع "الشركة" (المُدرجة في سوق دبي المالي بالرمز UPP)، رسمياً عن إطلاق "مرداد"، ثاني مشاريعها الكبرى في قلب موتور سيتي، لتُرسي معياراً جديداً لأسلوب الحياة الراقي والمتكامل والمستدام. ويأتي إطلاق المشروع، الذي تبلغ قيمته 2 مليار درهم إماراتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع "تكايا"، ليؤكد استمرار الزخم القوي لنمو الشركة، بينما تمضي قدماً في توسيع محفظتها من المجتمعات السكنية الفاخرة في دولة الإمارات.

ويمتد "مرداد" على مساحة تبلغ 356,931 قدماً مربعاً، حيث يحتضن أربعة أبراج أيقونية متفردة متفاوتة الارتفاع، صُممت لتحقيق أقصى استفادة من الضوء الطبيعي والإطلالات البانورامية الخلابة. ويضم المشروع 1,087 شقة، وأبرز ما يُميزه هو العدد المحدود للوحدات الفاخرة على طراز "لوفت" العصري الفريدة، إلى جانب الشقق السكنية المتنوعة، بدءاً من الاستوديوهات وحتى الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، حيث تم تصميم كل وحدة بعناية فائقة لتواكب تطلعات أسلوب الحياة الحضرية الحديثة.

ويُعد "مرداد" أكثر من مجرد مشروع سكني تقليدي، فهو وجهة متكاملة لأسلوب الحياة العصري؛ إذ يضم أكثر من 26 مرفقاً من وسائل الراحة الداخلية والخارجية المُنسقة بعناية، حيث يمكن للسكان الاسترخاء داخل مساحات العناية بالصحة والعافية مثل حديقة زن الهادئة وحدائق اليوغا، والمنتجعات الصحية، والمسابح على طراز المنتجعات، أو تعزيز إنتاجيتهم في مساحات العمل المشترك المُصممة بإتقان، والقاعات متعددة الاستخدامات، كما يضم المشروع منافذ مختارة للأطعمة والمشروبات والتجزئة، وصالة سيجار، وسينما داخلية، وحدائق مخصصة للحيوانات الأليفة، وملاعب رياضية، ومحاكي للغولف، ومناطق لعب للأطفال، بما يضمن تلبية جميع جوانب أسلوب الحياة الحضرية الحديثة بأعلى مستويات الأناقة والراحة.

كما يتميز المشروع بتوفير محطات لشحن المركبات الكهربائية في 50% من مواقف السيارات المتاحة، ومساحات خضراء مصممة وفق أعلى معايير الاستدامة، وواجهات عالية الأداء توفر العزل الحراري والصوتي، مما يقلل من استهلاك الطاقة ويعزز الراحة الداخلية.

وخلال حفل الإطلاق، وصف المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في "الاتحاد العقارية"، مشروع "مرداد" بأنه رمز لإرث الاتحاد العقارية العريق وتصاميمها المبتكرة، وصرحٌ معماري يتماشى مع خطة دبي الحضرية المستقبلية.

وقال المهندس عامر خانصاحب: "نحرص، في "الاتحاد العقارية"، على تطوير مجتمعات سكنية تتفرّد بتصاميم مميزة وتخطيط ذكي مدروس بعناية استجابةً للارتفاع المتزايد في مستويات المعيشة وتطلعات السكان في دبي. ويتجاوز "مرداد" كونه مشروعاً عمرانياً، ليشكّل تجسيداً لالتزامنا بتنفيذ التصاميم المعمارية الاستثنائية وتسخير التقنيات الذكية، مساهمين في تحقيق النمو الحضري المستدام، حيث يضم نظام إدارة مبانٍ متطورًا يضمن كفاءة الطاقة وأعلى مستويات الراحة. ويضم المشروع الكثير من الخدمات الحصرية ضمن مجتمعٍ يعزز مفاهيم الصحة والاسترخاء والتواصل المجتمعي، ليقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين التصميم الذكي والنهج المتمحور حول الإنسان، ويرسّخ معايير جديدة للعيش الحضري المتكامل في دولة الإمارات."

ويحتضن "مرداد" أسلوب حياة حضري راقي، يعكس التزام شركة الاتحاد العقارية بتقديم مشاريع نوعية تتسم بالجاهزية للمستقبل، وتتكامل بسلاسة مع التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الحياة الذكية، والمرافق المصممة بعناية فائقة. وبفضل المخطط الرئيسي للمشروع المواكب لاحتياجات المستقبل، يعيد "مرداد" رسم ملامح المساحات المجتمعية، ليجمع بين العملية، والاستدامة، وروعة التصميم، مشكلاً ملاذاً تلتقي فيه الفخامة بروح المجتمع.

وأضاف خانصاحب: "وفقاً لخططنا الاستراتيجية، نعتزم توسيع محفظتنا العقارية لتصل قيمتها إلى 6 مليارات درهم إماراتي، بما يلبي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المتوسطة والعالية المستوى، التي تجمع بين القيمة الاستثمارية وجودة الحياة، الأمر الذي يعزز مكانتنا كإحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في تنفيذ المخططات العمرانية الرئيسية في سوق العقارات بدبي."

ويمتاز مشروع "مرداد" بموقعٍ استراتيجي في قلب منطقة "موتور سيتي"، مع وصول مباشر إلى شارع حصة وشارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، كما يتيح سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي المستقبلي. وتحيط بالمشروع مجموعةٌ متنوعة من المنافذ التجارية والمطاعم ومرافق الترفيه، بما في ذلك حلبة دبي أوتودروم وحديقتين عامتين قيد التطوير، ليوفّر بذلك تجربة عيش تمزج بين الحيوية والهدوء. ويستمد المشروع تصميمه من مشروع "تكايا"، ليرسي معايير جديدة للعيش المجتمعي في منطقة "موتور سيتي".

بفضل مرافقه المتكاملة وتصميمه المدروس، يرتقي مشروع "مرداد" بأسلوب الحياة اليومية ليمنح المهنيين والعائلات تجربة سكنية راقية ومتوازنة. ومن المقرر إنجاز المشروع في الربع الرابع من عام 2028، ليجسّد بذلك الرؤية الاستراتيجية لـ"الاتحاد العقارية" وكفاءتها في التنفيذ والتزامها الراسخ بالتميّز في سوق العقارات المزدهر في دبي.

