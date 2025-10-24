الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن توقيع اتفاقية شراكة مع "برجر كنج" المرخصة من قبل شركة العليان للخدمات الغذائية لتكون الراعي الرسمي لموسم 2025 لكلٍّ من دوري الجامعات للرياضات الإلكترونية ودوري المدارس للرياضات الإلكترونية. وتمثّل هذه المبادرة استثماراً استراتيجياً في جهود تطوير الرياضات الإلكترونية بالمملكة، يركز على تمكين المواهب وتعزيز حضور مجتمع اللاعبين الصاعدين.

وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الجيل الجديد من لاعبي الرياضات الإلكترونية، من خلال توفير بيئة تنافسية متكاملة تسهم في انتقالهم من مرحلة الهواة إلى الاحتراف، وتمكّنهم من تمثيل المملكة بكفاءة على الساحة الدولية. ويوفّر كلٌّ من دوري الجامعات ودوري المدارس مساراً واعداً للطلاب الطامحين لبناء مسيرة احترافية في الرياضات الإلكترونية، على نحو يرسخ حضورهم ويُمكّنهم من رفع راية المملكة عالمياً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "نرحب بانضمام علامة تجارية عالمية مرموقة مثل "برجر كنج" كشريك رئيسي في بطولتي المدارس والجامعات. إن هذا التعاون يمثل إضافة نوعية لمبادراتنا التي تهدف إلى تزويد الطلبة بتجارب فريدة ومسارات واضحة للنجاح في عالم الرياضات الإلكترونية، بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية في صناعة الجيل القادم من الأبطال السعوديين وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في هذا القطاع الحيوي".

وفي جانب آخر، صرّحت شركة العليان للخدمات الغذائية: "نعتز في شركة العليان للخدمات الغذائية بشراكتنا مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عبر علامتنا التجارية المرخّصة "برجر كنج". وتأتي هذه الشراكة تأكيداً على حرصنا في تنمية مجتمع الرياضات الإلكترونية في المملكة، ودعم وتمكين الجيل القادم من الأبطال."

ومن المتوقع أن يحمل موسم 2025 نقلة نوعية تجعله الأضخم، بعد أن شهدت المواسم السابقة مشاركة أكثر من 2,200 مدرسة و38 جامعة. كما أن دعم "برجر كنج" سيسهم في الارتقاء بمستوى المنافسات، والتي تمثل حافزاً قوياً للمواهب الصاعدة عبر جوائزها المالية المجزية. وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة لدوري المدارس 50 ألف ريال سعودي، في حين تصل القيمة الإجمالية للجوائز في دوري الجامعات إلى 250 ألف ريال سعودي.

الجدير بالذكر أن دوري المدارس قد انطلق بالفعل ويستمر حتى 19 ديسمبر 2025. ومن المقرر أن يبدأ دوري الجامعات في 15 أكتوبر المقبل، على أن تستمر منافساته حتى 30 يناير 2026.

لمزيد من المعلومات حول الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، يرجى زيارة: saudiesports.sa

نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين. وتصنف أنشطة الاتحاد ضمن مسارين متكاملين؛ يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءاً من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يركز الثاني على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع، وتمكين المواهب.

ومنذ تأسيسه في أواخر العام 2017، نظّم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بأعلى المعايير، كما استقطب استثمارات قيمة من القطاع الخاص في المملكة، فضلاً عن عمله مع مطورين دوليين على تعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية.

نبذة عن برجر كنج:

منذ عام 1954، برجر كنج® هو موطن الوابر® الأصلي، ويشتهر بشرائح اللحم المشوية على اللهب والمكونات الطازجة والخبز الطري. نحن نفخر بوصفاتنا، ولكننا نرحب برغبتك في تعديلها كما تشاء، فشعار "بطريقتك" هو نهجنا منذ انطلاقتنا.

يُعد برجر كنج أحد مطاعم الخدمة السريعة الرائدة في العالم. تشمل قائمته البرجر، والبطاطس المقلية، والأطباق الجانبية، والمشروبات، ويشتهر بساندويتش وابر® المشوي على اللهب.

تم افتتاح أول فرع في السعودية عام 1992. واليوم، تُشغّل شركة العليان للخدمات الغذائية 170 فرعاً لبرجر كنج في جميع أنحاء المملكة.

الموقع الرسمي: https://burgerking.com.sa/

إنستغرام: https://www.instagram.com/burgerkingksa/

إكس: https://x.com/burgerkingksa/

فيسبوك: facebook.com/burgerkingksa

تيك توك: https://www.tiktok.com/@burgerkingksa

