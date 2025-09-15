الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم عن إطلاق برنامج وطني لدعم التمويل السكني للموظفين المواطنين المتميزين في العمل.

ويأتي إطلاق البرنامج بعد توقيع اتفاقية تعاون بين شركة الإمارات العالمية للألمينوم و هيئة أبوظبي للإسكان لتحقيق التوافق بين المزايا الجديدة وبرامج دعم الإسكان الحكومية، بما يساهم في توسيع نطاق هذه البرامج وتعزيز استفادة المواطنين منها.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الرامية إلى تطوير منظومة المزايا والتعويضات التي توفرها لموظفيها المواطنين ، انسجاماً مع التزامها الراسخ باستقطاب الكفاءات الوطنية والمحافظة عليها ودعم مسيرتهم المهنية. كما يقدم البرنامج تمويل إضافي للإسكان، وسيكون متاحاً للموظفين الإماراتيين المؤهلين. وتشمل المبادرة تمويل بناء المنازل وتوسعتها، كما تتيح الاستفادة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها هيئة أبوظبي للإسكان، بما في ذلك منصة "تياسير" الاستشارية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: " نلتزم في الإمارات العالمية للألمنيوم بدعم موظفينا وتمكينهم من بناء أسس راسخة لمستقبلهم. ويُعد استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة والاحتفاظ بها ركيزة أساسية، ليس فقط لضمان استدامة نجاح شركتنا، بل أيضاً لدعم مسيرة التنمية الصناعية في دولتنا. ونسعى دائماً لأن نكون وجهة العمل المفضلة للمواطنين الإماراتيين، من خلال توفير بيئة عمل تدعم الطموح، وتحتفي بالإنجازات، وتفتح آفاقاً واسعة للنجاح والتقدم".

من جانبه قال سعادة حمد حارب المهيري. مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: "نقدّر مبادرة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تهدف إلى دعم موظفيها المتميزين من خلال التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان لتوفير مزايا إضافية للمواطنين الحاصلين على قروض سكنية من الهيئة. وتعكس الاتفاقية التزام الشركة بالإيفاء بمسؤوليتها الاجتماعية ودورها الرائد في تعزيز الاستقرار الأسري ورفاهية المجتمع. ونتطلع إلى أن تتبع الشركات الوطنية الأخرى نهج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بإطلاق مبادرات مماثلة تخدم أبناء الوطن".

وتسجل الإمارات العالمية للألمنيوم أحد أعلى معدلات التوطين مقارنة بأي شركة صناعية كبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية التي توفرها.

يعمل أكثر من 1,300 مواطن إماراتي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وتقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة.

وفي نهاية عام 2024، بلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 44,5% وتهدف الشركة إلى زيادة معدلات التوطين للوصول إلى 50% بحلول نهاية عام 2027 وتوظيف ما يصل إلى 600 مواطن ومواطنة خلال هذه الفترة.

