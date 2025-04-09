الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم عن إطلاق الموسم الثالث من برنامج "رامب-آب" لريادة الأعمال، والذي يهدف إلى دعم الجيل القادم من رواد الأعمال الواعدين بما يتماشى مع المبادرة الوطنية "موطن ريادة الأعمال 2031".

تم إطلاق برنامج "رامب-آب" بدعم من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدم دورات تدريبية مكثفة وتوجهات من قٍبل خبراء عالميين لرواد الأعمال بهدف دعم مشاريعهم الريادية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل جديدة في الدولة.

وخلال الموسمين السابقين، استقطب البرنامج المئات من رواد الأعمال الطموحين، وأسهمت هذه الشركات في توفير أكثر من 1,000 فرصة عمل. كما تجاوزت نسبة الشركات الناشئة التي أسستها رائدات الأعمال من النساء في الموسمين السابقين من البرنامج حوالي 35%.

وتنفذ الإمارات العالمية للألمنيوم البرنامج بالتعاون مع مؤسسة C3، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها دولة الإمارات وتدعم رواد الأعمال في المنطقة لتعزيز إمكانات النمو للشركات الناشئة وزيادة تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة.

ويشارك في هذا الموسم مايكروسوفت الإمارات لدعم رواد الأعمال المشاركين في الموسم الثالث من برنامج "رامب-آب" من خلال ورش عمل تدريبية وبرامج إرشادية تركز على تطوير الاستراتيجيات القائمة على التكنولوجيا لتعزيز إمكانات النمو للشركات الناشئة.

وتعمل الإمارات العالمية للألمنيوم على تنفيذ مشاريع تجريبية مع المشاركين في برنامج رامب-آب" بهدف توطين مشترياتها ودعم نمو الشركات المحلية. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن شراكة مع شركة "نضيرة"، إحدى الشركات المتأهلة للمرحلة النهائية من الموسم الأول في الموسم الأول، لإطلاق برنامج مبتكر خاص بإعادة التدوير في المجتمعات القريبة من مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي.

وقالت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال: "تمثل الشراكة المستمرة بين وزارة الاقتصاد وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم نموذجاً رائداً للتعاون الفعّال. وقد أثمر هذا التعاون عن وصول العديد من الشركات المتأهلة لنهائيات الدورات السابقة من برنامج "رامب-آب" إلى قائمة "100 شركة من المستقبل" في الإمارات، كما أن عدداً من الشركات المدرجة في القائمة نفسها شاركت في البرنامج، ما يؤكد على قيمة هذه الشراكة وأثرها الإيجابي". وأضافت: "نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة ودفعها إلى آفاق أوسع، بما يسهم في دعم ريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، لترسيخ مكانة دولتنا كنموذج عالمي رائد في هذا المجال".

وصرح سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: "يعتبر تمكين أبناء وبنات الإمارات وتعزيز قدراتهم في مجال ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، ومن خلال شراكتنا مع برنامج "رامب-آب" التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، نعمل على توفير الدعم والأدوات اللازمة لتحويل أفكار الشباب المبتكرة إلى مشاريع مميزة ذات مردود إيجابي على المجتمع والاقتصاد الوطني".

من جانبه، أكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن ريادة الأعمال تشكل ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام. وأوضح أن برنامج "رامب-آب" يهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب المبتكرين من إطلاق مشاريعهم وتعزيز تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة. وأضاف: "أتطلع إلى التعرف على الشركات الناشئة المتميزة التي ستشارك هذا العام، ونأمل أن ينضم بعضها إلى قائمة الموردين المحليين لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم".

وقال نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: "تلتزم مايكروسوفت بتمكين كل فرد وكل مؤسسة حول العالم لتحقيق المزيد من التقدم. ويعكس تعاوننا في برنامج "رامب-آب" التابع للإمارات العالمية للألمنيوم دور ريادة الأعمال في دفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار. ومن خلال دعم رواد الأعمال الطموحين، نسعى إلى تعزيز ثقافة الإبداع والتقدم التكنولوجي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومستدام."

وقال كيفن هوليداي، المدير التنفيذي لمؤسسة C3: "يسرّنا أن نواصل شراكتنا مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الدورة الثالثة من برنامج "رامب-آب"، حيث أثبتت الشركة التزامها الراسخ بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال المستدامة من خلال دعمها المستمر وحرصها على تطبيق أعلى معايير المسؤولية المجتمعية. وعلى مدى الدورتين الماضيتين، شهدنا تأثير التعاون الاستراتيجي في تطوير حلول مستدامة وفعالة، فضلاً عن تمكين رواد الأعمال من الإسهام في تعزيز القيمة المحلية ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات".

تم فتح باب تقديم التسجيل للمشاركة في الدورة الثالثة من البرنامج وسيغلق في11 مايو 2025. وتدعو الشركة رواد الأعمال الطموحين وأصحاب الشركات الناشئة على التقدم للحصول على فرصة المشاركة في هذه المبادرة. لمزيد من المعلومات عن البرنامج وطريقة تقديم طلب المشاركة، يرجى زيارة: www.ega.ae/en/ramp-up.

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