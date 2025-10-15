"الإمارات الإسلامي يمهد لبناء جيل واعد قادر على الاستفادة من الخدمات المصرفية بشكل مسؤول في المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شارك "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بفعاليات مبادرة "مرحباً مدرستي" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم.

وفي إطار هذه المبادرة، قام "الإمارات الإسلامي" بتقديم سلسلة من ورش العمل في مجال الثقافة المالية في أربع مدارس حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما ساهم بتمكين 120 من الطلاب من اكتساب المعرفة والثقة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة منذ الصغر. وتساهم هذه المبادرة في بناء أساس متين للمتعاملين لاستخدام المنتجات والخدمات المصرفية بشكل مسؤول في المستقبل.

ويأتي تقديم ورش العمل في إطار التزام "الإمارات الإسلامي" الشامل بتطوير مفهوم الوعي المالي لدى فئة الشباب، حيث يواصل المصرف تطوير برامجه التوعوية المبتكرة، ومن ضمنها إطلاق حساب "ALPHA للأبناء"، المُصمّم خصيصاً لجيل الشباب دون 18 عاماً وأولياء أمرهم. وتتماشى مبادرات المصرف مع "عام المجتمع" 2025 الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بهدف بناء مجتمع متماسك ومزدهر من خلال تعزيز العمل الجماعي، وتمكين أفراده، وتوطيد الروابط الاجتماعية.

وفي هذه المناسبة، قال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "نفتخر في ’ الإمارات الإسلامي‘ بتأكيد التزامنا بتمكين الشباب الإماراتي، وتزويده بالمهارات اللازمة لإدارة الأموال بمسؤولية. وتأتي مشاركتنا في مبادرة وزارة التربية والتعليم ’مرحباً مدرستي' للعام الثاني على التوالي، في إطار مواءمتنا للأولويات الوطنية في مجال التعليم والشمول المالي وإعداد جيل المستقبل. وتُعد هذه الجهود جزءاً من وعدنا بتوفير قيمة حقيقية لمتعاملينا، وتعزيز ثقتهم بخدماتنا، وتؤكد دورنا كشريك فاعل في المجتمع."

وانطلاقا من أهمية الوعي المالي ودوره في تمكين الشباب من بناء مستقبلهم بثقة ومسؤولية عند انضمامهم إلى المنظومة المالية الرسمية، يلبي حساب "ALPHA للأبناء" من "الإمارات الإسلامي" الاحتياجات المالية لجيل "ألفا". ويمكن لمتعاملي "الإمارات الإسلامي" فتح حساب ALPHA لأبنائهم دون سن 18 عاماً بخطوات بسيطة. لا يقتصر هذا الحساب على منحهم مكافآت ومزايا رائعة فحسب، بل يشجعهم أيضاً على الاستقلال المالي وغرس عادات الادخار لديهم منذ الصغر، بما يهيئهم لمستقبل أكثر استقرارا ونجاحا ً.

وكان "الإمارات الإسلامي" قد نظم سابقاً فعالية مشابهة لذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع على مدى يومين بعنوان "MoneyWise" لطلاب جامعة زايد بهدف نشر الوعي وتثقيف الطلاب حول أهمية المسؤولية المالية. وقدم خبراء مصرفيون معلومات قيمة عن مفاهيم الصيرفة الإسلامية، وإعداد الميزانيات، والاستثمار، بالإضافة إلى التعريف بالممارسات المصرفية الاحتيالية وكيفية تجنبها.

