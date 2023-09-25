إلحاقاً لإعلان شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية ("سال" أو "الشركة")، الشركة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في المملكة العربية السعودية، في 12 سبتمبر 2022م، عن نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي لـ 30% من أسهمها، تعلن الشركة اليوم عن النطاق السعري للطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء فترة تقديم الطلبات وبناء سجل الأوامر للفئات المشاركة. ذلك وقد تم نشر نشرة الإصدار المعتمدة التي تتضمن كافة تفاصيل الطرح يوم 12 سبتمبر 2022م. وسيتم تحديد سعر الأسهم لجميع المكتتبين في الطرح بنهاية فترة بناء سجل الأوامر.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول الاكتتاب العام، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.sal.sa/ar/ipo

تفاصيل الطرح

§ تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 98 ريال و 106 ريالاً سعودياً للسهم ("النطاق السعري").

§ من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 352,2 مليون ريال سعودي (627 مليون دولار أمريكي) و2,544 مليون ريال سعودي (678 مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 7,840 مليون ريال سعودي (2,091 مليون دولار أمريكي) و 8,480مليون ريال سعودي (2,261 مليون دولار أمريكي)[1].

§ تتكون عملية الطرح من أربعة وعشرون مليون 24,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") وتمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من رأس مال الشركة بعد الإدراج سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمان البائعان").

§ ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد الإدراج مباشرةً نسبة 30٪ (24,000,000 سهم) من إجمالي أسهم الشركة (80,000,000 سهم).

§ سيتم عرض الأسهم للبيع على الفئات المشاركة التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ("الفئات المشاركة") وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص عملية بناء سجل الأوامر وطريقة تخصيص الأسهم في الاكتتابات العامة الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.

§ يمتلك المساهمان البائعان معاً 100٪ من أسهم الشركة قبل الطرح. وستبلغ حصتهما معاً بعد اكتمال الطرح 70٪ من رأس مال الشركة. والمساهمان البائعان هما المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بحصة 70٪، وشركة "ترابط" لخدمات الشحن الجوي بحصة 30٪.

§ فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومنسق للطرح ومديراً للاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.

§ تم تعيين البنك السعودي الأول (ساب) وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي والبنك العربي الوطني كجهات مستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد.

§ يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

- الشريحة (أ) الفئات المشاركة:

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص عملية بناء سجل الأوامر وطريقة تخصيص الأسهم في الاكتتابات العامة الأولية، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين، وشركات الاستثمار من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المستثمرين الأجانب الآخرين بموجب ترتيبات المقايضة (يُشار إليهم مجتمعين بـ "الفئات المشاركة" ويُشار إلى كل منهم بـ "الفئة المشاركة"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي أربعة وعشرون (24,000,000) مليون سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100%) من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وعشرون مليون وستمائة ألف (21,600,000) سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعون بالمائة (90%) من أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، وبالتشاور مع الشركة.



- الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد:

تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حسابات بنكية، ويحق لهم فتح حسابات استثمارية، لدى إحدى الجهات المستلمة. ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى مليونين وأربعمائة ألف (2,400,000) سهم، والتي تمثل نسبة عشرة بالمائة (10%) من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.



طريقة بناء سجل الأوامر والاكتتاب للجهات المشاركة:

o يجب على الجهات المشاركة المسجلة في المملكة تقديم نموذج طلب المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر. ويمكن للجهات المشاركة الحصول على نموذج طلب الاكتتاب من المستشار المالي بعد التخصيص المبدئي. ويجب تسليم نموذج طلب الاكتتاب موقعاً إلى مدير سجل الاكتتاب، بحيث يمثل نموذج طلب الاكتتاب اتفاقاً ملزماً بين المساهم البائع والجهة المشاركة التي قدمته. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة نشرة الإصدار.

o ويحق للجهات المشاركة تعديل أو إلغاء طلباتها في أي وقت خلال فترة بناء سجل الأوامر، بشرط تعديل الطلبات المذكورة عن طريق تقديم نموذج طلب مُعدل أو نموذج مشاركة مُرفق (حسب الاقتضاء) قبل تحديد سعر الطرح، والذي سيتم تنفيذه قبل بدء فترة الطرح.

طريقة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد:

o سيتم توفير نماذج طلب اكتتاب الأفراد خلال فترة طرح المكتتبين الأفراد (26 / 3 / 1445 – 28 / 3 / 1445 الموافق 11 / 10 / 2023م – 13 / 10 / 2023م 11:59 مساءً بتوقيت السعودية) عبر المواقع الإلكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة، ويمكن للمكتتبين الأفراد الاكتتاب عن طريق الإنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الأفراد، شريطة:

أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة. ألا يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح أولي.



التواريخ المتوقعة للطرح:

الحدث التاريخ الميلادي التاريخ الهجري فترة تقديم الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر 25 / 9 / 2023م – 1/10/ 2023م (2 مساءً بتوقيت السعودية) 10/3/1445 – 16 / 3 / 1445(2 مساءً بتوقيت السعودية( فترة تسجيل طلبات المستثمرين الأفراد بناءً على سعر الطرح النهائي 11 / 10 / 2023م – 13 / 10 / 2023م (11:59 مساءً بتوقيت السعودية) 26 / 3 / 1445 – 28 / 3 / 1445 (11:59 مساءً بتوقيت السعودية) الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في أو قبل 17 / 10 / 2023م في أو قبل 2 / 4 / 1445 إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) في أو قبل 24 / 10 / 2023م في أو قبل 9 / 4 / 1445 التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الطرح في السوق بعد استيفاء جميع الإجراءات والمتطلبات القانونية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع تداول الإلكتروني (www.saudiexchange.sa)

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- انتهى -

نبذة عن سال:

سال هي شركة رائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في المملكة العربية السعودية، تلعب دوراً محورياً في تنويع اقتصاد المملكة وزيادة ارتباطه بالأسواق العالمية عبر شبكات تجارية واسعة تحفّز تدفق البضائع والخدمات.

تعتبر سال شركة رائدة في مجال المناولة الأرضية للشحن الجوي في المملكة العربية السعودية بحصة سوقية كبيرة تبلغ حوالي 95٪، وتوفر خدمات ذات قيمة مضافة تغطي 18 مطاراً محلياً ودولياً داخل المملكة بما في ذلك المطارات الدولية الأربعة في الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام، ويبلغ إجمالي مساحة المستودعات في محطات الشحن 139 الف متر مربع.

وفي السنة المالية المنتهية في 2022م، ساهمت أعمال المناولة الأرضية للشحن الجوي بنسبة 87٪ من إجمالي إيرادات الشركة بمناولتها 722 ألف طن من البضائع، واحتفظت بمكانتها الرائدة في المملكة بحصة سوقية تبلغ 95٪. وقد أطلقت سال أعمال الحلول اللوجستية في أواخر عام 2021م، وتشمل الحلول المتكاملة (للشحن البحري والجوي والبري) والمشاريع اللوجستية الخاصة والتخليص الجمركي والتخزين. وقدمت الشركة في عام 2022م أكثر من 7,000 خدمة لما يزيد على 30 عميلاً عبر مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وقطاع الفعاليات والثقافة والترفيه، وقطاع السيارات والطيران وقطع الغيار.

يوفر حضور سال في المطارات الرئيسية بالمملكة فرصة جذابةً لتوسيع قدرات المناولة الأرضية للشحن الجوي إلى تقديم الخدمات الأرضية للمسافرين، وخاصةً لشركات الطيران المحلية والدولية منخفضة التكلفة. حصلت الشركة في ديسمبر 2022م على الرخصة الاقتصادية المطلوبة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني لتقديم الخدمات الأرضية لطائرات الركاب، كما أبرمت شراكة مع شركة مينزيس للطيران، أكبر شركة لخدمات الملاحة الجوية في العالم. وقد ساهمت كل هذه العوامل في ترسيخ مكانتها الرائدة التي تتيح لها اغتنام فرص النمو في سوق الخدمات الأرضية للمسافرين في المملكة العربية السعودية، والتي من المتوقع أن تشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 11.3٪ من 67 مليون راكب في عام 2022م إلى 158 مليون راكب في عام 2030م وفقاً لتحليلات جهات مستقلة، أو حوالي 330 مليون مسافر بحلول عام 2030م وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الخاصة برؤية 2030م.

هذا وتتمتع "سال" بسجل حافل بالإنجازات في مسار نموّها المستقر ومستويات الربحية القوية. فقد حققت سال نمواً في الإيرادات بنسبة 15.1% ونمواً في صافي الربح بنسبة 26.7% خلال النصف الأول من عام 2023م، كما سجلت نمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 24.5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023م، مع تحسن الهوامش لتبلغ 47%. وتولد سال تدفقات مالية مرتفعة مما يتيح لها توزيع الأرباح وتمويل نفقاتها الرأسمالية ذاتياً، وقد وزعت الشركة أرباحاً نقدية بقيمة 70 مليون ريال سعودي في الربع الأول من 2023م. بالإضافة إلى توزيعات أرباح نقدية بقيمة 100 مليون ريال سعودي و255 مليون ريال سعودية مدفوعة خلال السنتين الماليتين 2021م و2022م على التوالي.

تفخر سال بسجلها المالي القوي الذي يتجلى واضحاً في مسار نموها المستقر مع معدل نمو سنوي مركب في الإيرادات قدره 20% خلال الفترة الممتدة بين العامين 2020م – 2022م، كما حافظت الشركة على نمو ثابت في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بواقع 15% تقريباً خلال الفترة 2020م-2022م وحققت هوامش بنسبة 45% للسنة المالية 2022م. علاوةً على ذلك، ظلّت هوامش الدخل الصافي مستقرة نسبياً، حيث ارتفعت من 28% في السنة المالية 2020م إلى 30% في السنة المالية 2022م، بينما انخفضت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 2.8X إلى 1.7X في نهاية السنة المالية 2022م.